https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026042674.html

Во Франции вспомнили прошлое Зеленского из-за наряда на саммите НАТО

Во Франции вспомнили прошлое Зеленского из-за наряда на саммите НАТО - РИА Новости, 28.06.2025

Во Франции вспомнили прошлое Зеленского из-за наряда на саммите НАТО

Наряд Владимира Зеленского на саммите Североатлантического альянса перекликался с образом диджея, пишет французское издание Boulevard Voltaire. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T18:43:00+03:00

2025-06-28T18:43:00+03:00

2025-06-28T19:15:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Наряд Владимира Зеленского на саммите Североатлантического альянса перекликался с образом диджея, пишет французское издание Boulevard Voltaire."Впервые с 2022 года перед нашими взорами предстал должным образом одетый глава киевского режима. На протяжении трех лет и нескольких месяцев Владимир Зеленский с раздражающей напыщенностью, призванной показать, что он находится в состоянии конфликта, носил одежду цвета хаки, немного напоминающую камуфляж наемников. На саммите НАТО он оделся как президент. Переход совершается постепенно: черный костюм, черная рубашка. В таком облике Зеленский напоминает диджея из какой-нибудь славянской страны — профессия, с которой, впрочем, он и начинал свой путь", — говорится в материале.Издание отметило, что, вероятно, "пощечина" со стороны Трампа на встрече в Овальном кабинете заставила Зеленского пересмотреть собственный образ для официальных встреч.Саммит НАТО проходил с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Президент США Дональд Трамп перед саммитом заявил, что глава киевского режима находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.Владимир Зеленский прибыл на саммит Североатлантического альянса в формальном костюме. Для мероприятия украинский политик решил выбрать черные пиджак, рубашку и брюки, при этом он не стал использовать классические туфли, заменив их на тактические ботинки.Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится вооруженный конфликт.

https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026033032.html

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нато, в мире, владимир зеленский, франция