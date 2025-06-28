Во Франции вспомнили прошлое Зеленского из-за наряда на саммите НАТО
Boulevard Voltaire: костюм Зеленского напомнил образ диджея
© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Наряд Владимира Зеленского на саммите Североатлантического альянса перекликался с образом диджея, пишет французское издание Boulevard Voltaire.
"Впервые с 2022 года перед нашими взорами предстал должным образом одетый глава киевского режима. На протяжении трех лет и нескольких месяцев Владимир Зеленский с раздражающей напыщенностью, призванной показать, что он находится в состоянии конфликта, носил одежду цвета хаки, немного напоминающую камуфляж наемников. На саммите НАТО он оделся как президент. Переход совершается постепенно: черный костюм, черная рубашка. В таком облике Зеленский напоминает диджея из какой-нибудь славянской страны — профессия, с которой, впрочем, он и начинал свой путь", — говорится в материале.
Издание отметило, что, вероятно, "пощечина" со стороны Трампа на встрече в Овальном кабинете заставила Зеленского пересмотреть собственный образ для официальных встреч.
Владимир Зеленский прибыл на саммит Североатлантического альянса в формальном костюме. Для мероприятия украинский политик решил выбрать черные пиджак, рубашку и брюки, при этом он не стал использовать классические туфли, заменив их на тактические ботинки.
Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится вооруженный конфликт.