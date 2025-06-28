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Во Франции вспомнили прошлое Зеленского из-за наряда на саммите НАТО - РИА Новости, 28.06.2025
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18:43 28.06.2025 (обновлено: 19:15 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026042674.html
Во Франции вспомнили прошлое Зеленского из-за наряда на саммите НАТО
Во Франции вспомнили прошлое Зеленского из-за наряда на саммите НАТО - РИА Новости, 28.06.2025
Во Франции вспомнили прошлое Зеленского из-за наряда на саммите НАТО
Наряд Владимира Зеленского на саммите Североатлантического альянса перекликался с образом диджея, пишет французское издание Boulevard Voltaire. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T18:43:00+03:00
2025-06-28T19:15:00+03:00
нато
в мире
владимир зеленский
франция
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Наряд Владимира Зеленского на саммите Североатлантического альянса перекликался с образом диджея, пишет французское издание Boulevard Voltaire."Впервые с 2022 года перед нашими взорами предстал должным образом одетый глава киевского режима. На протяжении трех лет и нескольких месяцев Владимир Зеленский с раздражающей напыщенностью, призванной показать, что он находится в состоянии конфликта, носил одежду цвета хаки, немного напоминающую камуфляж наемников. На саммите НАТО он оделся как президент. Переход совершается постепенно: черный костюм, черная рубашка. В таком облике Зеленский напоминает диджея из какой-нибудь славянской страны — профессия, с которой, впрочем, он и начинал свой путь", — говорится в материале.Издание отметило, что, вероятно, "пощечина" со стороны Трампа на встрече в Овальном кабинете заставила Зеленского пересмотреть собственный образ для официальных встреч.Саммит НАТО проходил с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Президент США Дональд Трамп перед саммитом заявил, что глава киевского режима находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.Владимир Зеленский прибыл на саммит Североатлантического альянса в формальном костюме. Для мероприятия украинский политик решил выбрать черные пиджак, рубашку и брюки, при этом он не стал использовать классические туфли, заменив их на тактические ботинки.Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится вооруженный конфликт.
https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026033032.html
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нато, в мире, владимир зеленский, франция
НАТО, В мире, Владимир Зеленский, Франция
Во Франции вспомнили прошлое Зеленского из-за наряда на саммите НАТО

Boulevard Voltaire: костюм Зеленского напомнил образ диджея

© AP Photo / Matthias SchraderВладимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Наряд Владимира Зеленского на саммите Североатлантического альянса перекликался с образом диджея, пишет французское издание Boulevard Voltaire.
"Впервые с 2022 года перед нашими взорами предстал должным образом одетый глава киевского режима. На протяжении трех лет и нескольких месяцев Владимир Зеленский с раздражающей напыщенностью, призванной показать, что он находится в состоянии конфликта, носил одежду цвета хаки, немного напоминающую камуфляж наемников. На саммите НАТО он оделся как президент. Переход совершается постепенно: черный костюм, черная рубашка. В таком облике Зеленский напоминает диджея из какой-нибудь славянской страны — профессия, с которой, впрочем, он и начинал свой путь", — говорится в материале.
Владимир Зеленский на пресс-конференции в Совете Европы в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Киеве придумали обидное прозвище Зеленскому из-за замысла против России
Вчера, 17:06
Издание отметило, что, вероятно, "пощечина" со стороны Трампа на встрече в Овальном кабинете заставила Зеленского пересмотреть собственный образ для официальных встреч.
Саммит НАТО проходил с 24 по 25 июня в здании конгрессов в Гааге. Президент США Дональд Трамп перед саммитом заявил, что глава киевского режима находится в тяжелой ситуации, в которой не следовало бы оказываться.
Владимир Зеленский прибыл на саммит Североатлантического альянса в формальном костюме. Для мероприятия украинский политик решил выбрать черные пиджак, рубашку и брюки, при этом он не стал использовать классические туфли, заменив их на тактические ботинки.
Зеленский часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос во время визита о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил, что сделает это, когда закончится вооруженный конфликт.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
В Киеве рассказали о сплошном унижении Зеленского на саммите НАТО
Вчера, 04:01
 
НАТОВ миреВладимир ЗеленскийФранция
 
 
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