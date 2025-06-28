https://ria.ru/20250628/zelenskij-2026019831.html

Премьер Словакии заявил, что Зеленский ненавидит его

Премьер Словакии заявил, что Зеленский ненавидит его - РИА Новости, 28.06.2025

Премьер Словакии заявил, что Зеленский ненавидит его

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский его ненавидит, поэтому встречаться с ним нет смысла, а возможный визит президента республики РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:02:00+03:00

2025-06-28T15:02:00+03:00

2025-06-28T18:02:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 28 июн — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский его ненавидит, поэтому встречаться с ним нет смысла, а возможный визит президента республики Петера Пеллегрини на Украину будет исключительно символическим. "В моей встрече с Зеленским нет никакого смысла, потому что он меня ненавидит. Он меня ненавидит, потому что я позволяю себе высказывать собственное мнение о войне на Украине, я упрекнул его в том, что он обобрал Словакию на 500 миллионов (евро. — Прим. ред.), поскольку остановил транзит российского газа", — сказал Фицо в эфире программы "Субботние диалоги". Он отметил, что возможный визит президента Словакии Петера Пеллегрини на Украину будет носить символичный характер, поскольку у Зеленского нет полномочий для заключения каких-либо соглашений. "Для меня есть смысл вести переговоры с председателем правительства Украины, могу подтвердить, что мы готовим следующее (совместное заседание кабминов Украины и Словакии. — Прим. ред.) <…> на осень", — заключил Фицо. В середине июня президент Словакии допустил возможность визита на Украину, отметив, что его поездка должна быть содержательной. Пеллегрини тогда отметил, что хотел бы получить конкретные результаты поездки — например, в виде подписания соглашения о взаимном сотрудничестве. Пеллегрини вступил в должность президента Словакии в середине июня 2024 года, на этом посту он посетил все граничащие с республикой страны, кроме Украины. В январе он говорил, что не рассматривает возможность визита на Украину, поскольку Киев остановил транзит газа по украинской территории в республику, а также может остановить и транзит нефти. В конце декабря 2024 года Пеллегрини также отмечал, что обдумывает свой визит на Украину, но он будет зависеть от результатов переговоров по газу и развития украинского конфликта. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ дальше на Запад. Премьер-министр Словакии говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Он отмечал, что Словакия также потеряет один миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" в начале года января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08:00 мск 1 января 2025-го подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.

https://ria.ru/20250125/fitso-1995473902.html

https://ria.ru/20250129/zelenskiy-1996041963.html

https://ria.ru/20250308/fitso-2003827605.html

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украина, словакия, киев, петер пеллегрини, роберт фицо, владимир зеленский, евросоюз, газпром, в мире