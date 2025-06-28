https://ria.ru/20250628/yatsko-2025377007.html

Бросил жену и нашел себе другую младше на 30 лет: измены Александра Яцко

Бросил жену и нашел себе другую младше на 30 лет: измены Александра Яцко - РИА Новости, 28.06.2025

Бросил жену и нашел себе другую младше на 30 лет: измены Александра Яцко

Кинокарьера Александра Яцко стартовала еще в середине 80-х, однако узнавать актера стали после нашумевшего фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих", который... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T10:20:00+03:00

2025-06-28T10:20:00+03:00

2025-06-28T10:20:00+03:00

минск

россия

москва

театр на таганке

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/19/2025405943_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_177614e9ae94230681fefc58131fd5b0.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Кинокарьера Александра Яцко стартовала еще в середине 80-х, однако узнавать актера стали после нашумевшего фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих", который и принес актеру известность. Затем были роли в "Башмачнике" и "Пан или пропал", ну а на заре нулевых артист сыграл князя Александра Репнина в "Бедной Насте".Свой творческий путь Яцко продолжил в сериалах "Дорогая Маша Березина", "Офицеры" и "Молодой Волкодав". И если в карьере у актера все складывается удачно, то вот в личной жизни…Из архитекторов в артистыРодился будущий актер 13 июня 1958 года в Минске. В юности Александр мечтал совсем не о сцене, а о проектировании зданий, поэтому после окончания школы поступил в Белорусский политех на архитектурный факультет.Однако во время учебы Александр Яцко начал играть в студенческом театре "Колизей" и по уши влюбился в актерскую профессию. В итоге выпускник отправился в Москву ради Школы-студии МХАТ и получил второе высшее образование.С 1985 по 1993 гг. актер работал в Театре на Таганке, где сыграл много удачных ролей, а затем в 1993 году перешел в театр имени Моссовета.На таких, как я, держатся созвездияХотя в фильмографии артиста уже более 180 проектов, главными ролями режиссеры его все-таки обделяют. С чем согласен и сам артист, говоря о себе как о работнике второго звена."Есть актеры — знаменитые, а есть хорошие работники „второго звена“, к которым принадлежу и я. Звезд с неба я не хватал, но на таких, как я, держатся созвездия. Актеров больше, чем ролей, по крайней мере, в России, и это факт. Хотя по большому счету, актерская судьба — печальная. У всех актеров бывают периоды не востребованности, досады", — рассуждал в одном интервью Александр Владимирович.Актер и в настоящее время активно снимается, последний раз появившись на экранах в 2024 году в комедийном сериале "Красный 5", где сыграл роль профессора Виктора Семёновича Касабуцкого, учёного-генетика.В целом творческий путь артиста отмечает завидное стабильность и постоянство, которое долгое время царило до определенного момента в его личной жизни.Как ноутбук разрушил семейную жизньПервой супругой актера стала Елена Валюшкина. Со своей будущей женой он познакомился во время репетиций спектакля, в котором оба играли.Между артистами вспыхнули чувства, которые и привели к браку в 1994-ом году. Первое время все складывалось хорошо.В отличие от первого мужа, бывшего страшным ревнивцем, Александр давал жене полную свободу действий. Большую часть времени он тратил на построение успешной карьеры, а Елена старалась ему не мешать. Вскоре в семье появился сын Василий, а позже дочь Маша.К сожалению, со временем супруги стали отдаляться друг от друга, а точку в отношениях поставил случай: у актрисы завис компьютер, и она взяла ноутбук мужа, где и нашла факты, подтверждавшие измену.Мириться с этим Елена не смогла, подав на развод, супруги в итоге расстались, несмотря на более 20-ти лет проведенных в браке.Нашел жену младше на 31 год и покусился на жилплощадь бывшейВпрочем, Александр Яцко довольно быстро оправился и нашел новую любовь. Ею стала продюсер Дарья Отвага, которая младше артиста на 31 год, но большая разница в возрасте пару не смутила. Журналистам артист представлял девушку своей супругой, поэтому многие решили, что имела место тайная свадьба.Дарья подарила актеру еще одну дочь, малышку назвали Софией. Александр Яцко без предупреждения прописал в двухкомнатной квартире, где проживает Валюшкина с двумя детьми, своего новорожденного ребенка, присвоив таким образом семейную жилплощадь."У нас есть общая двухкомнатная квартира. В ней сейчас живет бывший мой муж с новой женой и ребенком. А мы как снимали дом, так и снимаем. Оставлять без всего, когда ничего нет, — легко. Я надеюсь, что его ребенок, без нашего ведома прописанный, когда-нибудь будет выписан", — заявила актриса.После развода Елена никогда не запрещала детям общаться с отцом, правда, со временем бывший муж сам свел к минимуму своё общение с наследниками.Сам Александр Яцко никогда не признавал своих измен, а ситуацию с пропиской младшей дочери актер старается не комментировать, но всячески подчеркивает, что счастлив во втором браке.

минск

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, россия, москва, театр на таганке