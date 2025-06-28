Бросил жену и нашел себе другую младше на 30 лет: измены Александра Яцко
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкАктер Александр Яцко на премьере нового сезона сериала "Тест на беременность" в кинотеатре "Художественный" в Москве
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Кинокарьера Александра Яцко стартовала еще в середине 80-х, однако узнавать актера стали после нашумевшего фильма Валерия Тодоровского "Страна глухих", который и принес актеру известность. Затем были роли в "Башмачнике" и "Пан или пропал", ну а на заре нулевых артист сыграл князя Александра Репнина в "Бедной Насте".
Свой творческий путь Яцко продолжил в сериалах "Дорогая Маша Березина", "Офицеры" и "Молодой Волкодав". И если в карьере у актера все складывается удачно, то вот в личной жизни…
Из архитекторов в артисты
Родился будущий актер 13 июня 1958 года в Минске. В юности Александр мечтал совсем не о сцене, а о проектировании зданий, поэтому после окончания школы поступил в Белорусский политех на архитектурный факультет.
Площадь имени В.И.Ленина в Минске
Однако во время учебы Александр Яцко начал играть в студенческом театре "Колизей" и по уши влюбился в актерскую профессию. В итоге выпускник отправился в Москву ради Школы-студии МХАТ и получил второе высшее образование.
Здание Театра на Таганке
С 1985 по 1993 гг. актер работал в Театре на Таганке, где сыграл много удачных ролей, а затем в 1993 году перешел в театр имени Моссовета.
На таких, как я, держатся созвездия
Хотя в фильмографии артиста уже более 180 проектов, главными ролями режиссеры его все-таки обделяют. С чем согласен и сам артист, говоря о себе как о работнике второго звена.
"Есть актеры — знаменитые, а есть хорошие работники „второго звена“, к которым принадлежу и я. Звезд с неба я не хватал, но на таких, как я, держатся созвездия. Актеров больше, чем ролей, по крайней мере, в России, и это факт. Хотя по большому счету, актерская судьба — печальная. У всех актеров бывают периоды не востребованности, досады", — рассуждал в одном интервью Александр Владимирович.
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗаслуженный артист России Александр Яцко в роли царя Иоанн IV и народный артист России Виктор Сухоруков в роли царевича Федора в сцене из спектакля "Царство отца и сына"
Заслуженный артист России Александр Яцко в роли царя Иоанн IV и народный артист России Виктор Сухоруков в роли царевича Федора в сцене из спектакля "Царство отца и сына"
Актер и в настоящее время активно снимается, последний раз появившись на экранах в 2024 году в комедийном сериале "Красный 5", где сыграл роль профессора Виктора Семёновича Касабуцкого, учёного-генетика.
В целом творческий путь артиста отмечает завидное стабильность и постоянство, которое долгое время царило до определенного момента в его личной жизни.
Как ноутбук разрушил семейную жизнь
Первой супругой актера стала Елена Валюшкина. Со своей будущей женой он познакомился во время репетиций спектакля, в котором оба играли.
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкОбручальные кольца на церемонии бракосочетания
Обручальные кольца на церемонии бракосочетания
Между артистами вспыхнули чувства, которые и привели к браку в 1994-ом году. Первое время все складывалось хорошо.
В отличие от первого мужа, бывшего страшным ревнивцем, Александр давал жене полную свободу действий. Большую часть времени он тратил на построение успешной карьеры, а Елена старалась ему не мешать. Вскоре в семье появился сын Василий, а позже дочь Маша.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктриса Елена Валюшкина на премьере фильма "Соловей против Муромца" режиссера Карена Оганесяна в Москве
Актриса Елена Валюшкина на премьере фильма "Соловей против Муромца" режиссера Карена Оганесяна в Москве
К сожалению, со временем супруги стали отдаляться друг от друга, а точку в отношениях поставил случай: у актрисы завис компьютер, и она взяла ноутбук мужа, где и нашла факты, подтверждавшие измену.
Мириться с этим Елена не смогла, подав на развод, супруги в итоге расстались, несмотря на более 20-ти лет проведенных в браке.
Нашел жену младше на 31 год и покусился на жилплощадь бывшей
Впрочем, Александр Яцко довольно быстро оправился и нашел новую любовь. Ею стала продюсер Дарья Отвага, которая младше артиста на 31 год, но большая разница в возрасте пару не смутила. Журналистам артист представлял девушку своей супругой, поэтому многие решили, что имела место тайная свадьба.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Яцко на премьере сериала "Граница миров" режиссера Аскара Бисембина в особняке на Волхонке в Москве
Актер Александр Яцко на премьере сериала "Граница миров" режиссера Аскара Бисембина в особняке на Волхонке в Москве
Дарья подарила актеру еще одну дочь, малышку назвали Софией. Александр Яцко без предупреждения прописал в двухкомнатной квартире, где проживает Валюшкина с двумя детьми, своего новорожденного ребенка, присвоив таким образом семейную жилплощадь.
"У нас есть общая двухкомнатная квартира. В ней сейчас живет бывший мой муж с новой женой и ребенком. А мы как снимали дом, так и снимаем. Оставлять без всего, когда ничего нет, — легко. Я надеюсь, что его ребенок, без нашего ведома прописанный, когда-нибудь будет выписан", — заявила актриса.
Ключи в домовых почтовых ящиках
После развода Елена никогда не запрещала детям общаться с отцом, правда, со временем бывший муж сам свел к минимуму своё общение с наследниками.
Сам Александр Яцко никогда не признавал своих измен, а ситуацию с пропиской младшей дочери актер старается не комментировать, но всячески подчеркивает, что счастлив во втором браке.