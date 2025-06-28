https://ria.ru/20250628/vzryv-2025998532.html

Во Владивостоке прогремел взрыв на судне

Во Владивостоке прогремел взрыв на судне - РИА Новости, 28.06.2025

Во Владивостоке прогремел взрыв на судне

Три человека пострадали при взрыве газового баллона на рыбопромысловом судне во Владивостоке, инцидент произошел в четверг, сообщает в своём Тelegram-канале... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T11:26:00+03:00

2025-06-28T11:26:00+03:00

2025-06-28T12:30:00+03:00

владивосток

дальневосточная транспортная прокуратура

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 28 июн - РИА Новости. Три человека пострадали при взрыве газового баллона на рыбопромысловом судне во Владивостоке, инцидент произошел в четверг, сообщает в своём Тelegram-канале Дальневосточная транспортная прокуратура. "Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия на рыбопромысловом судне, 26 июня около 11.30 (04.30 мск) на рыболовном судне, ошвартованном у причала ООО "Владивостокский рыбокомбинат", произошел взрыв газового баллона, предназначенного для бытовых приборов. Пострадали трое членов экипажа", - говорится в сообщении.Источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости, что в момент взрыва на борту находились только три человека. "Оно (судно - ред.) готовилось к выходу в море, на борту были только три члена экипажа, которые и пострадали", - сообщил собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

https://ria.ru/20250625/korabl-2025228866.html

владивосток

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владивосток, дальневосточная транспортная прокуратура, происшествия