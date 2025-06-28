https://ria.ru/20250628/vystavki-2025210426.html

Культурное лето в Москве и рядом: что нас удивит

Культурное лето в Москве и рядом: что нас удивит - РИА Новости, 28.06.2025

Культурное лето в Москве и рядом: что нас удивит

Роскошь дома Романовых и фешен без глянца, свадебные обряды и модные таро, золотые монеты и нейросетевые портреты, фовисты и айвазовские штормы — культурная... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T08:00:00+03:00

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культура

москва

серпухов

ростов

илья машков

иван айвазовский

василий кандинский

русский музей

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Роскошь дома Романовых и фешен без глянца, свадебные обряды и модные таро, золотые монеты и нейросетевые портреты, фовисты и айвазовские штормы — культурная география лета складывается в яркие маршруты. От Ростова Великого через столицу на юг Подмосковья — в Серпухов. Здесь искусство говорит на новом языке: без скучных рассказов, пыльных стендов и лишнего пафоса — только выразительные образы, запахи, смыслы. О том, что стоит успеть увидеть до осени, — в материале РИА Новости.Русская культура без фильтровВ Конюшенном дворе Ростовского кремля открылась выставка "Русская традиция" — масштабный, совместный с Государственным Русским музеем, проект. В экспозиции — предметы крестьянского быта, народного костюма, игрушки, резьба, утварь, иконы и произведения декоративно-прикладного искусства. А также живопись XIX века, среди авторов — Алексей Венецианов и Василий Тропинин. Картины посвящены быту и народным обрядам: обед, венчание или сбор урожая превращаются в медитативные сцены жизни.На выставке представлено 190 предметов из Русского музея и 21 произведение искусства из собрания Ростовского кремля. Все выстроено в виде последовательных блоков — от рождения до зрелости и смерти. Экспозиция охватывает и дохристианские обряды, и православные. Особое место занимает история святых Петра и Февронии Муромских — покровителей семьи. Как подчеркивает куратор Наталья Ковалева, одна из задач проекта — напомнить о глубинных культурных кодах, в которых сливаются природа, вера и опыт поколений.По словам директора Ростовского кремля Никиты Аникина, "традиции должны быть модными, чтобы по-настоящему работать и сохраняться". Выставка обращена и к молодежи — приглашает смотреть, осмыслять, какое место в нашей повседневной жизни занимает наследие прошлого.Династия на вес золота: сокровища Романовых в Международном нумизматическом клубеВ Музее нумизматики — три века правления династии Романовых (1613-1917 годы) в пяти сотнях золотых монет. Посетителям расскажут о венчании на царство, быте, религии, путешествиях, войнах и наградах монархов.Среди редких экспонатов — червонец 1701 года, первая памятная монета 1832-го, платиновые монеты Николая I. Вы увидите старинные кошельки и другие артефакты. Этот музей — единственный среди частных, где выставлен знаменитый Константиновский рубль, связанный с междуцарствием после смерти Александра I. Эта монета — свидетельство политического разлома, "паузы" между правителями.Современные технологии дополняют экспозицию: мэппинг, цифровые проекции, интерактив, включая даже запахи эпохи — ароматы императорского дворца. Все это обеспечивает полное погружение в историю.Живопись без тормозов: "Русские дикие" в Музее импрессионизмаОт Баскии и Уорхола — к фовистам Матиссу, Дерену, ван Донгену и их влиянию на российское искусство.Но главный акцент — на русских художниках: Кончаловском, Ларионове, Гончаровой, Розановой. Эти мастера использовали яркие краски, шли на риск и часто шокировали публику стилевыми поисками. Их визуальный протест был наполнен экспрессией цвета и дерзкими экспериментами с формой.Выставка "Русские дикие" также показывает, как современные художники вдохновляются наследием авангардистов.Все, что осталось после глянца: "Мода и стиль — 2025" в МАМММАММ и фонд Still Art сформировали новый срез фешен-фотографии.Диджитал-художница Женя Филатова в серии Super Juicy Sexy Flowers с помощью искусственного интеллекта создает гибриды людей и цветов. Получаются сюрреалистичные образы в духе цифрового Сальвадора Дали — дерзкие, инопланетные и актуальные.Выпускница британского университета UCLan Лилия Жилина в серии Deep Within исследует бунтарство и эстетику панка, Гоша Ин работает в жанре мем-реализма, Александр Исаков использует карты Таро как визуальный алфавит.Это попытка найти собственный код, основанный на иронии, страхе, пластике, гневе. Фотография становится документом внутренней турбулентности."Илья Машков. Авангард. Китч. Классика"Третьяковская галерея (корпус на Кадашевской набережной) исследует и представляет творчество Ильи Машкова. Выставка прослеживает его путь от радикальных экспериментов в арт-группе "Бубновый валет" до соцреализма. Картины позднего периода до сих пор вызывают споры: это искусство или китч?Экспозиция раскрывает метод художника с конца 1910-х до 1940-х, показывая тенденции развития всего русского искусства. Основу составили работы из 26 музейных и частных коллекций. Илья Машков как живописец исходил из Сезанна, стремясь войти в классическую традицию и начать новый Ренессанс."Между Парижем и Москвой. Александра Бычкова и Сергей Кольцов"Логичное продолжение успешного проекта "Москвичка. Женщины советской столицы 1920-1930-х". Творчество этих двух художников во многом перекликается, хотя они никогда не работали вместе. Оба не увлекались революционным идеям, а наблюдали за жизнью столицы и отмечали исторические изменения. В экспозиции — произведения художницы и скульптора из более чем 20 музеев и частных коллекций, а также их фотографии и письма. Выставка позволяет по-новому взглянуть на историю их любви и профессиональный выбор.Музей Москвы — Зубовский бульвар, 2.Линии, звучащие в тишине: Георгий Траугот в Île ThélèmeЕдинственная персональная экспозиция ленинградского графика за последние десятилетия. Представлены поэтичные пейзажи, минималистичные образы, блокадные циклы.Его город — безмолвный, почти статичный, но в этом застывании — мощь. Композиции напоминают иконы, хотя и сохраняют светскую независимость. Все оформлено без давления академизма — тихо, точно, с достоинством.Галерея Île Thélème (улица Правды, 24/11). Вход свободный с 15:00 до 19:00, по предварительной регистрации. "Море великих. От Айвазовского до Кандинского"Серпуховский историко-художественный музейПогрузиться в морскую живописную стихию, совершить путешествие по Средиземноморью, отправиться к берегам Бретани и Нормандии, увидеть льды Баренцева моря и цветущее побережье Крыма можно совсем недалеко от Москвы, в Серпухове.Более 70 живописных полотен русских мастеров — Ивана Айвазовского, Василия Кандинского, Исаака Левитана, Василия Поленова, Константина Коровина, Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Константина Богаевского, Ильи Машкова и других маринистов — представлены в современном пространстве "Каретного сарая" и раскрывают символическую связь жизни человека с великой стихией.Выставка объединила ведущие музеи страны: в одном пространстве собраны шедевры из Третьяковской галереи, Эрмитажа, Русского музея, а также из частных коллекций.

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Анастасия Захтаренко

Анастасия Захтаренко

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Захтаренко

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