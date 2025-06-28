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"Заходили в кабинеты": в США раскрыли подлую выходку Зеленского в конгрессе - РИА Новости, 28.06.2025
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02:11 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/vykhodka-2025965002.html
"Заходили в кабинеты": в США раскрыли подлую выходку Зеленского в конгрессе
"Заходили в кабинеты": в США раскрыли подлую выходку Зеленского в конгрессе - РИА Новости, 28.06.2025
"Заходили в кабинеты": в США раскрыли подлую выходку Зеленского в конгрессе
Политические сторонники Владимира Зеленского среди американских сенаторов устроили беспрецедентную политическую агитацию прямо в здании конгресса, заявила... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T02:11:00+03:00
2025-06-28T02:11:00+03:00
в мире
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конгресс сша
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Политические сторонники Владимира Зеленского среди американских сенаторов устроили беспрецедентную политическую агитацию прямо в здании конгресса, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин в интервью Такеру Карлсону в соцсети X."Зеленский &lt;…&gt; Как же его восхваляют в конгрессе, и что только ради него не делали. Я могу целыми днями говорить об этом. Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам конгресса уже ходили раненные украинцы на костылях и в военной форме. Они заходили во все кабинеты и умоляли о помощи"Сенатор также добавила, что объем украинской пропаганды в сенате США стал по-настоящему беспрецедентным.В американском законодательном органе давно существует так называемое украинское лобби, известное ярой антироссийской риторикой. К нему можно отнести сенаторов Линдси Грэма* и Ричарда Блументала, которые в конце мая прибыли с визитом в Киев. Там они позволили себе множество громких высказываний и заверили киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона.Кроме того, в начале апреля Грэм* внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250627/dubinskiy-2025878928.html
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025930867.html
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в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, конгресс сша, украина
В мире, США, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Конгресс США, Украина
"Заходили в кабинеты": в США раскрыли подлую выходку Зеленского в конгрессе

Сенатор Грин: по коридорам конгресса ходили боевики ВСУ и умоляли о помощи

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Политические сторонники Владимира Зеленского среди американских сенаторов устроили беспрецедентную политическую агитацию прямо в здании конгресса, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин в интервью Такеру Карлсону в соцсети X.
"Зеленский <…> Как же его восхваляют в конгрессе, и что только ради него не делали. Я могу целыми днями говорить об этом. Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам конгресса уже ходили раненные украинцы на костылях и в военной форме. Они заходили во все кабинеты и умоляли о помощи"
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Сенатор также добавила, что объем украинской пропаганды в сенате США стал по-настоящему беспрецедентным.
В американском законодательном органе давно существует так называемое украинское лобби, известное ярой антироссийской риторикой. К нему можно отнести сенаторов Линдси Грэма* и Ричарда Блументала, которые в конце мая прибыли с визитом в Киев. Там они позволили себе множество громких высказываний и заверили киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона.
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Кроме того, в начале апреля Грэм* внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
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