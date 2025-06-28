https://ria.ru/20250628/vykhodka-2025965002.html

"Заходили в кабинеты": в США раскрыли подлую выходку Зеленского в конгрессе

"Заходили в кабинеты": в США раскрыли подлую выходку Зеленского в конгрессе - РИА Новости, 28.06.2025

"Заходили в кабинеты": в США раскрыли подлую выходку Зеленского в конгрессе

Политические сторонники Владимира Зеленского среди американских сенаторов устроили беспрецедентную политическую агитацию прямо в здании конгресса, заявила... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T02:11:00+03:00

2025-06-28T02:11:00+03:00

2025-06-28T02:11:00+03:00

в мире

сша

россия

киев

владимир зеленский

конгресс сша

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/05/2015049347_0:235:3072:1963_1920x0_80_0_0_546774996ea34a8e6e9927e0b26bd932.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Политические сторонники Владимира Зеленского среди американских сенаторов устроили беспрецедентную политическую агитацию прямо в здании конгресса, заявила конгрессвумен США Марджори Тэйлор Грин в интервью Такеру Карлсону в соцсети X."Зеленский <…> Как же его восхваляют в конгрессе, и что только ради него не делали. Я могу целыми днями говорить об этом. Когда конфликт только начался, не прошло и месяца, как по коридорам конгресса уже ходили раненные украинцы на костылях и в военной форме. Они заходили во все кабинеты и умоляли о помощи"Сенатор также добавила, что объем украинской пропаганды в сенате США стал по-настоящему беспрецедентным.В американском законодательном органе давно существует так называемое украинское лобби, известное ярой антироссийской риторикой. К нему можно отнести сенаторов Линдси Грэма* и Ричарда Блументала, которые в конце мая прибыли с визитом в Киев. Там они позволили себе множество громких высказываний и заверили киевский режим в поддержке со стороны Вашингтона.Кроме того, в начале апреля Грэм* внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий импортные пошлины в размере 500 процентов на импортируемые товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250627/dubinskiy-2025878928.html

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025930867.html

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

сша

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, киев, владимир зеленский, конгресс сша, украина