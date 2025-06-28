https://ria.ru/20250628/vsu-2026046613.html

ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 28.06.2025

ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в Белгородской области

Украинские военные ударили по восьми населенным пунктам в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T19:11:00+03:00

2025-06-28T19:11:00+03:00

2025-06-28T19:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные ударили по восьми населенным пунктам в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль... В селе Дунайка от удара беспилотника повреждены остекление в здании коммерческого объекта и три транспортных средства", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в городе Шебекино при детонации трех дронов повреждены домовладение и три автомобиля. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилёта снаряда и детонации FPV-дрона о землю разрушения в шести частных домовладениях и посечены осколками три машины. Удары ещё двух FPV-дронов зафиксированы в хуторе Рябики Валуйского округа. "В посёлке Волоконовка дрон ударил по территории коммерческого объекта... В Волоконовском районе, в селе Погромец, вследствие ударов дронов повреждён инфраструктурный объект связи... В селе Новое от детонации беспилотника повреждён гараж на территории домовладения", - уточнил губернатор.

https://ria.ru/20250117/doma-1994148185.html

белгородская область

шебекино

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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины