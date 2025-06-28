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ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 28.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:11 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/vsu-2026046613.html
ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 28.06.2025
ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные ударили по восьми населенным пунктам в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T19:11:00+03:00
2025-06-28T19:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные ударили по восьми населенным пунктам в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль... В селе Дунайка от удара беспилотника повреждены остекление в здании коммерческого объекта и три транспортных средства", - написал он в Telegram-канале. Гладков добавил, что в городе Шебекино при детонации трех дронов повреждены домовладение и три автомобиля. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилёта снаряда и детонации FPV-дрона о землю разрушения в шести частных домовладениях и посечены осколками три машины. Удары ещё двух FPV-дронов зафиксированы в хуторе Рябики Валуйского округа. "В посёлке Волоконовка дрон ударил по территории коммерческого объекта... В Волоконовском районе, в селе Погромец, вследствие ударов дронов повреждён инфраструктурный объект связи... В селе Новое от детонации беспилотника повреждён гараж на территории домовладения", - уточнил губернатор.
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происшествия, белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: ВСУ нанесли удары по восьми населенным пунктам Белгородской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 28 июн - РИА Новости. Украинские военные ударили по восьми населенным пунктам в четырех приграничных районах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Предварительно, никто из жителей не пострадал. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа дрон атаковал легковой автомобиль... В селе Дунайка от удара беспилотника повреждены остекление в здании коммерческого объекта и три транспортных средства", - написал он в Telegram-канале.
Гладков добавил, что в городе Шебекино при детонации трех дронов повреждены домовладение и три автомобиля. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в результате прилёта снаряда и детонации FPV-дрона о землю разрушения в шести частных домовладениях и посечены осколками три машины. Удары ещё двух FPV-дронов зафиксированы в хуторе Рябики Валуйского округа.
"В посёлке Волоконовка дрон ударил по территории коммерческого объекта... В Волоконовском районе, в селе Погромец, вследствие ударов дронов повреждён инфраструктурный объект связи... В селе Новое от детонации беспилотника повреждён гараж на территории домовладения", - уточнил губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьШебекиноВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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