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На Сумском направлении нашли несуществующую бригаду ВСУ - РИА Новости, 28.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:54 28.06.2025 (обновлено: 19:24 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/vsu-2026044286.html
На Сумском направлении нашли несуществующую бригаду ВСУ
На Сумском направлении нашли несуществующую бригаду ВСУ - РИА Новости, 28.06.2025
На Сумском направлении нашли несуществующую бригаду ВСУ
На Сумском направлении обнаружили бойцов 168-й бригады ВСУ, которая, согласно официальным данным, отсутствует в составе украинской армии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T18:54:00+03:00
2025-06-28T19:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
новомосковск (тульская область)
вооруженные силы украины
украина
сумская область
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На Сумском направлении обнаружили бойцов 168-й бригады ВСУ, которая, согласно официальным данным, отсутствует в составе украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. &quot;Анализ данных о погибших военнослужащих ВСУ выявил упоминания о некоей 168-й бригаде, действующей на Сумском направлении. Однако такого подразделения в украинской армии официально нет&quot;, — заявил собеседник агентства.По его словам, вероятнее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированного на полигоне в украинском Новомосковске. Из этого воинского формирования уже перебрасывают солдат в бригады и полки, участвующие в боевых действиях, отметил он. "Примечательно, что родственники погибших на этом направлении военнослужащих ВСУ так и не узнали, в каком именно подразделении те находились в последние дни. Это может свидетельствовать о попытках командования скрыть реальные потери или о хаотичном переформировании частей", — добавил источник. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация подтверждает проблемы ВСУ с комплектованием подразделений и нехваткой обученного личного состава, из-за чего в бой направляют даже учебные формирования.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026033032.html
новомосковск (тульская область)
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в мире, новомосковск (тульская область), вооруженные силы украины, украина, сумская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новомосковск (Тульская область), Вооруженные силы Украины, Украина, Сумская область
На Сумском направлении нашли несуществующую бригаду ВСУ

На Сумском направлении нашли погибших из несуществующей 168-й бригады ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На Сумском направлении обнаружили бойцов 168-й бригады ВСУ, которая, согласно официальным данным, отсутствует в составе украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«

"Анализ данных о погибших военнослужащих ВСУ выявил упоминания о некоей 168-й бригаде, действующей на Сумском направлении. Однако такого подразделения в украинской армии официально нет", — заявил собеседник агентства.

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22 июня 2022, 17:18
По его словам, вероятнее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированного на полигоне в украинском Новомосковске. Из этого воинского формирования уже перебрасывают солдат в бригады и полки, участвующие в боевых действиях, отметил он.
«
"Примечательно, что родственники погибших на этом направлении военнослужащих ВСУ так и не узнали, в каком именно подразделении те находились в последние дни. Это может свидетельствовать о попытках командования скрыть реальные потери или о хаотичном переформировании частей", — добавил источник.
Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация подтверждает проблемы ВСУ с комплектованием подразделений и нехваткой обученного личного состава, из-за чего в бой направляют даже учебные формирования.
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