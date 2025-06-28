https://ria.ru/20250628/vsu-2026044286.html

На Сумском направлении нашли несуществующую бригаду ВСУ

На Сумском направлении нашли несуществующую бригаду ВСУ - РИА Новости, 28.06.2025

На Сумском направлении нашли несуществующую бригаду ВСУ

На Сумском направлении обнаружили бойцов 168-й бригады ВСУ, которая, согласно официальным данным, отсутствует в составе украинской армии, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T18:54:00+03:00

2025-06-28T18:54:00+03:00

2025-06-28T19:24:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. На Сумском направлении обнаружили бойцов 168-й бригады ВСУ, которая, согласно официальным данным, отсутствует в составе украинской армии, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Анализ данных о погибших военнослужащих ВСУ выявил упоминания о некоей 168-й бригаде, действующей на Сумском направлении. Однако такого подразделения в украинской армии официально нет", — заявил собеседник агентства.По его словам, вероятнее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, дислоцированного на полигоне в украинском Новомосковске. Из этого воинского формирования уже перебрасывают солдат в бригады и полки, участвующие в боевых действиях, отметил он. "Примечательно, что родственники погибших на этом направлении военнослужащих ВСУ так и не узнали, в каком именно подразделении те находились в последние дни. Это может свидетельствовать о попытках командования скрыть реальные потери или о хаотичном переформировании частей", — добавил источник. Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация подтверждает проблемы ВСУ с комплектованием подразделений и нехваткой обученного личного состава, из-за чего в бой направляют даже учебные формирования.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2026033032.html

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в мире, новомосковск (тульская область), вооруженные силы украины, украина, сумская область