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ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/vsu--2026002869.html
ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий "Центра" за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли за сутки до 505 военнослужащих, две бронемашины, РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:14:00+03:00
2025-06-28T12:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
красноармейск
сша
безопасность
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли за сутки до 505 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Красноармейск, Петровского, Димитров, Маяк и Муравка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 505 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, красноармейск, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Красноармейск, США, Безопасность
ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий "Центра" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли за сутки до 505 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Красноармейск, Петровского, Димитров, Маяк и Муравка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 505 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныКрасноармейскСШАБезопасность
 
 
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