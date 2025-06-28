https://ria.ru/20250628/vsu--2026002869.html

ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025

ВСУ потеряли до 505 военных в зоне действий "Центра" за сутки

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли за сутки до 505 военнослужащих, две бронемашины, РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:14:00+03:00

2025-06-28T12:14:00+03:00

2025-06-28T12:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

красноармейск

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны украинских войск, ВСУ потеряли за сутки до 505 военнослужащих, две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Красноармейск, Петровского, Димитров, Маяк и Муравка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери украинских вооруженных формирований составили до 505 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, красноармейск, сша, безопасность