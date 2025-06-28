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ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 28.06.2025 (обновлено: 12:12 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/vsu--2026002341.html
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 28.06.2025
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки
Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:08:00+03:00
2025-06-28T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Ольговка, Соболевка, Сеньково Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
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безопасность, вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 230 военных в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Ольговка, Соболевка, Сеньково Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов, добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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