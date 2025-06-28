https://ria.ru/20250628/vrach-2025966804.html

Врач назвала признаки панической атаки

Врач назвала признаки панической атаки - РИА Новости, 28.06.2025

Врач назвала признаки панической атаки

Паническая атака проявляется в нарушениях темпа и ритма дыхания, спастических или разбалансированных моторных реакциях, тахикардии и гипертермической реакции,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T03:09:00+03:00

2025-06-28T03:09:00+03:00

2025-06-28T03:25:00+03:00

общество

россия

вера никишина (психолог)

здоровье

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Паническая атака проявляется в нарушениях темпа и ритма дыхания, спастических или разбалансированных моторных реакциях, тахикардии и гипертермической реакции, рассказала РИА Новости доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Минздрава России Вера Никишина.Врач уточнила, что панические атаки — это острые эмоциональные состояния, они могут быть симптомами тревожных, посттравматических расстройств или расстройств адаптации."Паническую атаку ни с чем не перепутаешь, несмотря на то, что в ее манифестации могут быть полярные, противоположные по своим проявлениям состояния. Например, у кого-то паническая атака включает в себя моторную и аффективную расторможенность, проявляющуюся в метаниях, в хаотических движениях, в возгласах и плаче, в акцентах каких-то соматических состояний, то есть "нечем дышать", "я умираю". Но в целом такая версия атаки достаточно распространенная", — пояснила она.Также есть второй вариант панической атаки с преимущественно тормозными проявлениями, когда человек ложится, садится, сворачивается в клубочек и пытается подать сигнал о тягостности своего состояния, рассказала Никишина.Специалист отметила, что в двух вариантах панических атак всегда есть физиологические проявления: нарушения темпа, ритма дыхания, вегетативные нарушения, спастические или разбалансированные моторные реакции, тахикардия, гипертермические реакции."От встречи с панической атакой никто не застрахован. У каждого паническая атака может спонтанно возникнуть на фоне острого аффекта или посттравматических переживаний. И общим является то, что люди ее маркируют как "конец жизни". Описания момента самой атаки звучат от первого лица приблизительно так: "Мне казалось, что я умираю", "Мне казалось, что это никогда не кончится, и я не понимаю, что со мной случилось", — добавила врач.Именно субъективная беспомощность является эпицентром панической атаки, пояснила специалист. Так как атака возникает неожиданно, нужно иметь какие-то инструменты и приемы, которые помогли бы пережить ее с наименьшими потерями."Здесь достаточно полезны будут приемы регулируемого дыхания. Но есть одно "но". В момент, когда атака стартует, использовать прием неподготовленным будет невозможно. Изначально у всех тех, у кого нет атак и никогда не было, в активном опыте должны быть приемы регулируемого дыхания", — рассказала Никишина.Врач добавила, что людям с панической атакой могут помочь приемы спастического напряжения, когда человек проявляет максимально возможное мышечное усилие и резкое расслабление."Мышечное усилие конечностей, например, сжатие и расслабление при множественности повторов. Вот это переключение внимания на действие или дыхание дает возможность сократить длину атаки и уменьшить ее интенсивность", — отметила специалист.В случае, если кто-то из близких столкнулся с панической атакой, не следует спрашивать, что случилось и как помочь, не нужно пугаться и быть растерянным, подчеркнула врач. "В момент панической атаки человек сам себе не хозяин. Здесь функция близкого может быть настроенная на перехват, регуляцию состояния, поскольку сам человек регулировать свое состояние во время панической атаки категорически не может. Но для этого тоже нужны навыки", — заключила Никишина.

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https://ria.ru/20250617/karies-2023238501.html

https://ria.ru/20250105/antibiotiki-1992608327.html

https://ria.ru/20250410/vrach-2010364811.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, вера никишина (психолог), здоровье