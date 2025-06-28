https://ria.ru/20250628/vino-2025982915.html

В России предложили открыть онлайн-витрину отечественного вина

В России предложили открыть онлайн-витрину отечественного вина - РИА Новости, 28.06.2025

В России предложили открыть онлайн-витрину отечественного вина

Онлайн-витрина вина в России может стать мерой поддержки для отечественных виноделов, с ее помощью удобно предлагать покупателям сразу весь ассортимент,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T08:43:00+03:00

2025-06-28T08:43:00+03:00

2025-06-28T16:04:00+03:00

пмэф-2025

экономика

россия

дмитрий григоренко

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

вино

виноделие

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Онлайн-витрина вина в России может стать мерой поддержки для отечественных виноделов, с ее помощью удобно предлагать покупателям сразу весь ассортимент, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ассоциация уже обращалась с предложением продавать российское вино онлайн по биометрии в Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как объяснил Соколов, АКИТ предлагает реализовывать вино по такому пути: для доступа к заказам нужно сдать биометрию в МФЦ или банке и зарегистрироваться в Единой биометрической системе. При доставке курьер фотографирует получателя и обращается к системе. Если возраст покупателя не подтверждается, заказ едет обратно. "Открытие онлайн-витрины для отечественных виноделов будет неоценимой поддержкой: она не имеет границ — любая винодельня сможет предложить покупателям сразу весь свой ассортимент", — сказал Соколов. При этом вопрос дистанционной продажи требует согласования с несколькими ведомствами: это Минцифры, Министерство финансов, Министерство промышленности и торговли, Минэкономразнития, Росалкогольтабакконтроль, Минздрав, Минисельхоз. "Еще один нюанс: онлайн-продажи в соответствии с правилами каждого отдельного региона. Современные технологии и уровень развития наших IT-компаний способны предоставлять качественный клиентский сервис и учитывать все существующие ограничения — по возрасту, и по времени продажи, и по локациям, — которые накладываются действующим законодательством и региональным нормами", — объяснил глава АКИТ. По его мнению, дистанционная продажа вина потребует введения ответственности для курьеров по аналогии с кассирами розничных магазинов. "Полноценная ответственность, штрафы, отзыв лицензии у компании — достаточно серьезные последствия, чтобы предотвратить возможные нарушения", — добавил Соколов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250620/gruppa-2024209840.html

https://ria.ru/20250621/vino-2024503765.html

https://ria.ru/20250618/rossija-2023578732.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий григоренко, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), вино, виноделие