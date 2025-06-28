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В России предложили открыть онлайн-витрину отечественного вина - РИА Новости, 28.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
08:43 28.06.2025 (обновлено: 16:04 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/vino-2025982915.html
В России предложили открыть онлайн-витрину отечественного вина
В России предложили открыть онлайн-витрину отечественного вина - РИА Новости, 28.06.2025
В России предложили открыть онлайн-витрину отечественного вина
Онлайн-витрина вина в России может стать мерой поддержки для отечественных виноделов, с ее помощью удобно предлагать покупателям сразу весь ассортимент,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T08:43:00+03:00
2025-06-28T16:04:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
дмитрий григоренко
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
вино
виноделие
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Онлайн-витрина вина в России может стать мерой поддержки для отечественных виноделов, с ее помощью удобно предлагать покупателям сразу весь ассортимент, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. Ассоциация уже обращалась с предложением продавать российское вино онлайн по биометрии в Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как объяснил Соколов, АКИТ предлагает реализовывать вино по такому пути: для доступа к заказам нужно сдать биометрию в МФЦ или банке и зарегистрироваться в Единой биометрической системе. При доставке курьер фотографирует получателя и обращается к системе. Если возраст покупателя не подтверждается, заказ едет обратно. "Открытие онлайн-витрины для отечественных виноделов будет неоценимой поддержкой: она не имеет границ — любая винодельня сможет предложить покупателям сразу весь свой ассортимент", — сказал Соколов. При этом вопрос дистанционной продажи требует согласования с несколькими ведомствами: это Минцифры, Министерство финансов, Министерство промышленности и торговли, Минэкономразнития, Росалкогольтабакконтроль, Минздрав, Минисельхоз. "Еще один нюанс: онлайн-продажи в соответствии с правилами каждого отдельного региона. Современные технологии и уровень развития наших IT-компаний способны предоставлять качественный клиентский сервис и учитывать все существующие ограничения — по возрасту, и по времени продажи, и по локациям, — которые накладываются действующим законодательством и региональным нормами", — объяснил глава АКИТ. По его мнению, дистанционная продажа вина потребует введения ответственности для курьеров по аналогии с кассирами розничных магазинов. "Полноценная ответственность, штрафы, отзыв лицензии у компании — достаточно серьезные последствия, чтобы предотвратить возможные нарушения", — добавил Соколов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250620/gruppa-2024209840.html
https://ria.ru/20250621/vino-2024503765.html
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экономика, россия, дмитрий григоренко, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), вино, виноделие
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Дмитрий Григоренко, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Вино, Виноделие
В России предложили открыть онлайн-витрину отечественного вина

АКИТ: онлайн-витрина российского вина может стать мерой поддержки для виноделов

© Fotolia / Pavel LosevskyМагазин с алкогольной продукцией
Магазин с алкогольной продукцией - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Fotolia / Pavel Losevsky
Магазин с алкогольной продукцией. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — РИА Новости. Онлайн-витрина вина в России может стать мерой поддержки для отечественных виноделов, с ее помощью удобно предлагать покупателям сразу весь ассортимент, рассказал в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ-2025 глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
Ассоциация уже обращалась с предложением продавать российское вино онлайн по биометрии в Минцифры и аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко. Как объяснил Соколов, АКИТ предлагает реализовывать вино по такому пути: для доступа к заказам нужно сдать биометрию в МФЦ или банке и зарегистрироваться в Единой биометрической системе. При доставке курьер фотографирует получателя и обращается к системе. Если возраст покупателя не подтверждается, заказ едет обратно.
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"Открытие онлайн-витрины для отечественных виноделов будет неоценимой поддержкой: она не имеет границ — любая винодельня сможет предложить покупателям сразу весь свой ассортимент", — сказал Соколов.
При этом вопрос дистанционной продажи требует согласования с несколькими ведомствами: это Минцифры, Министерство финансов, Министерство промышленности и торговли, Минэкономразнития, Росалкогольтабакконтроль, Минздрав, Минисельхоз.
"Еще один нюанс: онлайн-продажи в соответствии с правилами каждого отдельного региона. Современные технологии и уровень развития наших IT-компаний способны предоставлять качественный клиентский сервис и учитывать все существующие ограничения — по возрасту, и по времени продажи, и по локациям, — которые накладываются действующим законодательством и региональным нормами", — объяснил глава АКИТ.
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По его мнению, дистанционная продажа вина потребует введения ответственности для курьеров по аналогии с кассирами розничных магазинов. "Полноценная ответственность, штрафы, отзыв лицензии у компании — достаточно серьезные последствия, чтобы предотвратить возможные нарушения", — добавил Соколов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияДмитрий ГригоренкоАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)ВиноВиноделие
 
 
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