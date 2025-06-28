https://ria.ru/20250628/vilfand-2025973884.html

Вильфанд рассказал, когда в центре России потеплеет

Вильфанд рассказал, когда в центре России потеплеет - РИА Новости, 28.06.2025

Вильфанд рассказал, когда в центре России потеплеет

Температура в центре европейской России вернется к норме 3-4 июля, потеплеет до 25 градусов, но устойчивого тепла пока не прогнозируется, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T06:06:00+03:00

2025-06-28T06:06:00+03:00

2025-06-28T06:06:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Температура в центре европейской России вернется к норме 3-4 июля, потеплеет до 25 градусов, но устойчивого тепла пока не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "По крайней мере, в четверг-пятницу температура будет около нормы. Устойчивого тепла пока не видно. Небольшое повышение 3-4 июля до нормы, и затем будет температура ниже нормы на 1-2 градуса, ночные температуры уже будут нормальные – 10-15 градусов, а днём ещё прохладно", - сказал Вильфанд. По его словам, 3 и 4 июля в Московском регионе прогнозируется от 22 до 25 градусов днем и от 10 до 15 – ночью. На выходных воздушные массы начнут поступать с северо-запада, температура понизится до 18-23 градусов, уточнил метеоролог.

https://ria.ru/20250628/vladivostok-2025970947.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр