Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд рассказал, когда в центре России потеплеет - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/vilfand-2025973884.html
Вильфанд рассказал, когда в центре России потеплеет
Вильфанд рассказал, когда в центре России потеплеет - РИА Новости, 28.06.2025
Вильфанд рассказал, когда в центре России потеплеет
Температура в центре европейской России вернется к норме 3-4 июля, потеплеет до 25 градусов, но устойчивого тепла пока не прогнозируется, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T06:06:00+03:00
2025-06-28T06:06:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973512965_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7423855f9454e59004454cf49d022173.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Температура в центре европейской России вернется к норме 3-4 июля, потеплеет до 25 градусов, но устойчивого тепла пока не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "По крайней мере, в четверг-пятницу температура будет около нормы. Устойчивого тепла пока не видно. Небольшое повышение 3-4 июля до нормы, и затем будет температура ниже нормы на 1-2 градуса, ночные температуры уже будут нормальные – 10-15 градусов, а днём ещё прохладно", - сказал Вильфанд. По его словам, 3 и 4 июля в Московском регионе прогнозируется от 22 до 25 градусов днем и от 10 до 15 – ночью. На выходных воздушные массы начнут поступать с северо-запада, температура понизится до 18-23 градусов, уточнил метеоролог.
https://ria.ru/20250628/vladivostok-2025970947.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973512965_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d3cc63cf40799a823b8478739d32d2c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд рассказал, когда в центре России потеплеет

Вильфанд: температура в центре европейской России вернется к норме 3-4 июля

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Теплая погода в Москве . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Температура в центре европейской России вернется к норме 3-4 июля, потеплеет до 25 градусов, но устойчивого тепла пока не прогнозируется, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"По крайней мере, в четверг-пятницу температура будет около нормы. Устойчивого тепла пока не видно. Небольшое повышение 3-4 июля до нормы, и затем будет температура ниже нормы на 1-2 градуса, ночные температуры уже будут нормальные – 10-15 градусов, а днём ещё прохладно", - сказал Вильфанд.
По его словам, 3 и 4 июля в Московском регионе прогнозируется от 22 до 25 градусов днем и от 10 до 15 – ночью. На выходных воздушные массы начнут поступать с северо-запада, температура понизится до 18-23 градусов, уточнил метеоролог.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1970 года
04:53
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала