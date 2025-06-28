https://ria.ru/20250628/uzhas-2025971582.html

"Уже не отрицают": речь Зеленского в Совете Европы вызвала ужас в США

"Уже не отрицают": речь Зеленского в Совете Европы вызвала ужас в США - РИА Новости, 28.06.2025

"Уже не отрицают": речь Зеленского в Совете Европы вызвала ужас в США

Речь Владимира Зеленского в Совете Европы и реакция парламентариев на нее свидетельствует о коллективном помутнении рассудка, заявил подполковник армии США в... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T05:10:00+03:00

2025-06-28T05:10:00+03:00

2025-06-28T05:10:00+03:00

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владимир зеленский

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Речь Владимира Зеленского в Совете Европы и реакция парламентариев на нее свидетельствует о коллективном помутнении рассудка, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube."Если кому-то было нужно доказательство того, что Зеленский выпал из реальности, им достаточно посмотреть его выступление в Совете Европы, где он говорит, что Россия должна проиграть. Но самое страшное, что ему аплодировали стоя парламентарии из всех стран Европы, они также потеряли связь с реальностью. Они все дураки? Или их обманывают такие люди, как Стармер и Макрон, скармливают им фразы про победу?" — возмутился он.Все что делают эти люди — подписывают новые смертные приговоры людям, которых они якобы пытаются защитить, отметил подполковник."В НАТО уже не отрицают, что режим Зеленского падет. Так они и это будут использовать как предлог для разжигания военной истерии", — заключил Дэвис.Зеленский 25 июня впервые посетил Совет Европы в Страсбурге по приглашению генерального секретаря Алена Берсе. Он также выступил перед Комитетом министров Совета Европы. В своей речи Зеленский призвал "судить Россию" а также заявил, что Москва должна проиграть, и другого исхода не может быть.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и Москвы. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у западных границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии".Москва не раз подчеркивала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, но его дальнейшее расширение не принесет большей безопасности Европе. При этом в Кремле подчеркивали, что Россия не представляет угрозы ни для одной из стран НАТО, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Тем не менее она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250628/nyt-2025965569.html

https://ria.ru/20250628/zelenskiy-2025968985.html

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025652436.html

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россия, европа, владимир зеленский, дэниел дэвис, совет европы, нато, сша