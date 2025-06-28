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Константинов рассказал, какой должна быть формула для мира на Украине - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/ukraina-2026006205.html
Константинов рассказал, какой должна быть формула для мира на Украине
Константинов рассказал, какой должна быть формула для мира на Украине - РИА Новости, 28.06.2025
Константинов рассказал, какой должна быть формула для мира на Украине
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что для мира на Украине нужна компромиссная формула и киевский режим находится не в том... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:47:00+03:00
2025-06-28T12:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир константинов
владимир путин
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что для мира на Украине нужна компромиссная формула и киевский режим находится не в том положении, чтобы торговаться. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты Украины и России - это два прямо противоположных меморандума, в этом нет ничего удивительного, переговоры для того организуются и проводятся, чтобы искать пути сближения. "Для мира на Украине нужна компромиссная формула и киевский режим должен это принять. Ситуация быстро меняется, и киевская хунта не в том положении, чтобы торговаться. То, что сегодня выглядит привлекательно для России, завтра может стать уже пройденным этапом, как это было со стамбульскими соглашениями. И наоборот, если речь идет об Украине", - сказал Константинов. По его словам, Россия осторожно подходит ко всем возможным сделкам по украинскому конфликту и не даст себя обмануть.
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россия
украина
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в мире, россия, украина, владимир константинов, владимир путин, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Константинов, Владимир Путин, Республика Крым
Константинов рассказал, какой должна быть формула для мира на Украине

Константинов призвал Киев принять компромиссную формулу для мира на Украине

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что для мира на Украине нужна компромиссная формула и киевский режим находится не в том положении, чтобы торговаться.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты Украины и России - это два прямо противоположных меморандума, в этом нет ничего удивительного, переговоры для того организуются и проводятся, чтобы искать пути сближения.
«
"Для мира на Украине нужна компромиссная формула и киевский режим должен это принять. Ситуация быстро меняется, и киевская хунта не в том положении, чтобы торговаться. То, что сегодня выглядит привлекательно для России, завтра может стать уже пройденным этапом, как это было со стамбульскими соглашениями. И наоборот, если речь идет об Украине", - сказал Константинов.
По его словам, Россия осторожно подходит ко всем возможным сделкам по украинскому конфликту и не даст себя обмануть.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Глава крымского парламента рассказал, кто мешает заключению мира на Украине
27 июня, 05:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир КонстантиновВладимир ПутинРеспублика Крым
 
 
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