https://ria.ru/20250628/ukraina-2026006205.html

Константинов рассказал, какой должна быть формула для мира на Украине

Константинов рассказал, какой должна быть формула для мира на Украине - РИА Новости, 28.06.2025

Константинов рассказал, какой должна быть формула для мира на Украине

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что для мира на Украине нужна компромиссная формула и киевский режим находится не в том... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:47:00+03:00

2025-06-28T12:47:00+03:00

2025-06-28T12:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что для мира на Украине нужна компромиссная формула и киевский режим находится не в том положении, чтобы торговаться. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что проекты Украины и России - это два прямо противоположных меморандума, в этом нет ничего удивительного, переговоры для того организуются и проводятся, чтобы искать пути сближения. "Для мира на Украине нужна компромиссная формула и киевский режим должен это принять. Ситуация быстро меняется, и киевская хунта не в том положении, чтобы торговаться. То, что сегодня выглядит привлекательно для России, завтра может стать уже пройденным этапом, как это было со стамбульскими соглашениями. И наоборот, если речь идет об Украине", - сказал Константинов. По его словам, Россия осторожно подходит ко всем возможным сделкам по украинскому конфликту и не даст себя обмануть.

https://ria.ru/20250627/mir-2025703058.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, владимир константинов, владимир путин, республика крым