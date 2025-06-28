https://ria.ru/20250628/ukraina-2025978400.html
В ВСУ не жалели солдат, чтобы получить награды, заявил экс-военный
В ВСУ не жалели солдат, чтобы получить награды, заявил экс-военный - РИА Новости, 28.06.2025
В ВСУ не жалели солдат, чтобы получить награды, заявил экс-военный
Командование ВСУ на серебрянском направлении заставило десять своих подчиненных остаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки, чтобы самим... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:51:00+03:00
2025-06-28T07:51:00+03:00
2025-06-28T07:51:00+03:00
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ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Командование ВСУ на серебрянском направлении заставило десять своих подчиненных остаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки, чтобы самим получить награды и звания, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". "Разочарование было в том, что просто не жалели своих людей и ради того, чтобы заработать дополнительную звездочку себе на погоны и уйти куда-то выше, людей стирали просто в ноль", - сообщил боец. По его словам, подобный случай был на серебрянском направлении, когда командование ВСУ заставило десять боевиков оставаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки. Несмотря на приказ, солдаты ВСУ покинули позицию в составе 4 человек. "Им (выжившим ВСУ - ред.) сказали: "Вы не выйдете до тех пор, пока не отобьете обратно позицию", - дополнил боец. По его словам, группу поддержки для оставшихся ВСУ так и не отправили, что к привело к гибели четверых украинских боевиков. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.
https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ не жалели солдат, чтобы получить награды, заявил экс-военный
Командование ВСУ вынудило военных остаться на позиции без патронов
ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Командование ВСУ на серебрянском направлении заставило десять своих подчиненных остаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки, чтобы самим получить награды и звания, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый".
"Разочарование было в том, что просто не жалели своих людей и ради того, чтобы заработать дополнительную звездочку себе на погоны и уйти куда-то выше, людей стирали просто в ноль", - сообщил боец.
По его словам, подобный случай был на серебрянском направлении, когда командование ВСУ
заставило десять боевиков оставаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки. Несмотря на приказ, солдаты ВСУ покинули позицию в составе 4 человек.
"Им (выжившим ВСУ - ред.) сказали: "Вы не выйдете до тех пор, пока не отобьете обратно позицию", - дополнил боец.
По его словам, группу поддержки для оставшихся ВСУ так и не отправили, что к привело к гибели четверых украинских боевиков.
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины
.