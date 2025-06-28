https://ria.ru/20250628/ukraina-2025978400.html

В ВСУ не жалели солдат, чтобы получить награды, заявил экс-военный

В ВСУ не жалели солдат, чтобы получить награды, заявил экс-военный - РИА Новости, 28.06.2025

В ВСУ не жалели солдат, чтобы получить награды, заявил экс-военный

Командование ВСУ на серебрянском направлении заставило десять своих подчиненных остаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки, чтобы самим... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T07:51:00+03:00

2025-06-28T07:51:00+03:00

2025-06-28T07:51:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0b/1782976168_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_07addccd9dbb280d572ac82a273764f1.jpg

ДОНЕЦК, 28 июн – РИА Новости. Командование ВСУ на серебрянском направлении заставило десять своих подчиненных остаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки, чтобы самим получить награды и звания, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ, командир группы батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Борзый". "Разочарование было в том, что просто не жалели своих людей и ради того, чтобы заработать дополнительную звездочку себе на погоны и уйти куда-то выше, людей стирали просто в ноль", - сообщил боец. По его словам, подобный случай был на серебрянском направлении, когда командование ВСУ заставило десять боевиков оставаться на позициях с заканчивающимися патронами и без поддержки. Несмотря на приказ, солдаты ВСУ покинули позицию в составе 4 человек. "Им (выжившим ВСУ - ред.) сказали: "Вы не выйдете до тех пор, пока не отобьете обратно позицию", - дополнил боец. По его словам, группу поддержки для оставшихся ВСУ так и не отправили, что к привело к гибели четверых украинских боевиков. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20250328/instruktory-2007852012.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины