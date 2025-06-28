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Оружие с Украины попадает к террористам, заявила дипломат - РИА Новости, 28.06.2025
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07:32 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/ukraina-2025977250.html
Оружие с Украины попадает к террористам, заявила дипломат
Оружие с Украины попадает к террористам, заявила дипломат - РИА Новости, 28.06.2025
Оружие с Украины попадает к террористам, заявила дипломат
Оружие с Украины попадает к террористам и преступным группировкам в Африке, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке, заявила РИА Новости новая глава... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:32:00+03:00
2025-06-28T07:32:00+03:00
украина
россия
африка
юлия жданова
сергей лавров
вооруженные силы сша
исламское государство*
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Оружие с Украины попадает к террористам и преступным группировкам в Африке, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке, заявила РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По словам дипломата, незаконный оборот оружия и боеприпасов с Украины является угрозой международному миру и безопасности. Ссылаясь на оценку зарубежного экспертного сообщества, Жданова отметила, что высокий уровень коррупции в руководстве Украины и серьёзные нарушения в организации учёта переданной странами Запада продукции военного назначения оказывают существенное негативное влияние на рост объёмов перетока натовско-есовского "железа" с Украины на "чёрные рынки". "В качестве основных получателей выступают региональные и международные частные военные компании, террористические организации, транснациональные преступные группировки в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Ещё в ходе спецоперации ВС США против формирований ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ)* в Сирии были изъяты штурмовые винтовки VZ.58 и автоматы VZ.61 "Скорпион" (Чехия) и боеприпасы к ним", - заявила глава делегации РФ. По ее данным, при предварительном изучении маркировки было установлено, что оружие было на безвозмездной основе из наличия чешского минобороны поставлено ВСУ в марте 2023 года. "Вместе с тем наибольшие опасения связаны с попаданием в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов, которые могут использоваться для поражения гражданских пассажирских самолётов", - заключила дипломат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000659577.html
https://ria.ru/20250627/putin-2025924728.html
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украина, россия, африка, юлия жданова, сергей лавров, вооруженные силы сша, исламское государство*, вооруженные силы украины, в мире
Украина, Россия, Африка, Юлия Жданова, Сергей Лавров, Вооруженные силы США, Исламское государство*, Вооруженные силы Украины, В мире
Оружие с Украины попадает к террористам, заявила дипломат

Дипломат Жданова: оружие с Украины попадает к террористам в Африке

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
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ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Оружие с Украины попадает к террористам и преступным группировкам в Африке, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке, заявила РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
По словам дипломата, незаконный оборот оружия и боеприпасов с Украины является угрозой международному миру и безопасности. Ссылаясь на оценку зарубежного экспертного сообщества, Жданова отметила, что высокий уровень коррупции в руководстве Украины и серьёзные нарушения в организации учёта переданной странами Запада продукции военного назначения оказывают существенное негативное влияние на рост объёмов перетока натовско-есовского "железа" с Украины на "чёрные рынки".
Выступление Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова на СМИД Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
Террористы по всему миру подпитываются западным оружием, заявил Лавров
20 февраля, 22:04
"В качестве основных получателей выступают региональные и международные частные военные компании, террористические организации, транснациональные преступные группировки в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Ещё в ходе спецоперации ВС США против формирований ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ)* в Сирии были изъяты штурмовые винтовки VZ.58 и автоматы VZ.61 "Скорпион" (Чехия) и боеприпасы к ним", - заявила глава делегации РФ.
По ее данным, при предварительном изучении маркировки было установлено, что оружие было на безвозмездной основе из наличия чешского минобороны поставлено ВСУ в марте 2023 года. "Вместе с тем наибольшие опасения связаны с попаданием в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов, которые могут использоваться для поражения гражданских пассажирских самолётов", - заключила дипломат.
Президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам заседания Высшего Евразийский экономического совета в расширенном составе в Минске - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Запад поддерживал терроризм как инструмент борьбы с Россией, заявил Путин
27 июня, 18:59
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Солдат ВСУ с крупнокалиберным пулеметом на блокпосту - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Швейцарии опасаются притока оружия в ЕС после конфликта на Украине
17 мая, 22:18
 
УкраинаРоссияАфрикаЮлия ЖдановаСергей ЛавровВооруженные силы СШАИсламское государство*Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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