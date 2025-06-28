https://ria.ru/20250628/ukraina-2025977250.html

Оружие с Украины попадает к террористам, заявила дипломат

Оружие с Украины попадает к террористам, заявила дипломат - РИА Новости, 28.06.2025

Оружие с Украины попадает к террористам, заявила дипломат

Оружие с Украины попадает к террористам и преступным группировкам в Африке, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке, заявила РИА Новости новая глава... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T07:32:00+03:00

2025-06-28T07:32:00+03:00

2025-06-28T07:32:00+03:00

украина

россия

африка

юлия жданова

сергей лавров

вооруженные силы сша

исламское государство*

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 28 июн - РИА Новости. Оружие с Украины попадает к террористам и преступным группировкам в Африке, Латинской Америке, а также на Ближнем Востоке, заявила РИА Новости новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. По словам дипломата, незаконный оборот оружия и боеприпасов с Украины является угрозой международному миру и безопасности. Ссылаясь на оценку зарубежного экспертного сообщества, Жданова отметила, что высокий уровень коррупции в руководстве Украины и серьёзные нарушения в организации учёта переданной странами Запада продукции военного назначения оказывают существенное негативное влияние на рост объёмов перетока натовско-есовского "железа" с Украины на "чёрные рынки". "В качестве основных получателей выступают региональные и международные частные военные компании, террористические организации, транснациональные преступные группировки в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке. Ещё в ходе спецоперации ВС США против формирований ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ)* в Сирии были изъяты штурмовые винтовки VZ.58 и автоматы VZ.61 "Скорпион" (Чехия) и боеприпасы к ним", - заявила глава делегации РФ. По ее данным, при предварительном изучении маркировки было установлено, что оружие было на безвозмездной основе из наличия чешского минобороны поставлено ВСУ в марте 2023 года. "Вместе с тем наибольшие опасения связаны с попаданием в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов, которые могут использоваться для поражения гражданских пассажирских самолётов", - заключила дипломат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20250220/oruzhie-2000659577.html

https://ria.ru/20250627/putin-2025924728.html

https://ria.ru/20250517/shvejtsarija-2017626114.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, африка, юлия жданова, сергей лавров, вооруженные силы сша, исламское государство*, вооруженные силы украины, в мире