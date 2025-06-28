https://ria.ru/20250628/ukraina-2025976307.html
На Украине издали пособия по истории с рассказом о войне с тевтонцами
На Украине издали пособия по истории с рассказом о войне с тевтонцами - РИА Новости, 28.06.2025
На Украине издали пособия по истории с рассказом о войне с тевтонцами
Пособие по составлению учебников истории для украинских школ утверждает, что украинцы боролись против экспансии Тевтонского ордена с 1409 года, выяснило РИА... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:19:00+03:00
2025-06-28T07:19:00+03:00
2025-06-28T07:19:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пособие по составлению учебников истории для украинских школ утверждает, что украинцы боролись против экспансии Тевтонского ордена с 1409 года, выяснило РИА Новости. "В 1409 году начинается борьба против экспансии, которую осуществлял на земле славянских государств Тевтонский орден. В этой войне бок о бок выступали войска разных славянских государств: в боевых действиях участвовали украинские, белорусские, чешские полки. Славянские народы, которые до сих пор имели только этническое родство, теперь совместно боролись против угрозы порабощения", - говорится в пособии. Кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии ДГУ Дмитрий Посредников заявил РИА Новости, что подобные высказывания являются исторической подтасовкой. "Представление о "славянских государствах", включающих "украинские полки", некорректно, поскольку в начале XV века украинской государственности как таковой не существовало, земли современной Украины входили в состав Великого княжества Литовского и других политических образований. Упоминание Грюнвальдской битвы как "борьбы славян" против Тевтонского ордена упрощает многонациональный характер войска Польско-литовской унии", - сказал РИА Новости эксперт. По его словам, такой подход направлен на создание мифологизированного образа Украины как исторического субъекта, противостоящего внешним угрозам. С точки зрения российской историографии, это пример мифологизации истории, направленной на придание Украине роли самостоятельного субъекта в средневековых событиях, подытожил эксперт. Методическое пособие авторов и редакторов издательств под названием "Учебник истории: проблемы толерантности" был издан в Черновцах издательским домом "Букрек" в 2012 году при поддержке ОО "Центр образовательного мониторинга" и международного фонда "Возрождение". Пособие рассматривает различные аспекты толерантности в школьных учебниках. Отдельная глава посвящена "еврейской тематике".
https://ria.ru/20250617/ukraina-2023332810.html
https://ria.ru/20250508/istoriya-2015344697.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, черновцы, в мире
Украина, Черновцы, В мире
На Украине издали пособия по истории с рассказом о войне с тевтонцами
В украинские пособия по истории включили раздел о войне с Тевтонским орденом
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пособие по составлению учебников истории для украинских школ утверждает, что украинцы боролись против экспансии Тевтонского ордена с 1409 года, выяснило РИА Новости.
"В 1409 году начинается борьба против экспансии, которую осуществлял на земле славянских государств Тевтонский орден. В этой войне бок о бок выступали войска разных славянских государств: в боевых действиях участвовали украинские, белорусские, чешские полки. Славянские народы, которые до сих пор имели только этническое родство, теперь совместно боролись против угрозы порабощения", - говорится в пособии.
Кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии ДГУ Дмитрий Посредников заявил РИА Новости, что подобные высказывания являются исторической подтасовкой. "Представление о "славянских государствах", включающих "украинские полки", некорректно, поскольку в начале XV века украинской государственности как таковой не существовало, земли современной Украины
входили в состав Великого княжества Литовского и других политических образований. Упоминание Грюнвальдской битвы как "борьбы славян" против Тевтонского ордена упрощает многонациональный характер войска Польско-литовской унии", - сказал РИА Новости эксперт.
По его словам, такой подход направлен на создание мифологизированного образа Украины как исторического субъекта, противостоящего внешним угрозам. С точки зрения российской историографии, это пример мифологизации истории, направленной на придание Украине роли самостоятельного субъекта в средневековых событиях, подытожил эксперт.
Методическое пособие авторов и редакторов издательств под названием "Учебник истории: проблемы толерантности" был издан в Черновцах
издательским домом "Букрек" в 2012 году при поддержке ОО "Центр образовательного мониторинга" и международного фонда "Возрождение". Пособие рассматривает различные аспекты толерантности в школьных учебниках. Отдельная глава посвящена "еврейской тематике".