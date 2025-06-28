https://ria.ru/20250628/ukraina-2025976307.html

На Украине издали пособия по истории с рассказом о войне с тевтонцами

На Украине издали пособия по истории с рассказом о войне с тевтонцами - РИА Новости, 28.06.2025

На Украине издали пособия по истории с рассказом о войне с тевтонцами

Пособие по составлению учебников истории для украинских школ утверждает, что украинцы боролись против экспансии Тевтонского ордена с 1409 года, выяснило РИА... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T07:19:00+03:00

2025-06-28T07:19:00+03:00

2025-06-28T07:19:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Пособие по составлению учебников истории для украинских школ утверждает, что украинцы боролись против экспансии Тевтонского ордена с 1409 года, выяснило РИА Новости. "В 1409 году начинается борьба против экспансии, которую осуществлял на земле славянских государств Тевтонский орден. В этой войне бок о бок выступали войска разных славянских государств: в боевых действиях участвовали украинские, белорусские, чешские полки. Славянские народы, которые до сих пор имели только этническое родство, теперь совместно боролись против угрозы порабощения", - говорится в пособии. Кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии ДГУ Дмитрий Посредников заявил РИА Новости, что подобные высказывания являются исторической подтасовкой. "Представление о "славянских государствах", включающих "украинские полки", некорректно, поскольку в начале XV века украинской государственности как таковой не существовало, земли современной Украины входили в состав Великого княжества Литовского и других политических образований. Упоминание Грюнвальдской битвы как "борьбы славян" против Тевтонского ордена упрощает многонациональный характер войска Польско-литовской унии", - сказал РИА Новости эксперт. По его словам, такой подход направлен на создание мифологизированного образа Украины как исторического субъекта, противостоящего внешним угрозам. С точки зрения российской историографии, это пример мифологизации истории, направленной на придание Украине роли самостоятельного субъекта в средневековых событиях, подытожил эксперт. Методическое пособие авторов и редакторов издательств под названием "Учебник истории: проблемы толерантности" был издан в Черновцах издательским домом "Букрек" в 2012 году при поддержке ОО "Центр образовательного мониторинга" и международного фонда "Возрождение". Пособие рассматривает различные аспекты толерантности в школьных учебниках. Отдельная глава посвящена "еврейской тематике".

https://ria.ru/20250617/ukraina-2023332810.html

https://ria.ru/20250508/istoriya-2015344697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, черновцы, в мире