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Запад проиграл на Украине, заявил турецкий эксперт - РИА Новости, 28.06.2025
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06:19 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/ukraina-2025974048.html
Запад проиграл на Украине, заявил турецкий эксперт
Запад проиграл на Украине, заявил турецкий эксперт - РИА Новости, 28.06.2025
Запад проиграл на Украине, заявил турецкий эксперт
Запад не в состоянии объявить о своем поражении и завершении конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T06:19:00+03:00
2025-06-28T06:19:00+03:00
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АНКАРА, 28 июн – РИА Новости. Запад не в состоянии объявить о своем поражении и завершении конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. "В результате мирных переговоров, состоявшихся в Стамбуле 2 июня, обмен пленными и телами погибших солдат был в основном осуществлен, что является важным признаком того, что эти переговоры продвигаются. Все движется к заключительному этапу мирных переговоров по Украине, который, вероятно, пройдет в Турции, в самое ближайшее время", - считает аналитик. По его словам, одним из важных пунктов будущего соглашения по Украине будет отмена ряда санкций в отношении России, в частности, запрета на полеты. "Под вопросом находится отмена санкций в отношении некоторых российских банков, занимающихся экспортом сельскохозяйственной продукции, международным страхованием и российскими портами. Можно сказать, что мы вступаем в период, когда война фактически окончена поражением Запада, но Запад не в состоянии объявить об этом", - заявил аналитик. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир мединский, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Мединский, Владимир Зеленский
Запад проиграл на Украине, заявил турецкий эксперт

Турецкий политолог Озер: Запад не в состоянии признать свое поражение на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1"
Российский военный у зенитного ракетного комплекса Тор М-1 - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военный у зенитного ракетного комплекса "Тор М-1". Архивное фото
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АНКАРА, 28 июн – РИА Новости. Запад не в состоянии объявить о своем поражении и завершении конфликта на Украине, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
"В результате мирных переговоров, состоявшихся в Стамбуле 2 июня, обмен пленными и телами погибших солдат был в основном осуществлен, что является важным признаком того, что эти переговоры продвигаются. Все движется к заключительному этапу мирных переговоров по Украине, который, вероятно, пройдет в Турции, в самое ближайшее время", - считает аналитик.
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По его словам, одним из важных пунктов будущего соглашения по Украине будет отмена ряда санкций в отношении России, в частности, запрета на полеты.
"Под вопросом находится отмена санкций в отношении некоторых российских банков, занимающихся экспортом сельскохозяйственной продукции, международным страхованием и российскими портами. Можно сказать, что мы вступаем в период, когда война фактически окончена поражением Запада, но Запад не в состоянии объявить об этом", - заявил аналитик.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
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