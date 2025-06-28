https://ria.ru/20250628/ukraina-2025972683.html
Украинские военкомы начали использовать беспилотники
Украинские военкомы начали использовать беспилотники - РИА Новости, 28.06.2025
Украинские военкомы начали использовать беспилотники
Сотрудники украинских военкоматов начали использовать дроны при проведении рейдов, чтобы вычислять укрывающихся в собственных домах мужчин, рассказал РИА... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T05:41:00+03:00
2025-06-28T05:41:00+03:00
2025-06-28T05:41:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов начали использовать дроны при проведении рейдов, чтобы вычислять укрывающихся в собственных домах мужчин, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сейчас ввели новшество: ТЦК (военкомат - ред.) ходит с дроноводами. С БПЛА проводят разведку, на некоторые БПЛА ставят тепловизионные датчики, чтобы человек не мог спрятаться даже у себя дома", - сказал собеседник агентства. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250626/kherson-2025485664.html
https://ria.ru/20250623/odessa-2024976479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины
Украинские военкомы начали использовать беспилотники
Украинские военкомы ищут уклонистов с помощью дронов с тепловизорами
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов начали использовать дроны при проведении рейдов, чтобы вычислять укрывающихся в собственных домах мужчин, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
"Сейчас ввели новшество: ТЦК (военкомат - ред.) ходит с дроноводами. С БПЛА проводят разведку, на некоторые БПЛА ставят тепловизионные датчики, чтобы человек не мог спрятаться даже у себя дома", - сказал собеседник агентства.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ
, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника".
Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.