https://ria.ru/20250628/ukraina-2025972683.html

Украинские военкомы начали использовать беспилотники

Украинские военкомы начали использовать беспилотники - РИА Новости, 28.06.2025

Украинские военкомы начали использовать беспилотники

Сотрудники украинских военкоматов начали использовать дроны при проведении рейдов, чтобы вычислять укрывающихся в собственных домах мужчин, рассказал РИА... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T05:41:00+03:00

2025-06-28T05:41:00+03:00

2025-06-28T05:41:00+03:00

в мире

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сергей лебедев

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Сотрудники украинских военкоматов начали использовать дроны при проведении рейдов, чтобы вычислять укрывающихся в собственных домах мужчин, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев. "Сейчас ввели новшество: ТЦК (военкомат - ред.) ходит с дроноводами. С БПЛА проводят разведку, на некоторые БПЛА ставят тепловизионные датчики, чтобы человек не мог спрятаться даже у себя дома", - сказал собеседник агентства. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250626/kherson-2025485664.html

https://ria.ru/20250623/odessa-2024976479.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины