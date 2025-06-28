https://ria.ru/20250628/ukraina-2025962562.html
ВСУ несут значительные потери в районе села Садки под Сумами
ВСУ несут значительные потери в районе села Садки под Сумами - РИА Новости, 28.06.2025
ВСУ несут значительные потери в районе села Садки под Сумами
Военнослужащие 129-й бригады территориальной обороны ВСУ несут значительные потери в районе села Садки Сумской области, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T01:26:00+03:00
2025-06-28T01:26:00+03:00
2025-06-28T01:26:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Военнослужащие 129-й бригады территориальной обороны ВСУ несут значительные потери в районе села Садки Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Бойцы 129-й бригады территориальной обороны (ТерО) ВСУ терпят значительные потери в районе села Садки Сумской области", — рассказал собеседник агентства. По его словам, командование украинской армии отказывается перебрасывать подкрепление, оставляя криворожских теробороновцев с тяжеловыполнимой задачей по сдерживанию обороны на этом участке. "Наблюдается, что в украинских пабликах и чатах появляется все больше объявлений о поиске пропавших без вести военнослужащих данного формирования", — добавил он.
https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ несут значительные потери в районе села Садки под Сумами
Украинская тероборона понесла большие потери под Садками в Сумской области