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ВСУ несут значительные потери в районе села Садки под Сумами - РИА Новости, 28.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:26 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/ukraina-2025962562.html
ВСУ несут значительные потери в районе села Садки под Сумами
ВСУ несут значительные потери в районе села Садки под Сумами - РИА Новости, 28.06.2025
ВСУ несут значительные потери в районе села Садки под Сумами
Военнослужащие 129-й бригады территориальной обороны ВСУ несут значительные потери в районе села Садки Сумской области, сообщили РИА Новости в российских... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T01:26:00+03:00
2025-06-28T01:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Военнослужащие 129-й бригады территориальной обороны ВСУ несут значительные потери в районе села Садки Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Бойцы 129-й бригады территориальной обороны (ТерО) ВСУ терпят значительные потери в районе села Садки Сумской области", — рассказал собеседник агентства. По его словам, командование украинской армии отказывается перебрасывать подкрепление, оставляя криворожских теробороновцев с тяжеловыполнимой задачей по сдерживанию обороны на этом участке. "Наблюдается, что в украинских пабликах и чатах появляется все больше объявлений о поиске пропавших без вести военнослужащих данного формирования", — добавил он.
https://ria.ru/20250627/oruzhie-2025911347.html
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в мире, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины
ВСУ несут значительные потери в районе села Садки под Сумами

Украинская тероборона понесла большие потери под Садками в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Военнослужащие 129-й бригады территориальной обороны ВСУ несут значительные потери в районе села Садки Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Бойцы 129-й бригады территориальной обороны (ТерО) ВСУ терпят значительные потери в районе села Садки Сумской области", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, командование украинской армии отказывается перебрасывать подкрепление, оставляя криворожских теробороновцев с тяжеловыполнимой задачей по сдерживанию обороны на этом участке.
"Наблюдается, что в украинских пабликах и чатах появляется все больше объявлений о поиске пропавших без вести военнослужащих данного формирования", — добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьВооруженные силы Украины
 
 
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