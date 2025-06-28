Рейтинг@Mail.ru
На Украине священников УПЦ массово задерживают для отправки на фронт - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:44 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/ukraina-2025961058.html
На Украине священников УПЦ массово задерживают для отправки на фронт
На Украине священников УПЦ массово задерживают для отправки на фронт - РИА Новости, 28.06.2025
На Украине священников УПЦ массово задерживают для отправки на фронт
После того, как власти Украины не предоставили священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отсрочку от мобилизации, сотрудники... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T00:44:00+03:00
2025-06-28T00:44:00+03:00
украина
россия
владимир зеленский
украинская православная церковь
московский патриархат
служба безопасности украины
ситуация вокруг упц
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106474/47/1064744734_0:315:2933:1965_1920x0_80_0_0_eae8ceb7dbcc59d20c5517d6b107168f.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. После того, как власти Украины не предоставили священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отсрочку от мобилизации, сотрудники военкоматов массово задерживают их для отправки на фронт, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале. Союз православных журналистов отмечает, что на Украине 7 726 религиозных организаций получили статус критической инфраструктуры, что дает их представителям право на отсрочку от мобилизации. "После того, как власти Украины не включили клириков УПЦ в число бронированных от мобилизации, ТЦК (военкоматы - ред.) начал массово задерживать священников и диаконов. Получается, что священнослужителей, которые не имеют права брать в руки оружие, ставят перед жестоким выбором: или погибнуть на фронте, или уйти в (раскольническую Православную церковь Украины) ПЦУ", - говорится в сообщении СПЖ. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025937835.html
https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025695851.html
https://ria.ru/20241007/gran-1976397694.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106474/47/1064744734_75:0:2804:2047_1920x0_80_0_0_d130518b9442a27b9d84e4ef296fb3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире
Украина, Россия, Владимир Зеленский, Украинская православная церковь, Московский Патриархат, Служба безопасности Украины, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
На Украине священников УПЦ массово задерживают для отправки на фронт

СПЖ: Киев заставляет священнослужителей УПЦ выбирать фронт или переход в ПЦУ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкКиево-Печерская Лавра
Киево-Печерская Лавра - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Киево-Печерская Лавра. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. После того, как власти Украины не предоставили священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отсрочку от мобилизации, сотрудники военкоматов массово задерживают их для отправки на фронт, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале.
Союз православных журналистов отмечает, что на Украине 7 726 религиозных организаций получили статус критической инфраструктуры, что дает их представителям право на отсрочку от мобилизации.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
На Украине раскрыли, что произойдет в зоне СВО после слов главкома ВСУ
Вчера, 20:30
"После того, как власти Украины не включили клириков УПЦ в число бронированных от мобилизации, ТЦК (военкоматы - ред.) начал массово задерживать священников и диаконов. Получается, что священнослужителей, которые не имеют права брать в руки оружие, ставят перед жестоким выбором: или погибнуть на фронте, или уйти в (раскольническую Православную церковь Украины) ПЦУ", - говорится в сообщении СПЖ.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Раде заявили, что Зеленский целенаправленно уничтожает УПЦ
Вчера, 02:09
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
"За гранью разумного". Киев долго шел к этому
7 октября 2024, 08:00
 
УкраинаРоссияВладимир ЗеленскийУкраинская православная церковьМосковский ПатриархатСлужба безопасности УкраиныСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала