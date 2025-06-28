https://ria.ru/20250628/ukraina-2025961058.html

На Украине священников УПЦ массово задерживают для отправки на фронт

На Украине священников УПЦ массово задерживают для отправки на фронт - РИА Новости, 28.06.2025

На Украине священников УПЦ массово задерживают для отправки на фронт

После того, как власти Украины не предоставили священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отсрочку от мобилизации, сотрудники... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T00:44:00+03:00

2025-06-28T00:44:00+03:00

2025-06-28T00:44:00+03:00

украина

россия

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украинская православная церковь

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. После того, как власти Украины не предоставили священнослужителям канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отсрочку от мобилизации, сотрудники военкоматов массово задерживают их для отправки на фронт, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ) в Telegram-канале. Союз православных журналистов отмечает, что на Украине 7 726 религиозных организаций получили статус критической инфраструктуры, что дает их представителям право на отсрочку от мобилизации. "После того, как власти Украины не включили клириков УПЦ в число бронированных от мобилизации, ТЦК (военкоматы - ред.) начал массово задерживать священников и диаконов. Получается, что священнослужителей, которые не имеют права брать в руки оружие, ставят перед жестоким выбором: или погибнуть на фронте, или уйти в (раскольническую Православную церковь Украины) ПЦУ", - говорится в сообщении СПЖ. Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025937835.html

https://ria.ru/20250627/zelenskiy-2025695851.html

https://ria.ru/20241007/gran-1976397694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, владимир зеленский, украинская православная церковь, московский патриархат, служба безопасности украины, ситуация вокруг упц, в мире