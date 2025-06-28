https://ria.ru/20250628/udary-2026006504.html

В Госдуме предупредили Умерова об ответе на удары по России

В Госдуме предупредили Умерова об ответе на удары по России - РИА Новости, 28.06.2025

В Госдуме предупредили Умерова об ответе на удары по России

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о планах нарастить... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:50:00+03:00

2025-06-28T12:50:00+03:00

2025-06-28T12:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

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рустем умеров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о планах нарастить дальнобойные удары беспилотниками по России, предупредил об ответном ударе по узлам производства и пусков дальнобойного оружия. Ранее Умеров заявил, что Украина намерена нарастить интенсивность и масштаб ударов дальнобойных беспилотников по территории России. "В запале милитаристского хайпа на берегах Днепра упускают, что наш ответный удар по узлам производства и доставки, местам досборки и настройки, базирования и пуска дальнобойного оружия никто не отменял. Запас мощности у армии России таков, что мы можем уничтожать военный потенциал киевского режима каждые день и ночь, добиваясь весьма ощутимых результатов. А темпы наступления российских войск на фронте при этом только возрастут", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, у армии России есть чем встретить украинские дальнобойные удары, сбить их ракеты и планирующие бомбы, парализовать каналы управления и навигационную поддержку беспилотников, превратив их в груду обломков. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 16 июня заявило, что руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.

https://ria.ru/20250628/sibiga-2025982773.html

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россия, киев, украина, владимир путин, рустем умеров, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), служба безопасности украины