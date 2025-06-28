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В Госдуме предупредили Умерова об ответе на удары по России
В Госдуме предупредили Умерова об ответе на удары по России - РИА Новости, 28.06.2025
В Госдуме предупредили Умерова об ответе на удары по России
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о планах нарастить... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:50:00+03:00
2025-06-28T12:50:00+03:00
2025-06-28T12:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
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рустем умеров
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя заявление украинского министра обороны Рустема Умерова о планах нарастить дальнобойные удары беспилотниками по России, предупредил об ответном ударе по узлам производства и пусков дальнобойного оружия. Ранее Умеров заявил, что Украина намерена нарастить интенсивность и масштаб ударов дальнобойных беспилотников по территории России. "В запале милитаристского хайпа на берегах Днепра упускают, что наш ответный удар по узлам производства и доставки, местам досборки и настройки, базирования и пуска дальнобойного оружия никто не отменял. Запас мощности у армии России таков, что мы можем уничтожать военный потенциал киевского режима каждые день и ночь, добиваясь весьма ощутимых результатов. А темпы наступления российских войск на фронте при этом только возрастут", - сказал Ивлев РИА Новости. По его словам, у армии России есть чем встретить украинские дальнобойные удары, сбить их ракеты и планирующие бомбы, парализовать каналы управления и навигационную поддержку беспилотников, превратив их в груду обломков. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ 16 июня заявило, что руководство Украины поставило задачу СБУ и Главному управлению разведки минобороны активизировать подготовку серии новых кровавых провокаций против России. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что опасения России о том, что нелегитимный режим в Киеве перерождается в террористическую организацию, подтверждаются ударами Киева по гражданским. Путин, комментируя желание Киева провести саммит на высшем уровне, также задался вопросом, о чем говорить с теми, кто делает ставку на террор, и заявил, что передышку в боевых действиях киевский режим использует, в том числе, для подготовки новых терактов, подобных тем, что были организованы в Брянской и Курской областях.
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россия, киев, украина, владимир путин, рустем умеров, госдума рф, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Рустем Умеров, Госдума РФ, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Служба безопасности Украины
В Госдуме предупредили Умерова об ответе на удары по России
Депутат ГД Ивлев предупредил Умерова об ответе на удары по РФ