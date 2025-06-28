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В Госдуме предупредили Умерова об ответе на украинские удары

В Госдуме предупредили Умерова об ответе на украинские удары - РИА Новости, 28.06.2025

В Госдуме предупредили Умерова об ответе на украинские удары

Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова главы Минобороны Украины Рустема Умерова о планах нарастить атаки по России,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T17:00:00+03:00

2025-06-28T17:00:00+03:00

2025-06-28T17:00:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова главы Минобороны Украины Рустема Умерова о планах нарастить атаки по России, предупредил киевский режим о неминуемых ответных ударах."В запале милитаристского хайпа на берегах Днепра упускают, что наш ответный удар по узлам производства и доставки, местам досборки и настройки, базирования и пуска дальнобойного оружия никто не отменял. Запас мощности у армии России таков, что мы можем уничтожать военный потенциал киевского режима каждые день и ночь, добиваясь весьма ощутимых результатов", — сказал он РИА Новости.Ивлев подчеркнул, что у армии России есть чем противостоять украинским ударам. Он отметил, что военные могут парализовать каналы управления и навигации БПЛА и уничтожить аппараты.Депутат также добавил, что темпы наступления российской армии в зоне спецоперации при этом только возрастут.

https://ria.ru/20250628/trebovanie-2026028952.html

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россия, леонид ивлев, в мире, украина, рустем умеров