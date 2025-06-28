В Госдуме предупредили Умерова об ответе на украинские удары
Депутат Ивлев: ВС России могут наносить удары по Украине день и ночь
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ударного БПЛА "Молния" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета ударного БПЛА "Молния" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова главы Минобороны Украины Рустема Умерова о планах нарастить атаки по России, предупредил киевский режим о неминуемых ответных ударах.
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"В запале милитаристского хайпа на берегах Днепра упускают, что наш ответный удар по узлам производства и доставки, местам досборки и настройки, базирования и пуска дальнобойного оружия никто не отменял. Запас мощности у армии России таков, что мы можем уничтожать военный потенциал киевского режима каждые день и ночь, добиваясь весьма ощутимых результатов", — сказал он РИА Новости.
Умеров ранее заявил, что Украина намерена нарастить интенсивность и масштаб ударов дальнобойных беспилотников по территории России.
Ивлев подчеркнул, что у армии России есть чем противостоять украинским ударам. Он отметил, что военные могут парализовать каналы управления и навигации БПЛА и уничтожить аппараты.
Депутат также добавил, что темпы наступления российской армии в зоне спецоперации при этом только возрастут.