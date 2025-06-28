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Армянская церковь раскритиковала действия силовиков в Эчмиадзине - РИА Новости, 28.06.2025
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16:41 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/tserkov-2026029702.html
Армянская церковь раскритиковала действия силовиков в Эчмиадзине
Армянская церковь раскритиковала действия силовиков в Эчмиадзине - РИА Новости, 28.06.2025
Армянская церковь раскритиковала действия силовиков в Эчмиадзине
Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) назвала действия армянских силовиков в Эчмиадзине вмешательством в жизнь Церкви,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T16:41:00+03:00
2025-06-28T16:41:00+03:00
армения
ереван
россия
никол пашинян
самвел карапетян
преследование карапетяна в армении
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) назвала действия армянских силовиков в Эчмиадзине вмешательством в жизнь Церкви, противоречащим принципам свободы совести и здравому смыслу. "С глубокой болью и тревогой мы констатируем, что происходящее противоречит не только многовековым духовным и культурным традициям нашего народа, но и основополагающим правовым принципам. Вмешательство силовых структур в жизнь Церкви, проявленное в форме давления на священнослужителей, грубо нарушает нормы конституционного права, принципы свободы совести и вероисповедания, закреплённые как международными правовыми актами, так и Конституцией и национальным законодательством, и противоречит здравому смыслу", – говорится в заявлении в Telegram-канале епархии в субботу. Епархия заявила о недопустимости попрания основополагающих прав и свобод и выразила надежду, что здравый смысл и справедливость восторжествуют, а любые разногласия будут разрешены мирным путём с уважением к закону, духовным традициям, вере и человеческому достоинству. "Мы обращаемся к нашим прихожанам, ко всему армянскому сообществу Российской Федерации и призываем сохранять спокойствие и выдержку, действовать исключительно в правовом поле Российской Федерации, не поддаваться на провокации и на ложные информационные вбросы, оскорбляющие чувства верующих, укреплять единство, поддерживать друг друга, молиться о мире, справедливости и духовном возрождении", – заявили в епархии. Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Суд арестовал Аджапахяна на два месяца, его защита намерена обжаловать это решение. Ранее суд арестовал на два месяца лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html
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армения, ереван, россия, никол пашинян, самвел карапетян, преследование карапетяна в армении
Армения, Ереван, Россия, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Преследование Карапетяна в Армении
Армянская церковь раскритиковала действия силовиков в Эчмиадзине

Армянская епархия в РФ назвала события в Эчмиадзине вмешательством в дела церкви

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкЭчмиадзинский кафедральный собор
Эчмиадзинский кафедральный собор - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Эчмиадзинский кафедральный собор. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской апостольской церкви (ААЦ) назвала действия армянских силовиков в Эчмиадзине вмешательством в жизнь Церкви, противоречащим принципам свободы совести и здравому смыслу.
"С глубокой болью и тревогой мы констатируем, что происходящее противоречит не только многовековым духовным и культурным традициям нашего народа, но и основополагающим правовым принципам. Вмешательство силовых структур в жизнь Церкви, проявленное в форме давления на священнослужителей, грубо нарушает нормы конституционного права, принципы свободы совести и вероисповедания, закреплённые как международными правовыми актами, так и Конституцией и национальным законодательством, и противоречит здравому смыслу", – говорится в заявлении в Telegram-канале епархии в субботу.
Сотрудники правоохранительных органов возле резиденции главы Армянской церкви - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса
27 июня, 12:46
Епархия заявила о недопустимости попрания основополагающих прав и свобод и выразила надежду, что здравый смысл и справедливость восторжествуют, а любые разногласия будут разрешены мирным путём с уважением к закону, духовным традициям, вере и человеческому достоинству.
"Мы обращаемся к нашим прихожанам, ко всему армянскому сообществу Российской Федерации и призываем сохранять спокойствие и выдержку, действовать исключительно в правовом поле Российской Федерации, не поддаваться на провокации и на ложные информационные вбросы, оскорбляющие чувства верующих, укреплять единство, поддерживать друг друга, молиться о мире, справедливости и духовном возрождении", – заявили в епархии.
Сотрудники Службы национальной безопасности Армении вошли в резиденцию Католикоса в Эчмиадзине, чтобы задержать главу Ширакской епархии архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Симоньян прокомментировала действия СНБ Армении в резиденции католикоса
27 июня, 11:09
Утром в пятницу сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников. Позднее пообещавший явиться в следственный комитет Армении архиепископ Аджапахян вышел из резиденции католикоса всех армян в Эчмиадзине и направился в Ереван. Власти Армении обвиняют Аджапахяна в призывах к свержению власти, сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
Суд арестовал Аджапахяна на два месяца, его защита намерена обжаловать это решение. Ранее суд арестовал на два месяца лидера движения "Священная борьба" архиепископа Баграта Галстаняна.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер Никол Пашинян в конце мая разместил в соцсети Facebook* оскорбительные посты в адрес церкви, в том числе с использованием ненормативной лексики. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства. Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники СНБ Армении прибыли в Эчмиадзин для задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Партия экс-президента Армении призвала сплотиться вокруг церкви
27 июня, 21:00
 
АрменияЕреванРоссияНикол ПашинянСамвел КарапетянПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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