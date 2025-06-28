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В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 28.06.2025
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T08:06:00+03:00
2025-06-28T08:06:00+03:00
2025-06-28T08:06:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. В 07.56 сигнал воздушной тревоги прозвучал в Днепропетровской, Полтавской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, дмитрий песков, украина, россия, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков, Украина, Россия, Сумская область, В мире
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Днепропетровской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу