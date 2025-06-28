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СМИ: в Германии забили тревогу из-за российского самолета - РИА Новости, 28.06.2025
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01:29 28.06.2025 (обновлено: 01:30 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/trevoga-2025962724.html
СМИ: в Германии забили тревогу из-за российского самолета
СМИ: в Германии забили тревогу из-за российского самолета - РИА Новости, 28.06.2025
СМИ: в Германии забили тревогу из-за российского самолета
Появление российского самолета ИЛ-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем стало причиной взлета истребителей ВВС Германии по тревоге, пишет Bild. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T01:29:00+03:00
2025-06-28T01:30:00+03:00
германия
балтийское море
нато
бундесвер германии
россия
в мире
ил-20
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Появление российского самолета ИЛ-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем стало причиной взлета истребителей ВВС Германии по тревоге, пишет Bild."Уже в 9:02 утра по немецкому времени российский самолет был обнаружен радарами НАТО &lt;…&gt; В 9:16 утра НАТО подняла в тревогу группу быстрого реагирования Бундесвера от имени альянса. Российский самолет первоначально летел в западном направлении и изменил курс на север только примерно в 40 километрах от Узедома. Таким образом, никакого нарушения воздушного пространства Германии не было", — указано в статье.В Минобороны России не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250606/germaniya-2021205997.html
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германия, балтийское море, нато, бундесвер германии, россия, в мире, ил-20
Германия, Балтийское море, НАТО, Бундесвер Германии, Россия, В мире, Ил-20
СМИ: в Германии забили тревогу из-за российского самолета

Bild: Берлин поднял истребители в небо из-за российского ИЛ-20М

© Фото : Team LuftwaffeИстребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает российский самолет Ил-20М над Балтийским морем
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает российский самолет Ил-20М над Балтийским морем - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : Team Luftwaffe
Истребитель Eurofighter Typhoon ВВС Германии сопровождает российский самолет Ил-20М над Балтийским морем. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Появление российского самолета ИЛ-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем стало причиной взлета истребителей ВВС Германии по тревоге, пишет Bild.
"Уже в 9:02 утра по немецкому времени российский самолет был обнаружен радарами НАТО <…> В 9:16 утра НАТО подняла в тревогу группу быстрого реагирования Бундесвера от имени альянса. Российский самолет первоначально летел в западном направлении и изменил курс на север только примерно в 40 километрах от Узедома. Таким образом, никакого нарушения воздушного пространства Германии не было", — указано в статье.
В Минобороны России не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Истребитель Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
В Германии подняли истребители для сопровождения Ил-20, пишут СМИ
6 июня, 00:20
 
ГерманияБалтийское мореНАТОБундесвер ГерманииРоссияВ миреИл-20
 
 
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