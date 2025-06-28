https://ria.ru/20250628/trevoga-2025962724.html
СМИ: в Германии забили тревогу из-за российского самолета
СМИ: в Германии забили тревогу из-за российского самолета - РИА Новости, 28.06.2025
СМИ: в Германии забили тревогу из-за российского самолета
Появление российского самолета ИЛ-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем стало причиной взлета истребителей ВВС Германии по тревоге, пишет Bild. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T01:29:00+03:00
2025-06-28T01:29:00+03:00
2025-06-28T01:30:00+03:00
германия
балтийское море
нато
бундесвер германии
россия
в мире
ил-20
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965414654_0:193:2049:1345_1920x0_80_0_0_21e6db6172a510f62d01b6ceb2104232.jpg
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Появление российского самолета ИЛ-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем стало причиной взлета истребителей ВВС Германии по тревоге, пишет Bild."Уже в 9:02 утра по немецкому времени российский самолет был обнаружен радарами НАТО <…> В 9:16 утра НАТО подняла в тревогу группу быстрого реагирования Бундесвера от имени альянса. Российский самолет первоначально летел в западном направлении и изменил курс на север только примерно в 40 километрах от Узедома. Таким образом, никакого нарушения воздушного пространства Германии не было", — указано в статье.В Минобороны России не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://ria.ru/20250606/germaniya-2021205997.html
германия
балтийское море
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965414654_0:1:2049:1537_1920x0_80_0_0_7ff86c86442cc4eca7faf1af208949aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, балтийское море, нато, бундесвер германии, россия, в мире, ил-20
Германия, Балтийское море, НАТО, Бундесвер Германии, Россия, В мире, Ил-20
СМИ: в Германии забили тревогу из-за российского самолета
Bild: Берлин поднял истребители в небо из-за российского ИЛ-20М