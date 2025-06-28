https://ria.ru/20250628/trevoga-2025962724.html

СМИ: в Германии забили тревогу из-за российского самолета

СМИ: в Германии забили тревогу из-за российского самолета - РИА Новости, 28.06.2025

СМИ: в Германии забили тревогу из-за российского самолета

Появление российского самолета ИЛ-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем стало причиной взлета истребителей ВВС Германии по тревоге, пишет Bild. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T01:29:00+03:00

2025-06-28T01:29:00+03:00

2025-06-28T01:30:00+03:00

германия

балтийское море

нато

бундесвер германии

россия

в мире

ил-20

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Появление российского самолета ИЛ-20М в воздушном пространстве над Балтийским морем стало причиной взлета истребителей ВВС Германии по тревоге, пишет Bild."Уже в 9:02 утра по немецкому времени российский самолет был обнаружен радарами НАТО <…> В 9:16 утра НАТО подняла в тревогу группу быстрого реагирования Бундесвера от имени альянса. Российский самолет первоначально летел в западном направлении и изменил курс на север только примерно в 40 километрах от Узедома. Таким образом, никакого нарушения воздушного пространства Германии не было", — указано в статье.В Минобороны России не раз указывали, что самолеты ВКС выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.

https://ria.ru/20250606/germaniya-2021205997.html

германия

балтийское море

россия

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германия, балтийское море, нато, бундесвер германии, россия, в мире, ил-20