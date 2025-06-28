https://ria.ru/20250628/trebovanie-2026028952.html

Родственники пропавших военнослужащих ВСУ вышли на митинг в Киеве

Родственники пропавших военнослужащих ВСУ вышли на митинг в Киеве - РИА Новости, 28.06.2025

Родственники пропавших военнослужащих ВСУ вышли на митинг в Киеве

Родственники пропавших в херсонском селе Крынки военнослужащих ВСУ вышли на митинг в Киеве, сообщило издание "Общественное". РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T16:34:00+03:00

2025-06-28T16:34:00+03:00

2025-06-28T17:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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дональд трамп

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Родственники пропавших в херсонском селе Крынки военнослужащих ВСУ вышли на митинг в Киеве, сообщило издание "Общественное"."Они пришли требовать от властей ускорения поиска пропавших военных, ведь уже год живут в неизвестности о судьбе своих родных", — говорится в публикации.Как отметила председатель общественной организации "Крынки. Путь домой" Лилия Руденко, без вести пропали две тысячи военных.Участники митинга принесли символические инсталляции, где на надувных лодках разместили манекены. Они символизируют военных, плывших по реке Днепр и пропавших без вести.Другая массовая акция протеста состоялась на майдане Незалежности в среду. На площадь вышли более тысячи человек, среди которых были военные, ветераны ВСУ, а также родственники погибших и пленных украинских мобилизованных. Протестующие обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести порядок на Украине. Как сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья, антиправительственные выступления на Украине против Владимира Зеленского участились.

https://ria.ru/20250613/dubinskiy-2022566992.html

https://ria.ru/20250521/ukraina-2018164884.html

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2025005689.html

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днепр (река), херсонская область , киев, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, в мире, украина