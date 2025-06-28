Родственники пропавших военнослужащих ВСУ вышли на митинг в Киеве
В Киеве прошел митинг родственников солдат ВСУ, пропавших в Крынках
Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве
Родственники пропавших в селе Крынки военных ВСУ провели митинг в Киеве
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Родственники пропавших в херсонском селе Крынки военнослужащих ВСУ вышли на митинг в Киеве, сообщило издание "Общественное".
"Они пришли требовать от властей ускорения поиска пропавших военных, ведь уже год живут в неизвестности о судьбе своих родных", — говорится в публикации.
Крынки — село на левом берегу Днепра, которое ВСУ пытались безуспешно захватить, форсируя реку, начиная с 2023 года. В итоге украинских военных оттуда выбили, а сам населенный пункт и окрестности зачистили.
Как отметила председатель общественной организации "Крынки. Путь домой" Лилия Руденко, без вести пропали две тысячи военных.
Участники митинга принесли символические инсталляции, где на надувных лодках разместили манекены. Они символизируют военных, плывших по реке Днепр и пропавших без вести.
Другая массовая акция протеста состоялась на майдане Незалежности в среду. На площадь вышли более тысячи человек, среди которых были военные, ветераны ВСУ, а также родственники погибших и пленных украинских мобилизованных. Протестующие обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой навести порядок на Украине.
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