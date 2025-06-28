Рейтинг@Mail.ru
Трамп опроверг сообщения о планах передать Ирану 30 миллиардов долларов - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/tramp-2025975997.html
Трамп опроверг сообщения о планах передать Ирану 30 миллиардов долларов
Трамп опроверг сообщения о планах передать Ирану 30 миллиардов долларов - РИА Новости, 28.06.2025
Трамп опроверг сообщения о планах передать Ирану 30 миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опроверг утверждения о том, что рассматривает возможность передать Ирану 30 миллиардов долларов на развитие... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:17:00+03:00
2025-06-28T07:17:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опроверг утверждения о том, что рассматривает возможность передать Ирану 30 миллиардов долларов на развитие мирной ядерной программы. Ранее критикуемый Трампом телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом обсуждает помощь Ирану в получении доступа к сумме до 30 миллиардов долларов для создания гражданской ядерной программы и обдумывает возможность замены ядерного объекта ИРИ в Фордо на программу, которую оплатят союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе. "Кто тот мерзавец среди фейковых СМИ, который говорит, что "президент Трамп хочет дать Ирану 30 миллиардов долларов на постройку невоенных ядерных объектов"? Никогда не слышал об этой смехотворной идее. Это просто очередная утка, вброшенная фейковыми СМИ для дискредитации. Эти люди больны", - написал Трамп. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html
https://ria.ru/20250627/tramp-2025925976.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_2a03f74c9c3faf1c91e553ed3f7d0e4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп опроверг сообщения о планах передать Ирану 30 миллиардов долларов

Трамп опроверг сообщения о планах США дать Ирану деньги на ядерную программу

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опроверг утверждения о том, что рассматривает возможность передать Ирану 30 миллиардов долларов на развитие мирной ядерной программы.
Ранее критикуемый Трампом телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом обсуждает помощь Ирану в получении доступа к сумме до 30 миллиардов долларов для создания гражданской ядерной программы и обдумывает возможность замены ядерного объекта ИРИ в Фордо на программу, которую оплатят союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе.
Превосходный военный успех – Трамп об атаке США на Иран - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп выступил с обращением после ударов США по ядерным объектам в Иране
22 июня, 05:52
"Кто тот мерзавец среди фейковых СМИ, который говорит, что "президент Трамп хочет дать Ирану 30 миллиардов долларов на постройку невоенных ядерных объектов"? Никогда не слышал об этой смехотворной идее. Это просто очередная утка, вброшенная фейковыми СМИ для дискредитации. Эти люди больны", - написал Трамп.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп
27 июня, 19:17
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала