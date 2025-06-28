https://ria.ru/20250628/tramp-2025975997.html

Трамп опроверг сообщения о планах передать Ирану 30 миллиардов долларов

Трамп опроверг сообщения о планах передать Ирану 30 миллиардов долларов - РИА Новости, 28.06.2025

Трамп опроверг сообщения о планах передать Ирану 30 миллиардов долларов

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опроверг утверждения о том, что рассматривает возможность передать Ирану 30 миллиардов долларов на развитие... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T07:17:00+03:00

2025-06-28T07:17:00+03:00

2025-06-28T07:17:00+03:00

в мире

иран

сша

израиль

дональд трамп

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982130852_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_338ff4dafd5f84623669973d988454dc.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опроверг утверждения о том, что рассматривает возможность передать Ирану 30 миллиардов долларов на развитие мирной ядерной программы. Ранее критикуемый Трампом телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом обсуждает помощь Ирану в получении доступа к сумме до 30 миллиардов долларов для создания гражданской ядерной программы и обдумывает возможность замены ядерного объекта ИРИ в Фордо на программу, которую оплатят союзники Соединенных Штатов в Персидском заливе. "Кто тот мерзавец среди фейковых СМИ, который говорит, что "президент Трамп хочет дать Ирану 30 миллиардов долларов на постройку невоенных ядерных объектов"? Никогда не слышал об этой смехотворной идее. Это просто очередная утка, вброшенная фейковыми СМИ для дискредитации. Эти люди больны", - написал Трамп. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250622/obraschenie-2024568142.html

https://ria.ru/20250627/tramp-2025925976.html

иран

сша

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте