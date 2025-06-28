Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о планах Трампа посетить Китай в этом году - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:05 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/tramp-2025964546.html
СМИ узнали о планах Трампа посетить Китай в этом году
СМИ узнали о планах Трампа посетить Китай в этом году - РИА Новости, 28.06.2025
СМИ узнали о планах Трампа посетить Китай в этом году
Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в этом году в сопровождении делегации бизнесменов, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T02:05:00+03:00
2025-06-28T02:05:00+03:00
в мире
сша
китай
ближний восток
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_221:0:3000:1563_1920x0_80_0_0_c39c0dd289de1a00cec1c8f706692229.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в этом году в сопровождении делегации бизнесменов, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники. "Американские чиновники готовят планы по визиту президента Дональда Трампа в Китай позднее в этом году с делегацией из десятков исполнительных директоров", - говорится в публикации со ссылкой на источники. Издание отмечает, что визит, как ожидается, будет похож на поездку американского лидера на Ближний Восток в мае. В середине мая Трамп совершил турне по Ближнему Востоку - с 13 по 16 мая президент США посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В ходе визита Трампа в ОАЭ эмиратские власти официально объявили о намерении инвестировать 1,4 триллиона долларов в экономику США до 2035 года. Катар, как заявил Трамп, заключил с США соглашение на поставку военного оборудования и техники стоимостью 42 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250626/tramp-2025686247.html
https://ria.ru/20250609/tramp-2021898705.html
сша
китай
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_214:0:2788:1930_1920x0_80_0_0_acf9371e113e8248ce2c474a6a6ce4ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, ближний восток, дональд трамп
В мире, США, Китай, Ближний Восток, Дональд Трамп
СМИ узнали о планах Трампа посетить Китай в этом году

Nikkei Asia: Трамп может посетить Китай в этом году с делегацией бизнесменов

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в этом году в сопровождении делегации бизнесменов, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники.
"Американские чиновники готовят планы по визиту президента Дональда Трампа в Китай позднее в этом году с делегацией из десятков исполнительных директоров", - говорится в публикации со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Трамп заявил, что в среду подписал торговую сделку с Китаем
26 июня, 23:32
Издание отмечает, что визит, как ожидается, будет похож на поездку американского лидера на Ближний Восток в мае.
В середине мая Трамп совершил турне по Ближнему Востоку - с 13 по 16 мая президент США посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В ходе визита Трампа в ОАЭ эмиратские власти официально объявили о намерении инвестировать 1,4 триллиона долларов в экономику США до 2035 года. Катар, как заявил Трамп, заключил с США соглашение на поставку военного оборудования и техники стоимостью 42 миллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Трамп заявил, что Китай годами обворовывал США
9 июня, 22:55
 
В миреСШАКитайБлижний ВостокДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала