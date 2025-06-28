https://ria.ru/20250628/tramp-2025964546.html
СМИ узнали о планах Трампа посетить Китай в этом году
СМИ узнали о планах Трампа посетить Китай в этом году - РИА Новости, 28.06.2025
СМИ узнали о планах Трампа посетить Китай в этом году
Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в этом году в сопровождении делегации бизнесменов, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T02:05:00+03:00
2025-06-28T02:05:00+03:00
2025-06-28T02:05:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в этом году в сопровождении делегации бизнесменов, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники. "Американские чиновники готовят планы по визиту президента Дональда Трампа в Китай позднее в этом году с делегацией из десятков исполнительных директоров", - говорится в публикации со ссылкой на источники. Издание отмечает, что визит, как ожидается, будет похож на поездку американского лидера на Ближний Восток в мае. В середине мая Трамп совершил турне по Ближнему Востоку - с 13 по 16 мая президент США посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В ходе визита Трампа в ОАЭ эмиратские власти официально объявили о намерении инвестировать 1,4 триллиона долларов в экономику США до 2035 года. Катар, как заявил Трамп, заключил с США соглашение на поставку военного оборудования и техники стоимостью 42 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20250626/tramp-2025686247.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, ближний восток, дональд трамп
В мире, США, Китай, Ближний Восток, Дональд Трамп
СМИ узнали о планах Трампа посетить Китай в этом году
Nikkei Asia: Трамп может посетить Китай в этом году с делегацией бизнесменов