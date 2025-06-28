https://ria.ru/20250628/tramp-2025964546.html

СМИ узнали о планах Трампа посетить Китай в этом году

СМИ узнали о планах Трампа посетить Китай в этом году - РИА Новости, 28.06.2025

СМИ узнали о планах Трампа посетить Китай в этом году

Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в этом году в сопровождении делегации бизнесменов, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T02:05:00+03:00

2025-06-28T02:05:00+03:00

2025-06-28T02:05:00+03:00

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сша

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ближний восток

дональд трамп

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может посетить Китай в этом году в сопровождении делегации бизнесменов, сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на источники. "Американские чиновники готовят планы по визиту президента Дональда Трампа в Китай позднее в этом году с делегацией из десятков исполнительных директоров", - говорится в публикации со ссылкой на источники. Издание отмечает, что визит, как ожидается, будет похож на поездку американского лидера на Ближний Восток в мае. В середине мая Трамп совершил турне по Ближнему Востоку - с 13 по 16 мая президент США посетил Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В ходе визита Трампа в ОАЭ эмиратские власти официально объявили о намерении инвестировать 1,4 триллиона долларов в экономику США до 2035 года. Катар, как заявил Трамп, заключил с США соглашение на поставку военного оборудования и техники стоимостью 42 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20250626/tramp-2025686247.html

https://ria.ru/20250609/tramp-2021898705.html

сша

китай

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, китай, ближний восток, дональд трамп