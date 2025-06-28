https://ria.ru/20250628/tramp-2025958760.html

Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США

Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США - РИА Новости, 28.06.2025

Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США

Президент США Дональд Трамп признался, что считает "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T00:06:00+03:00

2025-06-28T00:06:00+03:00

2025-06-28T00:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что считает "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы Белого дома по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке."Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова", - сообщил он журналистам в Белом доме.Ранее Путин заявил, что РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. По его словам, Трамп "искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке".

https://ria.ru/20250627/putin-2025904616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, ближний восток