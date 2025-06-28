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Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США - РИА Новости, 28.06.2025
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00:06 28.06.2025 (обновлено: 00:11 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/tramp-2025958760.html
Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США
Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США - РИА Новости, 28.06.2025
Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США
Президент США Дональд Трамп признался, что считает "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T00:06:00+03:00
2025-06-28T00:11:00+03:00
в мире
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украина
россия
дональд трамп
владимир путин
ближний восток
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что считает "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы Белого дома по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке."Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова", - сообщил он журналистам в Белом доме.Ранее Путин заявил, что РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. По его словам, Трамп "искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке".
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В мире, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Ближний Восток
Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США

Трамп оценил слова Путина, отметившего усилия США по урегулированию на Украине

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что считает "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы Белого дома по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке.
"Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова", - сообщил он журналистам в Белом доме.
Ранее Путин заявил, что РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. По его словам, Трамп "искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Путин: Трамп стремится к урегулированию конфликта на Украине
Вчера, 17:48
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ПутинБлижний Восток
 
 
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