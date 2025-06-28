https://ria.ru/20250628/tramp-2025958760.html
Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США
Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США - РИА Новости, 28.06.2025
Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США
Президент США Дональд Трамп признался, что считает "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T00:06:00+03:00
2025-06-28T00:06:00+03:00
2025-06-28T00:11:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп признался, что считает "очень приятными" слова российского лидера Владимира Путина после того, как президент РФ отметил усилия главы Белого дома по урегулированию на Украине и Ближнем Востоке."Владимир Путин сделал ряд очень приятных заявлений сегодня. Смотрите, он уважает нашу страну снова", - сообщил он журналистам в Белом доме.Ранее Путин заявил, что РФ признательна Трампу за усилия по урегулированию на Украине и на Ближнем Востоке. По его словам, Трамп "искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир путин, ближний восток
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Трамп оценил слова Путина о миротворческих усилиях США
Трамп оценил слова Путина, отметившего усилия США по урегулированию на Украине