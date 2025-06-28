https://ria.ru/20250628/tramp--2026033393.html

Трамп выразил уверенность, что Иран не мог знать об ударах США заранее

Трамп выразил уверенность, что Иран не мог знать об ударах США заранее - РИА Новости, 28.06.2025

Трамп выразил уверенность, что Иран не мог знать об ударах США заранее

Президент США Дональд Трамп убежден, что Иран не мог заранее знать о готовившихся ударах американских военных до начала самой атаки со стороны США, об этом... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T17:11:00+03:00

2025-06-28T17:11:00+03:00

2025-06-28T17:11:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп убежден, что Иран не мог заранее знать о готовившихся ударах американских военных до начала самой атаки со стороны США, об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News. "У них особо не было предупреждения, поскольку они не знали, что мы идем прямо до момента (нанесения ударов - ред.)", - сказал Трамп. Американский лидер также продолжил настаивать на том, что Тегеран не вывозил с ядерного объекта Фордо никакого запаса урана, поскольку по мнению Трампа подобная операция была бы "очень тяжелой и опасной". "К тому же никто не думал, что мы атакуем тот объект (в Фордо - ред.), потому что все говорили, что недоступен", - добавил Трамп. При этом в четверг Трамп в своем заявлении в социальной сети Truth Social утверждал, что Иран якобы направил к Фордо грузовики с рабочими, которые заранее бетонировали верхние части шахт с целью "прикрыть" их перед ударами. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Иран вывез оборудование и уран с ядерного объекта в Фордо за несколько дней до американских ударов по нему. При этом американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш со ссылкой на источники, знакомые с ходом операции, утверждал, что американские удары по Фордо не уничтожили запасы обогащенного урана, а были нацелены на их изоляцию под землей, что и было выполнено. По данным Херша, запасы обогащенного урана Ирана целы, но теперь "практически недосягаемы, возможно, навсегда". Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250627/tramp-2025934006.html

https://ria.ru/20250627/ssha-2025858396.html

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сша, иран, тегеран (город), сеймур херш, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире