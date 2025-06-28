https://ria.ru/20250628/tbilisi--2025999914.html

В Тбилиси два оппозиционера объявили голодовку перед зданием парламента

В Тбилиси два оппозиционера объявили голодовку перед зданием парламента - РИА Новости, 28.06.2025

В Тбилиси два оппозиционера объявили голодовку перед зданием парламента

Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария и член "Коалиции за перемены" Гедеван Попхадзе объявили голодовку перед зданием парламента в Тбилиси, протестуя РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T11:48:00+03:00

2025-06-28T11:48:00+03:00

2025-06-28T11:48:00+03:00

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ТБИЛИСИ, 28 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Дроа" Элене Хоштария и член "Коалиции за перемены" Гедеван Попхадзе объявили голодовку перед зданием парламента в Тбилиси, протестуя против действующих властей, об этом они заявили журналистам. Изначально протест-голодовку объявила Хоштария, она уже провела ночь в палатке перед зданием парламента на проспекте Руставели. Попхадзе присоединился к ней в субботу утром. "Начинаю голодовку на проспекте Руставели, отсюда я никуда не уйду. Голод — это не самопожертвование, это просто какой-то отчаянный шаг. Я считаю, что политический процесс находится на перекрестке… Мы должны вернуть очаг протеста. Я как политик, считаю, что это единственный путь справится с правящим режимом", - заявила Хоштария журналистам. Попхадзе в разговоре с журналистами заявил, что присоединяется к своему коллеге, так как "не существует пути сотрудничества с действующим режимом". "На самом деле создана незаконная репрессивная система, которая преследует людей, это нелегитимная государственная система, которая служит интересам одного человека. Либо смерть, либо победа", - заявил Попхадзе. Главные лидеры грузинских оппозиционных партий были заключены под стражу по обвинению в том, что они не явились на заседание комиссии по изучению преступлений времен правления экс-президента Михаила Саакашвили. На семь и восемь месяцев арестованы оппозиционеры Мамука Хазарадзе, Бадри Джапаридзе, Ника Мелия, Ника Гварамия, Зураб-Гирчи Джапаридзе, Гиви Таргамадзе, Георгий Вашадзе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили. Временная парламентская следственная комиссия была создана 5 февраля. Она проводит регулярные слушания по разным делам. Большинство грузинских оппозиционеров, которых вызывают на заседание комиссии, отказываются принимать в нем участие. Неявка на заседание комиссии является уголовным преступлением и наказывается штрафом либо лишением свободы сроком до года.

https://ria.ru/20250626/gruziya-2025472874.html

https://ria.ru/20250623/gruzija-2024968305.html

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в мире, тбилиси, михаил саакашвили, ника мелия, гиви таргамадзе