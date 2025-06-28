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В Казани арестовали экс-помощника премьер-министра Татарстана - РИА Новости, 28.06.2025
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18:17 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/tatarstan-2026039731.html
В Казани арестовали экс-помощника премьер-министра Татарстана
В Казани арестовали экс-помощника премьер-министра Татарстана - РИА Новости, 28.06.2025
В Казани арестовали экс-помощника премьер-министра Татарстана
Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца экс-помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Латыпова по подозрению в посредничестве во... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T18:17:00+03:00
2025-06-28T18:17:00+03:00
происшествия
казань
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коррупция
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КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца экс-помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Латыпова по подозрению в посредничестве во взяточничестве, сообщил РИА Новости представитель суда. "Латыпову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 августа", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что Латыпов подозревается в посредничестве во взяточничестве. Сам он просил суд о домашнем аресте. Подозреваемый сообщил в суде, что в настоящее время не работает, является пенсионером. Латыпов родился в 1961 году. Окончил Казанский инженерно-строительный институт. С 1983 года работал в различных строительных организациях. В 2004-2006 годах являлся генеральным директором ПСО "Казань", в 2006-2014 годах - начальник управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани. В 2014-2021 годах - заместитель генерального директора ОАО "ТАИФ" по строительству и капитальному ремонту. C 2021 года - помощник премьер-министра Татарстана. В настоящее время на сайте правительства республики не значится.
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происшествия, казань, республика татарстан (татарстан), россия, взяточничество, взятка, коррупция
Происшествия, Казань, Республика Татарстан (Татарстан), Россия, взяточничество, Взятка, Коррупция
В Казани арестовали экс-помощника премьер-министра Татарстана

Суд в Казани арестовал экс-помощника премьер-министра Татарстана Латыпова

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца экс-помощника премьер-министра Татарстана Ильгиза Латыпова по подозрению в посредничестве во взяточничестве, сообщил РИА Новости представитель суда.
«
"Латыпову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 25 августа", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что Латыпов подозревается в посредничестве во взяточничестве. Сам он просил суд о домашнем аресте. Подозреваемый сообщил в суде, что в настоящее время не работает, является пенсионером.
Латыпов родился в 1961 году. Окончил Казанский инженерно-строительный институт. С 1983 года работал в различных строительных организациях. В 2004-2006 годах являлся генеральным директором ПСО "Казань", в 2006-2014 годах - начальник управления капитального строительства и реконструкции исполкома Казани. В 2014-2021 годах - заместитель генерального директора ОАО "ТАИФ" по строительству и капитальному ремонту. C 2021 года - помощник премьер-министра Татарстана. В настоящее время на сайте правительства республики не значится.
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