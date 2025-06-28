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Священник сыграл свои композиции на открытии фестиваля "Русский характер" - РИА Новости, 28.06.2025
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Религия
 
12:31 28.06.2025 (обновлено: 12:33 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/svyaschennik-2026004337.html
Священник сыграл свои композиции на открытии фестиваля "Русский характер"
Священник сыграл свои композиции на открытии фестиваля "Русский характер" - РИА Новости, 28.06.2025
Священник сыграл свои композиции на открытии фестиваля "Русский характер"
Первый общероссийский фестиваль авторской песни "Русский характер" открылся в Вязниках (Владимирская область), на нем собственные инструментальные композиции на РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T12:31:00+03:00
2025-06-28T12:33:00+03:00
религия
владимир поляков
александр авдеев (дипломат)
владимирская область
луганск
вязники
любэ
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ВЯЗНИКИ (Владимирская обл.), 27 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Первый общероссийский фестиваль авторской песни "Русский характер" открылся в Вязниках (Владимирская область), на нем собственные инструментальные композиции на электрогитарах сыграли в дуэте клирик Георгиевского храма Нахабино (Одинцовская епархия Русской православной церкви) иерей Илия Туренко и композитор, лауреат конкурса "Виртуозы гитары" Сергей Шумаков, передает корреспондент РИА Новости. "Русский характер - это терпение, самоотверженность и смирение. Самое главное - это вера в Бога и надежда на Его помощь. И с этим мы с вами пройдем любые испытания, победим в любых проблемах. Помоги нам всем, Господь. Всех поздравляю с началом этого прекрасного фестиваля", - сказал священник. Художественный руководитель фестиваля, поэт и автор-исполнитель песен Алексей Витаков отметил, что первая концертная программа фестиваля не случайно названа "От Фатьянова до Шаганова" и прошла на "Фатьяновской площадке". Вязники - родина Алексея Фатьянова - знаменитого советского поэта, участника Великой Отечественной войны, автора слов многих известных, любимых в народе песен, среди них "Соловьи", "Первым делом, первым делом самолёты", "В городском саду играет духовой оркестр", "Где же вы теперь, друзья-однополчане". А фестиваль авторской песни "Русский характер" приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны. Как отметил в беседе с РИА Новости современный поэт-песенник Александр Шаганов, прекрасные, исповедальные традиции отечественной песенной культуры, авторов времен ВОВ и последующих поколений необходимо развивать. Шаганов, стихи которого звучат в таких хитах как "Владимирская Русь" (группа "Черный кофе"), "Конь", "Комбат", "Там за туманами" (группа "Любэ") и многих других, также приехал на первый фестиваль "Русский характер". На сцену "От Фатьянова до Шаганова" вышли известные группы и музыканты, пишущие и исполняющие песни в разных стилях. Среди них рок-группа с элементами авторского кантри, блюграсса и бард-рока "ГрАссМейстер"; лидер группы "Возвращение", член жюри фестивалей авторской песни Сергей Канунников; исполнитель авторских песен, советской эстрады, джазовых композиций и босса-новы Роман Ланкин. Поэт, музыкант, лауреат многочисленных фестивалей авторской песни Никита Дорофеев выступил в дуэте с победившим в ряде конкурсов исполнителем Евгением Кучером. А художественный руководитель "Русского характера" Алексей Витаков играл и пел вместе с участником группы "Манго-манго" мультиинструменталистом Владимиром Поляковым. Особое внимание аудитории привлекли приехавшие из Луганска братья Михаил и Валентин Золотухины (с ограниченными возможностями по зрению - ред.). Они уже ранее стали лауреатами фестиваля "Покровский собор" и получили гран-при фестиваля "Большой Донбасс". "Буду рад, если фестиваль "Русский характер" станет доброй традицией", - отметил, приветствуя участников и зрителей первого фестиваля в Вязниках губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Цель фестиваля в целом - популяризация русского поэтического слова, музыки и авторской песни, особенно среди молодежи. При этом, как отмечают организаторы, "Русский характер" открыт представителям всех национальностей, вероисповеданий и возрастов и призван объединять таланты, слушателей и зрителей из разных регионов России. На конкурс поступило свыше 400 заявок, из которых для финальных дней фестиваля были отобраны более 30. Помимо конкурса и концертов, в программе фестиваля, который продлится в выходные дни, также мастер-классы, выставки художественных работ и ремесел, творческие встречи и общение в дружеской атмосфере.
https://ria.ru/20250628/bog-2025986874.html
владимирская область
луганск
вязники
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владимир поляков, александр авдеев (дипломат), владимирская область, луганск, вязники, любэ
Религия, Владимир Поляков, Александр Авдеев (дипломат), Владимирская область, Луганск, Вязники, Любэ
Священник сыграл свои композиции на открытии фестиваля "Русский характер"

Иерей Туренко сыграл свои композиции на открытии фестиваля "Русский характер"

© РИА Новости / Ольга ЛипичГитарист, композитор Сергей Шумаков и иерей Илия Туренко на фестивале "Русский характер"
Гитарист, композитор Сергей Шумаков и иерей Илия Туренко на фестивале Русский характер - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Ольга Липич
Гитарист, композитор Сергей Шумаков и иерей Илия Туренко на фестивале "Русский характер"
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ВЯЗНИКИ (Владимирская обл.), 27 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Первый общероссийский фестиваль авторской песни "Русский характер" открылся в Вязниках (Владимирская область), на нем собственные инструментальные композиции на электрогитарах сыграли в дуэте клирик Георгиевского храма Нахабино (Одинцовская епархия Русской православной церкви) иерей Илия Туренко и композитор, лауреат конкурса "Виртуозы гитары" Сергей Шумаков, передает корреспондент РИА Новости.
"Русский характер - это терпение, самоотверженность и смирение. Самое главное - это вера в Бога и надежда на Его помощь. И с этим мы с вами пройдем любые испытания, победим в любых проблемах. Помоги нам всем, Господь. Всех поздравляю с началом этого прекрасного фестиваля", - сказал священник.
© РИА Новости / Ольга ЛипичМультиинструменталист Владимир Поляков и художественный руководитель фестиваля "Русский характер" Алексей Витаков
Мультиинструменталист Владимир Поляков и художественный руководитель фестиваля Русский характер Алексей Витаков - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Ольга Липич
Мультиинструменталист Владимир Поляков и художественный руководитель фестиваля "Русский характер" Алексей Витаков
Художественный руководитель фестиваля, поэт и автор-исполнитель песен Алексей Витаков отметил, что первая концертная программа фестиваля не случайно названа "От Фатьянова до Шаганова" и прошла на "Фатьяновской площадке". Вязники - родина Алексея Фатьянова - знаменитого советского поэта, участника Великой Отечественной войны, автора слов многих известных, любимых в народе песен, среди них "Соловьи", "Первым делом, первым делом самолёты", "В городском саду играет духовой оркестр", "Где же вы теперь, друзья-однополчане". А фестиваль авторской песни "Русский характер" приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны.
Как отметил в беседе с РИА Новости современный поэт-песенник Александр Шаганов, прекрасные, исповедальные традиции отечественной песенной культуры, авторов времен ВОВ и последующих поколений необходимо развивать. Шаганов, стихи которого звучат в таких хитах как "Владимирская Русь" (группа "Черный кофе"), "Конь", "Комбат", "Там за туманами" (группа "Любэ") и многих других, также приехал на первый фестиваль "Русский характер".
© РИА Новости / Ольга ЛипичГруппа "ГрАссМейстер" на фестивале "Русский характер"
Группа ГрАссМейстер на фестивале Русский характер - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Ольга Липич
Группа "ГрАссМейстер" на фестивале "Русский характер"
На сцену "От Фатьянова до Шаганова" вышли известные группы и музыканты, пишущие и исполняющие песни в разных стилях. Среди них рок-группа с элементами авторского кантри, блюграсса и бард-рока "ГрАссМейстер"; лидер группы "Возвращение", член жюри фестивалей авторской песни Сергей Канунников; исполнитель авторских песен, советской эстрады, джазовых композиций и босса-новы Роман Ланкин. Поэт, музыкант, лауреат многочисленных фестивалей авторской песни Никита Дорофеев выступил в дуэте с победившим в ряде конкурсов исполнителем Евгением Кучером. А художественный руководитель "Русского характера" Алексей Витаков играл и пел вместе с участником группы "Манго-манго" мультиинструменталистом Владимиром Поляковым.
© РИА Новости / Ольга ЛипичПервый фестиваль "Русский характер" в Вязниках
Первый фестиваль Русский характер в Вязниках - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Ольга Липич
Первый фестиваль "Русский характер" в Вязниках
Особое внимание аудитории привлекли приехавшие из Луганска братья Михаил и Валентин Золотухины (с ограниченными возможностями по зрению - ред.). Они уже ранее стали лауреатами фестиваля "Покровский собор" и получили гран-при фестиваля "Большой Донбасс".
"Буду рад, если фестиваль "Русский характер" станет доброй традицией", - отметил, приветствуя участников и зрителей первого фестиваля в Вязниках губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
© РИА Новости / Ольга ЛипичПервый фестиваль "Русский характер" в Вязниках
Первый фестиваль Русский характер в Вязниках - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Ольга Липич
Первый фестиваль "Русский характер" в Вязниках
Цель фестиваля в целом - популяризация русского поэтического слова, музыки и авторской песни, особенно среди молодежи. При этом, как отмечают организаторы, "Русский характер" открыт представителям всех национальностей, вероисповеданий и возрастов и призван объединять таланты, слушателей и зрителей из разных регионов России.
На конкурс поступило свыше 400 заявок, из которых для финальных дней фестиваля были отобраны более 30. Помимо конкурса и концертов, в программе фестиваля, который продлится в выходные дни, также мастер-классы, выставки художественных работ и ремесел, творческие встречи и общение в дружеской атмосфере.
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РелигияВладимир ПоляковАлександр Авдеев (дипломат)Владимирская областьЛуганскВязникиЛюбэ
 
 
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