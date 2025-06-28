Священник сыграл свои композиции на открытии фестиваля "Русский характер"
Иерей Туренко сыграл свои композиции на открытии фестиваля "Русский характер"
© РИА Новости / Ольга ЛипичГитарист, композитор Сергей Шумаков и иерей Илия Туренко на фестивале "Русский характер"
Гитарист, композитор Сергей Шумаков и иерей Илия Туренко на фестивале "Русский характер"
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ВЯЗНИКИ (Владимирская обл.), 27 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Первый общероссийский фестиваль авторской песни "Русский характер" открылся в Вязниках (Владимирская область), на нем собственные инструментальные композиции на электрогитарах сыграли в дуэте клирик Георгиевского храма Нахабино (Одинцовская епархия Русской православной церкви) иерей Илия Туренко и композитор, лауреат конкурса "Виртуозы гитары" Сергей Шумаков, передает корреспондент РИА Новости.
"Русский характер - это терпение, самоотверженность и смирение. Самое главное - это вера в Бога и надежда на Его помощь. И с этим мы с вами пройдем любые испытания, победим в любых проблемах. Помоги нам всем, Господь. Всех поздравляю с началом этого прекрасного фестиваля", - сказал священник.
© РИА Новости / Ольга ЛипичМультиинструменталист Владимир Поляков и художественный руководитель фестиваля "Русский характер" Алексей Витаков
Мультиинструменталист Владимир Поляков и художественный руководитель фестиваля "Русский характер" Алексей Витаков
Художественный руководитель фестиваля, поэт и автор-исполнитель песен Алексей Витаков отметил, что первая концертная программа фестиваля не случайно названа "От Фатьянова до Шаганова" и прошла на "Фатьяновской площадке". Вязники - родина Алексея Фатьянова - знаменитого советского поэта, участника Великой Отечественной войны, автора слов многих известных, любимых в народе песен, среди них "Соловьи", "Первым делом, первым делом самолёты", "В городском саду играет духовой оркестр", "Где же вы теперь, друзья-однополчане". А фестиваль авторской песни "Русский характер" приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны.
Как отметил в беседе с РИА Новости современный поэт-песенник Александр Шаганов, прекрасные, исповедальные традиции отечественной песенной культуры, авторов времен ВОВ и последующих поколений необходимо развивать. Шаганов, стихи которого звучат в таких хитах как "Владимирская Русь" (группа "Черный кофе"), "Конь", "Комбат", "Там за туманами" (группа "Любэ") и многих других, также приехал на первый фестиваль "Русский характер".
На сцену "От Фатьянова до Шаганова" вышли известные группы и музыканты, пишущие и исполняющие песни в разных стилях. Среди них рок-группа с элементами авторского кантри, блюграсса и бард-рока "ГрАссМейстер"; лидер группы "Возвращение", член жюри фестивалей авторской песни Сергей Канунников; исполнитель авторских песен, советской эстрады, джазовых композиций и босса-новы Роман Ланкин. Поэт, музыкант, лауреат многочисленных фестивалей авторской песни Никита Дорофеев выступил в дуэте с победившим в ряде конкурсов исполнителем Евгением Кучером. А художественный руководитель "Русского характера" Алексей Витаков играл и пел вместе с участником группы "Манго-манго" мультиинструменталистом Владимиром Поляковым.
Особое внимание аудитории привлекли приехавшие из Луганска братья Михаил и Валентин Золотухины (с ограниченными возможностями по зрению - ред.). Они уже ранее стали лауреатами фестиваля "Покровский собор" и получили гран-при фестиваля "Большой Донбасс".
"Буду рад, если фестиваль "Русский характер" станет доброй традицией", - отметил, приветствуя участников и зрителей первого фестиваля в Вязниках губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Цель фестиваля в целом - популяризация русского поэтического слова, музыки и авторской песни, особенно среди молодежи. При этом, как отмечают организаторы, "Русский характер" открыт представителям всех национальностей, вероисповеданий и возрастов и призван объединять таланты, слушателей и зрителей из разных регионов России.
На конкурс поступило свыше 400 заявок, из которых для финальных дней фестиваля были отобраны более 30. Помимо конкурса и концертов, в программе фестиваля, который продлится в выходные дни, также мастер-классы, выставки художественных работ и ремесел, творческие встречи и общение в дружеской атмосфере.