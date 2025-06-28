https://ria.ru/20250628/svyaschennik-2026004337.html

Священник сыграл свои композиции на открытии фестиваля "Русский характер"

Священник сыграл свои композиции на открытии фестиваля "Русский характер" - РИА Новости, 28.06.2025

Священник сыграл свои композиции на открытии фестиваля "Русский характер"

Первый общероссийский фестиваль авторской песни "Русский характер" открылся в Вязниках (Владимирская область), на нем собственные инструментальные композиции на РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T12:31:00+03:00

2025-06-28T12:31:00+03:00

2025-06-28T12:33:00+03:00

религия

владимир поляков

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ВЯЗНИКИ (Владимирская обл.), 27 июн - РИА Новости, Ольга Липич. Первый общероссийский фестиваль авторской песни "Русский характер" открылся в Вязниках (Владимирская область), на нем собственные инструментальные композиции на электрогитарах сыграли в дуэте клирик Георгиевского храма Нахабино (Одинцовская епархия Русской православной церкви) иерей Илия Туренко и композитор, лауреат конкурса "Виртуозы гитары" Сергей Шумаков, передает корреспондент РИА Новости. "Русский характер - это терпение, самоотверженность и смирение. Самое главное - это вера в Бога и надежда на Его помощь. И с этим мы с вами пройдем любые испытания, победим в любых проблемах. Помоги нам всем, Господь. Всех поздравляю с началом этого прекрасного фестиваля", - сказал священник. Художественный руководитель фестиваля, поэт и автор-исполнитель песен Алексей Витаков отметил, что первая концертная программа фестиваля не случайно названа "От Фатьянова до Шаганова" и прошла на "Фатьяновской площадке". Вязники - родина Алексея Фатьянова - знаменитого советского поэта, участника Великой Отечественной войны, автора слов многих известных, любимых в народе песен, среди них "Соловьи", "Первым делом, первым делом самолёты", "В городском саду играет духовой оркестр", "Где же вы теперь, друзья-однополчане". А фестиваль авторской песни "Русский характер" приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны. Как отметил в беседе с РИА Новости современный поэт-песенник Александр Шаганов, прекрасные, исповедальные традиции отечественной песенной культуры, авторов времен ВОВ и последующих поколений необходимо развивать. Шаганов, стихи которого звучат в таких хитах как "Владимирская Русь" (группа "Черный кофе"), "Конь", "Комбат", "Там за туманами" (группа "Любэ") и многих других, также приехал на первый фестиваль "Русский характер". На сцену "От Фатьянова до Шаганова" вышли известные группы и музыканты, пишущие и исполняющие песни в разных стилях. Среди них рок-группа с элементами авторского кантри, блюграсса и бард-рока "ГрАссМейстер"; лидер группы "Возвращение", член жюри фестивалей авторской песни Сергей Канунников; исполнитель авторских песен, советской эстрады, джазовых композиций и босса-новы Роман Ланкин. Поэт, музыкант, лауреат многочисленных фестивалей авторской песни Никита Дорофеев выступил в дуэте с победившим в ряде конкурсов исполнителем Евгением Кучером. А художественный руководитель "Русского характера" Алексей Витаков играл и пел вместе с участником группы "Манго-манго" мультиинструменталистом Владимиром Поляковым. Особое внимание аудитории привлекли приехавшие из Луганска братья Михаил и Валентин Золотухины (с ограниченными возможностями по зрению - ред.). Они уже ранее стали лауреатами фестиваля "Покровский собор" и получили гран-при фестиваля "Большой Донбасс". "Буду рад, если фестиваль "Русский характер" станет доброй традицией", - отметил, приветствуя участников и зрителей первого фестиваля в Вязниках губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Цель фестиваля в целом - популяризация русского поэтического слова, музыки и авторской песни, особенно среди молодежи. При этом, как отмечают организаторы, "Русский характер" открыт представителям всех национальностей, вероисповеданий и возрастов и призван объединять таланты, слушателей и зрителей из разных регионов России. На конкурс поступило свыше 400 заявок, из которых для финальных дней фестиваля были отобраны более 30. Помимо конкурса и концертов, в программе фестиваля, который продлится в выходные дни, также мастер-классы, выставки художественных работ и ремесел, творческие встречи и общение в дружеской атмосфере.

https://ria.ru/20250628/bog-2025986874.html

владимирская область

луганск

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владимир поляков, александр авдеев (дипломат), владимирская область, луганск, вязники, любэ