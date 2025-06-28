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Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО - РИА Новости, 28.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/svo-2026020271.html
Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО
Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО - РИА Новости, 28.06.2025
Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО
Президент РФ Владимир Путин отдельно поздравил в субботу с Днем молодежи молодых людей, которые выполняют свой долг в зоне СВО. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:05:00+03:00
2025-06-28T15:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
россия
владимир путин
день молодежи россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отдельно поздравил в субботу с Днем молодежи молодых людей, которые выполняют свой долг в зоне СВО."Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне Специальной военной операции. Наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером даёте важнейшие нравственные ориентиры своим делом, своей жизнью, доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего Родину", - сказал глава государства в ходе открытия в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ.Путин также отметил, что считает "чрезвычайно важным именно таких людей активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться".
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общество, россия, владимир путин, день молодежи россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Владимир Путин, День молодежи России
Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО

Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых людей, выполняющих долг на СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отдельно поздравил в субботу с Днем молодежи молодых людей, которые выполняют свой долг в зоне СВО.
"Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне Специальной военной операции. Наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером даёте важнейшие нравственные ориентиры своим делом, своей жизнью, доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего Родину", - сказал глава государства в ходе открытия в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ.
Путин также отметил, что считает "чрезвычайно важным именно таких людей активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться".
Российская молодежь - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
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Вчера, 01:03
 
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