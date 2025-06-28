Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО
Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых людей, выполняющих долг на СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отдельно поздравил в субботу с Днем молодежи молодых людей, которые выполняют свой долг в зоне СВО.
"Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне Специальной военной операции. Наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером даёте важнейшие нравственные ориентиры своим делом, своей жизнью, доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего Родину", - сказал глава государства в ходе открытия в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ.
Путин также отметил, что считает "чрезвычайно важным именно таких людей активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться".
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