https://ria.ru/20250628/svo-2026020271.html

Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО

Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО - РИА Новости, 28.06.2025

Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО

Президент РФ Владимир Путин отдельно поздравил в субботу с Днем молодежи молодых людей, которые выполняют свой долг в зоне СВО. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:05:00+03:00

2025-06-28T15:05:00+03:00

2025-06-28T15:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

россия

владимир путин

день молодежи россии

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отдельно поздравил в субботу с Днем молодежи молодых людей, которые выполняют свой долг в зоне СВО."Отдельно хочу поздравить с праздником молодых ребят, которые выполняют свой долг в зоне Специальной военной операции. Наших героев, молодых, но в то же время уже ветеранов, которые сейчас сами становятся наставниками для подрастающего поколения. Дорогие друзья, вы собственным примером даёте важнейшие нравственные ориентиры своим делом, своей жизнью, доказываете, какая всепобеждающая сила заключена в любви к Отечеству. В готовности в любую ситуацию поставить выше всего Родину", - сказал глава государства в ходе открытия в режиме видеоконференции молодежных комплексов в регионах РФ.Путин также отметил, что считает "чрезвычайно важным именно таких людей активно включать в работу с молодежью, чтобы ребята видели, на кого действительно стоит равняться".

https://ria.ru/20250628/molodezh-2025507097.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, день молодежи россии