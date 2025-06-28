https://ria.ru/20250628/svo-2026017381.html

Участниками СВО гордится вся Россия, заявил Путин

Участниками СВО гордится вся Россия, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2025

Участниками СВО гордится вся Россия, заявил Путин

Участниками специальной военной операции гордится вся Россия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T14:49:00+03:00

2025-06-28T14:49:00+03:00

2025-06-28T15:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

хабаровский край

владимир путин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Участниками специальной военной операции гордится вся Россия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции."Хочу вам сказать, что вы можете гордиться своим папой так же, как им и такими как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна", - сказал Путин девочке из Хабаровского края, папа которой сейчас находится в зоне специальной военной операции.

https://ria.ru/20250628/svo-2026020271.html

россия

хабаровский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, хабаровский край, владимир путин