https://ria.ru/20250628/svo-2026017381.html
Участниками СВО гордится вся Россия, заявил Путин
Участниками СВО гордится вся Россия, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2025
Участниками СВО гордится вся Россия, заявил Путин
Участниками специальной военной операции гордится вся Россия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:49:00+03:00
2025-06-28T14:49:00+03:00
2025-06-28T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
хабаровский край
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Участниками специальной военной операции гордится вся Россия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции."Хочу вам сказать, что вы можете гордиться своим папой так же, как им и такими как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна", - сказал Путин девочке из Хабаровского края, папа которой сейчас находится в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20250628/svo-2026020271.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, хабаровский край, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Хабаровский край, Владимир Путин
Участниками СВО гордится вся Россия, заявил Путин
Путин: вся страна гордится участниками специальной военной операции