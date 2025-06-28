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Участниками СВО гордится вся Россия, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:49 28.06.2025 (обновлено: 15:07 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/svo-2026017381.html
Участниками СВО гордится вся Россия, заявил Путин
Участниками СВО гордится вся Россия, заявил Путин - РИА Новости, 28.06.2025
Участниками СВО гордится вся Россия, заявил Путин
Участниками специальной военной операции гордится вся Россия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T14:49:00+03:00
2025-06-28T15:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
хабаровский край
владимир путин
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Участниками специальной военной операции гордится вся Россия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции."Хочу вам сказать, что вы можете гордиться своим папой так же, как им и такими как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна", - сказал Путин девочке из Хабаровского края, папа которой сейчас находится в зоне специальной военной операции.
https://ria.ru/20250628/svo-2026020271.html
россия
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россия, хабаровский край, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Хабаровский край, Владимир Путин
Участниками СВО гордится вся Россия, заявил Путин

Путин: вся страна гордится участниками специальной военной операции

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Участниками специальной военной операции гордится вся Россия, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.
"Хочу вам сказать, что вы можете гордиться своим папой так же, как им и такими как он, его товарищами по оружию, гордится вся страна", - сказал Путин девочке из Хабаровского края, папа которой сейчас находится в зоне специальной военной операции.
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин отдельно поздравил с Днем молодежи молодых участников СВО
Вчера, 15:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХабаровский крайВладимир Путин
 
 
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