Свадьба Безоса в Венеции

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Мероприятие назвали "свадьбой века" — она длилась три дня, с 26 по 28 июня. На церемонию потратили десятки миллионов долларов, туда приехали около 250 звездных гостей.

В частности, среди приглашенных была дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.