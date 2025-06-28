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Свадьба Безоса в Венеции - РИА Новости, 28.06.2025
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20:46 28.06.2025 (обновлено: 20:59 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/svadba-2026047073.html
Свадьба Безоса в Венеции
Свадьба Безоса в Венеции - РИА Новости, 28.06.2025
Свадьба Безоса в Венеции
РИА Новости, 28.06.2025
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amazon
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фото, фото, джефф безос, иванка трамп, джаред кушнер, amazon, венеция, сша
Фото, Джефф Безос, Иванка Трамп, Джаред Кушнер, Amazon, Венеция, США

Свадьба Безоса в Венеции

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© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio

В Венеции прошла свадьба основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса и тележурналистки Лорен Санчес.

На фото: телезвезда Ким Кардашьян

Ким Кардашьян

В Венеции прошла свадьба основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса и тележурналистки Лорен Санчес.

На фото: телезвезда Ким Кардашьян

© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio
1 из 9
© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio

Мероприятие назвали "свадьбой века" — она длилась три дня, с 26 по 28 июня. На церемонию потратили десятки миллионов долларов, туда приехали около 250 звездных гостей.

В частности, среди приглашенных была дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп

Мероприятие назвали "свадьбой века" — она длилась три дня, с 26 по 28 июня. На церемонию потратили десятки миллионов долларов, туда приехали около 250 звездных гостей.

В частности, среди приглашенных была дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.

© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio
2 из 9
© Getty Images / GC/Luigi Iorio

Американская телеведущая Опра Уинфри на свадьбе Безоса и Санчес.

Опра Уинфри

Американская телеведущая Опра Уинфри на свадьбе Безоса и Санчес.

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
3 из 9
© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio

Модели Сара Джейн Нейдер, Брукс Нейдер и Сейлор Ли Бринкли-Кук.

Модели Сара Джейн Нейдер, Брукс Нейдер и Сейлор Ли Бринкли-Кук

Модели Сара Джейн Нейдер, Брукс Нейдер и Сейлор Ли Бринкли-Кук.

© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio
4 из 9
© Getty Images / GC/Luigi Iorio

Закрытая церемония бракосочетания прошла накануне на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции.

На фото: модели Кендалл и Кайли Дженнер

Кендалл и Кайли Дженнер

Закрытая церемония бракосочетания прошла накануне на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции.

На фото: модели Кендалл и Кайли Дженнер

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
5 из 9
© Getty Images / GC/Luigi Iorio

Для проведения свадьбы пара заранее забронировала самые дорогие отели Венеции, а также арендовала все водные такси города для развоза гостей по каналам.

На фото: модель Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян

Для проведения свадьбы пара заранее забронировала самые дорогие отели Венеции, а также арендовала все водные такси города для развоза гостей по каналам.

На фото: модель Хлои Кардашьян

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
6 из 9
© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio

Многие местные жители и активисты выступили против проведения мероприятия, в городе прошли протесты.

На фото: модель Виттория Черетти

Модель Виттория Черетти

Многие местные жители и активисты выступили против проведения мероприятия, в городе прошли протесты.

На фото: модель Виттория Черетти

© Getty Images / GC/Ernesto S. Ruscio
7 из 9
© Getty Images / GC/Luigi Iorio

По мнению митингующих, свадьба Безоса, как и вся туристическая популярность Венеции, ухудшает жизнь горожан ростом цен на жилье, создает неудобства жителям и наносит ущерб жизненно важной экосистеме лагуны.

На фото: светская львица Крис Дженнер

Крис Дженнер

По мнению митингующих, свадьба Безоса, как и вся туристическая популярность Венеции, ухудшает жизнь горожан ростом цен на жилье, создает неудобства жителям и наносит ущерб жизненно важной экосистеме лагуны.

На фото: светская львица Крис Дженнер

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
8 из 9
© Getty Images / GC/Luigi Iorio

Актриса Сидни Суини.

Актриса Сидни Суини

Актриса Сидни Суини.

© Getty Images / GC/Luigi Iorio
9 из 9
 
ФотоДжефф БезосИванка ТрампДжаред КушнерAmazonВенецияСША
 
 
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