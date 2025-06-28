Свадьба Безоса в Венеции

В Венеции прошла свадьба основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса и тележурналистки Лорен Санчес.
На фото: телезвезда Ким Кардашьян
В Венеции прошла свадьба основателя Amazon, миллиардера Джеффа Безоса и тележурналистки Лорен Санчес.
На фото: телезвезда Ким Кардашьян
Мероприятие назвали "свадьбой века" — она длилась три дня, с 26 по 28 июня. На церемонию потратили десятки миллионов долларов, туда приехали около 250 звездных гостей.
В частности, среди приглашенных была дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.
Мероприятие назвали "свадьбой века" — она длилась три дня, с 26 по 28 июня. На церемонию потратили десятки миллионов долларов, туда приехали около 250 звездных гостей.
В частности, среди приглашенных была дочь президента США Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер.
Американская телеведущая Опра Уинфри на свадьбе Безоса и Санчес.
Американская телеведущая Опра Уинфри на свадьбе Безоса и Санчес.
Модели Сара Джейн Нейдер, Брукс Нейдер и Сейлор Ли Бринкли-Кук.
Модели Сара Джейн Нейдер, Брукс Нейдер и Сейлор Ли Бринкли-Кук.
Закрытая церемония бракосочетания прошла накануне на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции.
На фото: модели Кендалл и Кайли Дженнер
Закрытая церемония бракосочетания прошла накануне на острове Сан-Джорджо-Маджоре в Венеции.
На фото: модели Кендалл и Кайли Дженнер
Для проведения свадьбы пара заранее забронировала самые дорогие отели Венеции, а также арендовала все водные такси города для развоза гостей по каналам.
На фото: модель Хлои Кардашьян
Для проведения свадьбы пара заранее забронировала самые дорогие отели Венеции, а также арендовала все водные такси города для развоза гостей по каналам.
На фото: модель Хлои Кардашьян
Многие местные жители и активисты выступили против проведения мероприятия, в городе прошли протесты.
На фото: модель Виттория Черетти
Многие местные жители и активисты выступили против проведения мероприятия, в городе прошли протесты.
На фото: модель Виттория Черетти
По мнению митингующих, свадьба Безоса, как и вся туристическая популярность Венеции, ухудшает жизнь горожан ростом цен на жилье, создает неудобства жителям и наносит ущерб жизненно важной экосистеме лагуны.
На фото: светская львица Крис Дженнер
По мнению митингующих, свадьба Безоса, как и вся туристическая популярность Венеции, ухудшает жизнь горожан ростом цен на жилье, создает неудобства жителям и наносит ущерб жизненно важной экосистеме лагуны.
На фото: светская львица Крис Дженнер
Актриса Сидни Суини.
Актриса Сидни Суини.