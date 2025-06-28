Рейтинг@Mail.ru
Командира ВСУ заочно осудили за ракетные обстрелы Льгова и Суджа - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:49 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/sud-2025978207.html
Командира ВСУ заочно осудили за ракетные обстрелы Льгова и Суджа
Командира ВСУ заочно осудили за ракетные обстрелы Льгова и Суджа - РИА Новости, 28.06.2025
Командира ВСУ заочно осудили за ракетные обстрелы Льгова и Суджа
Командир ВСУ Ростислав Карпуша, отдавший приказы о ракетных обстрелах курского Льгова и по школе-интернату в Судже, заочно осужден к пожизненному заключению,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:49:00+03:00
2025-06-28T07:49:00+03:00
происшествия
льгов
суджа
россия
вадим смирнов
вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
главная военная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996872856_0:0:728:410_1920x0_80_0_0_2cde32d61690bc7c847e6b061f8802dc.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Командир ВСУ Ростислав Карпуша, отдавший приказы о ракетных обстрелах курского Льгова и по школе-интернату в Судже, заочно осужден к пожизненному заключению, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России. По данным ведомства, Карпуша признан виновным в "теракте, совершенном в составе орггруппы, повлекшем причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий" и "теракте, повлекшем смерть нескольких человек". "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя Главной военной прокуратуры и приговорил осужденного к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима", - сказали в ведомстве. В ГВП добавили, что Карпуша объявлен в международный розыск, он заочно арестован. СК РФ ранее сообщал, что под командованием командира 19-й отдельной ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислава Карпуши, а также подчиненных ему командиров дивизионов Вадима Смирнова и Владимира Керсана украинские военные ударили тремя ракетами РСЗО Himars по Льгову. Пострадали 16 мирных жителей, включая двоих детей. Военные следователи также установили причастность Карпуши к ракетному удару 1 февраля по зданию школы-интерната в Судже Суджанского района Курской области.
https://ria.ru/20250620/hinshtejn-2024082770.html
https://ria.ru/20250617/sud-2023406858.html
льгов
суджа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/02/1996870728_0:0:563:422_1920x0_80_0_0_a7b068b940048c99ddf32f0afd1e0fad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, льгов, суджа, россия, вадим смирнов, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, главная военная прокуратура рф
Происшествия, Льгов, Суджа, Россия, Вадим Смирнов, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура, Главная военная прокуратура РФ
Командира ВСУ заочно осудили за ракетные обстрелы Льгова и Суджа

Командир ВСУ Карпуша заочно получил пожизненный приговор за два теракта

© Фото : соцсетиРостислав Карпуша
Ростислав Карпуша - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Фото : соцсети
Ростислав Карпуша. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Командир ВСУ Ростислав Карпуша, отдавший приказы о ракетных обстрелах курского Льгова и по школе-интернату в Судже, заочно осужден к пожизненному заключению, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России.
По данным ведомства, Карпуша признан виновным в "теракте, совершенном в составе орггруппы, повлекшем причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий" и "теракте, повлекшем смерть нескольких человек".
Александр Хинштейн на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Хинштейн затруднился оценить ущерб от нападения ВСУ на Курскую область
20 июня, 05:16
"Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя Главной военной прокуратуры и приговорил осужденного к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима", - сказали в ведомстве.
В ГВП добавили, что Карпуша объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
СК РФ ранее сообщал, что под командованием командира 19-й отдельной ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислава Карпуши, а также подчиненных ему командиров дивизионов Вадима Смирнова и Владимира Керсана украинские военные ударили тремя ракетами РСЗО Himars по Льгову. Пострадали 16 мирных жителей, включая двоих детей.
Военные следователи также установили причастность Карпуши к ракетному удару 1 февраля по зданию школы-интерната в Судже Суджанского района Курской области.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Десять боевиков ВСУ будут судить за преступления в Курской области
17 июня, 19:15
 
ПроисшествияЛьговСуджаРоссияВадим СмирновВооруженные силы УкраиныГлавная военная прокуратураГлавная военная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала