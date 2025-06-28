https://ria.ru/20250628/sud-2025978207.html
Командира ВСУ заочно осудили за ракетные обстрелы Льгова и Суджа
Командира ВСУ заочно осудили за ракетные обстрелы Льгова и Суджа - РИА Новости, 28.06.2025
Командира ВСУ заочно осудили за ракетные обстрелы Льгова и Суджа
Командир ВСУ Ростислав Карпуша, отдавший приказы о ракетных обстрелах курского Льгова и по школе-интернату в Судже, заочно осужден к пожизненному заключению,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:49:00+03:00
2025-06-28T07:49:00+03:00
2025-06-28T07:49:00+03:00
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Командир ВСУ Ростислав Карпуша, отдавший приказы о ракетных обстрелах курского Льгова и по школе-интернату в Судже, заочно осужден к пожизненному заключению, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России. По данным ведомства, Карпуша признан виновным в "теракте, совершенном в составе орггруппы, повлекшем причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий" и "теракте, повлекшем смерть нескольких человек". "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя Главной военной прокуратуры и приговорил осужденного к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима", - сказали в ведомстве. В ГВП добавили, что Карпуша объявлен в международный розыск, он заочно арестован. СК РФ ранее сообщал, что под командованием командира 19-й отдельной ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислава Карпуши, а также подчиненных ему командиров дивизионов Вадима Смирнова и Владимира Керсана украинские военные ударили тремя ракетами РСЗО Himars по Льгову. Пострадали 16 мирных жителей, включая двоих детей. Военные следователи также установили причастность Карпуши к ракетному удару 1 февраля по зданию школы-интерната в Судже Суджанского района Курской области.
https://ria.ru/20250620/hinshtejn-2024082770.html
https://ria.ru/20250617/sud-2023406858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, льгов, суджа, россия, вадим смирнов, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, главная военная прокуратура рф
Происшествия, Льгов, Суджа, Россия, Вадим Смирнов, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура, Главная военная прокуратура РФ
Командира ВСУ заочно осудили за ракетные обстрелы Льгова и Суджа
Командир ВСУ Карпуша заочно получил пожизненный приговор за два теракта