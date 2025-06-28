https://ria.ru/20250628/sud-2025978207.html

Командира ВСУ заочно осудили за ракетные обстрелы Льгова и Суджа

Командира ВСУ заочно осудили за ракетные обстрелы Льгова и Суджа - РИА Новости, 28.06.2025

Командира ВСУ заочно осудили за ракетные обстрелы Льгова и Суджа

Командир ВСУ Ростислав Карпуша, отдавший приказы о ракетных обстрелах курского Льгова и по школе-интернату в Судже, заочно осужден к пожизненному заключению,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T07:49:00+03:00

2025-06-28T07:49:00+03:00

2025-06-28T07:49:00+03:00

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Командир ВСУ Ростислав Карпуша, отдавший приказы о ракетных обстрелах курского Льгова и по школе-интернату в Судже, заочно осужден к пожизненному заключению, сообщили в пресс-службе Главной военной прокуратуры России. По данным ведомства, Карпуша признан виновным в "теракте, совершенном в составе орггруппы, повлекшем причинение значительного ущерба и наступление иных тяжких последствий" и "теракте, повлекшем смерть нескольких человек". "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя Главной военной прокуратуры и приговорил осужденного к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима", - сказали в ведомстве. В ГВП добавили, что Карпуша объявлен в международный розыск, он заочно арестован. СК РФ ранее сообщал, что под командованием командира 19-й отдельной ракетной бригады "Святая Варвара" ВСУ Ростислава Карпуши, а также подчиненных ему командиров дивизионов Вадима Смирнова и Владимира Керсана украинские военные ударили тремя ракетами РСЗО Himars по Льгову. Пострадали 16 мирных жителей, включая двоих детей. Военные следователи также установили причастность Карпуши к ракетному удару 1 февраля по зданию школы-интерната в Судже Суджанского района Курской области.

https://ria.ru/20250620/hinshtejn-2024082770.html

https://ria.ru/20250617/sud-2023406858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, льгов, суджа, россия, вадим смирнов, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура, главная военная прокуратура рф