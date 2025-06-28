https://ria.ru/20250628/studotryady-2026021642.html
Путин рад, что движение студенческих отрядов живет и развивается
Путин рад, что движение студенческих отрядов живет и развивается - РИА Новости, 28.06.2025
Путин рад, что движение студенческих отрядов живет и развивается
Президент РФ Владимир Путин выразил радость, что движение российских студенческих отрядов живет и развивается. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:23:00+03:00
2025-06-28T15:23:00+03:00
2025-06-28T15:23:00+03:00
россия
владимир путин
день молодежи россии
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил радость, что движение российских студенческих отрядов живет и развивается. "Я, как бывший рядовой боец студенческого отряда, очень рад тому, что движение живет, развивается и расширяет свою деятельность за счет важнейших направлений, которые сегодня для нашей страны являются наиболее важными и актуальными", - сказал Путин во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20250625/molodezh-1955854109.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_83a6f4f8d867f503a70eb4b4834c6335.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, день молодежи россии, общество
Россия, Владимир Путин, День молодежи России, Общество
Путин рад, что движение студенческих отрядов живет и развивается
Путин выразил радость, что движение российских студенческих отрядов развивается