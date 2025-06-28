https://ria.ru/20250628/studotryady-2026021642.html

Путин рад, что движение студенческих отрядов живет и развивается

Путин рад, что движение студенческих отрядов живет и развивается - РИА Новости, 28.06.2025

Путин рад, что движение студенческих отрядов живет и развивается

Президент РФ Владимир Путин выразил радость, что движение российских студенческих отрядов живет и развивается. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T15:23:00+03:00

2025-06-28T15:23:00+03:00

2025-06-28T15:23:00+03:00

россия

владимир путин

день молодежи россии

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил радость, что движение российских студенческих отрядов живет и развивается. "Я, как бывший рядовой боец студенческого отряда, очень рад тому, что движение живет, развивается и расширяет свою деятельность за счет важнейших направлений, которые сегодня для нашей страны являются наиболее важными и актуальными", - сказал Путин во время открытия молодежных комплексов в регионах РФ в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20250625/molodezh-1955854109.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, день молодежи россии, общество