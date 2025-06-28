Рейтинг@Mail.ru
Путин поинтересовался, какая зарплата у участников студенческих отрядов - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:21 28.06.2025 (обновлено: 17:19 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/studotryad-2026021468.html
Путин поинтересовался, какая зарплата у участников студенческих отрядов
Путин поинтересовался, какая зарплата у участников студенческих отрядов - РИА Новости, 28.06.2025
Путин поинтересовался, какая зарплата у участников студенческих отрядов
Президент России Владимир Путин поинтересовался уровнем заработных плат участников студенческих отрядов. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:21:00+03:00
2025-06-28T17:19:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день молодежи россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался уровнем заработных плат участников студенческих отрядов. "Вы когда работаете на стройках, вы там перечисляли все подряд, это практическая работа на стройках. Вам зарабатывать что-нибудь удается? Сколько вы там зарабатываете? Денежка своя появляется?" - спросил Путин у участников студотрядов на открытии молодежных комплексов в регионах РФ. Девушка из числа участников ответила, что в среднем можно заработать 60-70 тысяч рублей в месяц. Она подчеркнула, что этот достойный заработок для студентов. "Маловато, честно вам скажу", - возразил президент. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
https://ria.ru/20250628/putin-2026020663.html
https://ria.ru/20250625/molodezh-1955854109.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_bb7dbecc60e29f81c902b0604ded3225.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владимир путин, день молодежи россии
Общество, Россия, Владимир Путин, День молодежи России
Путин поинтересовался, какая зарплата у участников студенческих отрядов

Путин назвал недостаточной зарплату в 60-70 тысяч рублей в студотрядах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался уровнем заработных плат участников студенческих отрядов.
"Вы когда работаете на стройках, вы там перечисляли все подряд, это практическая работа на стройках. Вам зарабатывать что-нибудь удается? Сколько вы там зарабатываете? Денежка своя появляется?" - спросил Путин у участников студотрядов на открытии молодежных комплексов в регионах РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
Путин рассказал, что работал в студенческом отряде
Вчера, 15:16
Девушка из числа участников ответила, что в среднем можно заработать 60-70 тысяч рублей в месяц. Она подчеркнула, что этот достойный заработок для студентов.
"Маловато, честно вам скажу", - возразил президент.
День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
Девушки катаются на самокатах в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
День молодежи 2025: какого числа отмечается, история и традиции праздника
25 июня, 20:00
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинДень молодежи России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала