https://ria.ru/20250628/studotryad-2026021468.html
Путин поинтересовался, какая зарплата у участников студенческих отрядов
Путин поинтересовался, какая зарплата у участников студенческих отрядов - РИА Новости, 28.06.2025
Путин поинтересовался, какая зарплата у участников студенческих отрядов
Президент России Владимир Путин поинтересовался уровнем заработных плат участников студенческих отрядов. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T15:21:00+03:00
2025-06-28T15:21:00+03:00
2025-06-28T17:19:00+03:00
общество
россия
владимир путин
день молодежи россии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался уровнем заработных плат участников студенческих отрядов. "Вы когда работаете на стройках, вы там перечисляли все подряд, это практическая работа на стройках. Вам зарабатывать что-нибудь удается? Сколько вы там зарабатываете? Денежка своя появляется?" - спросил Путин у участников студотрядов на открытии молодежных комплексов в регионах РФ. Девушка из числа участников ответила, что в среднем можно заработать 60-70 тысяч рублей в месяц. Она подчеркнула, что этот достойный заработок для студентов. "Маловато, честно вам скажу", - возразил президент. День молодежи России отмечается в последнюю субботу июня. Дата праздника установлена распоряжением президента России от 2 мая 2023 года. В 2025 году этот день выпадает на 28 июня.
https://ria.ru/20250628/putin-2026020663.html
https://ria.ru/20250625/molodezh-1955854109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, день молодежи россии
Общество, Россия, Владимир Путин, День молодежи России
Путин поинтересовался, какая зарплата у участников студенческих отрядов
Путин назвал недостаточной зарплату в 60-70 тысяч рублей в студотрядах