ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы
Слуцкий предложил пререводить на бюджет ставших отцами во время учебы студентов
Студенты в аудитории. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минобрнауки России с предложением предоставить право на переход с платного обучения на бесплатное студентам, ставшими отцами в период получения среднего профессионального или высшего образования, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений, предоставив право на переход с платного обучения на бесплатное не только женщинам, родившим ребенка в период обучения, но и обучающимся, ставшими отцами в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования", - сказано в обращении на имя главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.
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В документе отмечается, что действующим законодательством предусматривается возможность для женщин, родивших в период обучения, перейти с платной формы обучения на бесплатную. По мнению Слуцкого, такое положение по своей природе является мерой поддержки молодых семей в период получения образования, которая представляется не в полной мере достаточной.
Кроме того, лидер ЛДПР предлагает министерству предусмотреть возможность для обучающихся на платной основе в государственных и муниципальных образовательных организациях, ставших родителями в период обучения, право на снижение размера стоимости обучения не менее чем на 50%.
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