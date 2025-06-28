https://ria.ru/20250628/studenty-2025995816.html

ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы

ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы - РИА Новости, 28.06.2025

ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минобрнауки России с предложением предоставить право на переход с платного обучения на бесплатное студентам,... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T10:55:00+03:00

2025-06-28T10:55:00+03:00

2025-06-28T10:55:00+03:00

общество

россия

валерий фальков

леонид слуцкий (политик)

лдпр

образование - общество

семья

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минобрнауки России с предложением предоставить право на переход с платного обучения на бесплатное студентам, ставшими отцами в период получения среднего профессионального или высшего образования, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений, предоставив право на переход с платного обучения на бесплатное не только женщинам, родившим ребенка в период обучения, но и обучающимся, ставшими отцами в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования", - сказано в обращении на имя главы Минобрнауки России Валерия Фалькова. В документе отмечается, что действующим законодательством предусматривается возможность для женщин, родивших в период обучения, перейти с платной формы обучения на бесплатную. По мнению Слуцкого, такое положение по своей природе является мерой поддержки молодых семей в период получения образования, которая представляется не в полной мере достаточной. Кроме того, лидер ЛДПР предлагает министерству предусмотреть возможность для обучающихся на платной основе в государственных и муниципальных образовательных организациях, ставших родителями в период обучения, право на снижение размера стоимости обучения не менее чем на 50%.

https://ria.ru/20250423/demography-2012100299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, валерий фальков, леонид слуцкий (политик), лдпр, образование - общество, семья