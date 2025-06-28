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ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы - РИА Новости, 28.06.2025
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10:55 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/studenty-2025995816.html
ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы
ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы - РИА Новости, 28.06.2025
ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минобрнауки России с предложением предоставить право на переход с платного обучения на бесплатное студентам,... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T10:55:00+03:00
2025-06-28T10:55:00+03:00
общество
россия
валерий фальков
леонид слуцкий (политик)
лдпр
образование - общество
семья
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минобрнауки России с предложением предоставить право на переход с платного обучения на бесплатное студентам, ставшими отцами в период получения среднего профессионального или высшего образования, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений, предоставив право на переход с платного обучения на бесплатное не только женщинам, родившим ребенка в период обучения, но и обучающимся, ставшими отцами в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования", - сказано в обращении на имя главы Минобрнауки России Валерия Фалькова. В документе отмечается, что действующим законодательством предусматривается возможность для женщин, родивших в период обучения, перейти с платной формы обучения на бесплатную. По мнению Слуцкого, такое положение по своей природе является мерой поддержки молодых семей в период получения образования, которая представляется не в полной мере достаточной. Кроме того, лидер ЛДПР предлагает министерству предусмотреть возможность для обучающихся на платной основе в государственных и муниципальных образовательных организациях, ставших родителями в период обучения, право на снижение размера стоимости обучения не менее чем на 50%.
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общество, россия, валерий фальков, леонид слуцкий (политик), лдпр, образование - общество, семья
Общество, Россия, Валерий Фальков, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Образование - Общество, Семья
ЛДПР призвала переводить на бюджет студентов, ставших отцами во время учебы

Слуцкий предложил пререводить на бюджет ставших отцами во время учебы студентов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСтуденты в аудитории
Студенты в аудитории - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращение в Минобрнауки России с предложением предоставить право на переход с платного обучения на бесплатное студентам, ставшими отцами в период получения среднего профессионального или высшего образования, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений, предоставив право на переход с платного обучения на бесплатное не только женщинам, родившим ребенка в период обучения, но и обучающимся, ставшими отцами в период обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования", - сказано в обращении на имя главы Минобрнауки России Валерия Фалькова.
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В документе отмечается, что действующим законодательством предусматривается возможность для женщин, родивших в период обучения, перейти с платной формы обучения на бесплатную. По мнению Слуцкого, такое положение по своей природе является мерой поддержки молодых семей в период получения образования, которая представляется не в полной мере достаточной.
Кроме того, лидер ЛДПР предлагает министерству предусмотреть возможность для обучающихся на платной основе в государственных и муниципальных образовательных организациях, ставших родителями в период обучения, право на снижение размера стоимости обучения не менее чем на 50%.
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