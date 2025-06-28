https://ria.ru/20250628/ssha-2026048409.html

Белый дом намерен надавить на судей, пишет Washington Post

Белый дом намерен надавить на судей, пишет Washington Post - РИА Новости, 28.06.2025

Белый дом намерен надавить на судей, пишет Washington Post

Администрация президента США Дональда Трампа намерена оказывать давление на американских судей с целью отмены многочисленных постановлений, препятствующих... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T19:30:00+03:00

2025-06-28T19:30:00+03:00

2025-06-28T19:31:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

агентство по международному развитию сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100482/92/1004829209_0:0:2600:1464_1920x0_80_0_0_b076625fd72c41d473f6494194dabd52.jpg

ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена оказывать давление на американских судей с целью отмены многочисленных постановлений, препятствующих реализации планов главы государства, сообщил представитель Белого дома газете Washington Post. "Правительственные юристы будут оказывать давление на судей, чтобы те "как можно скорее" расчищали десятки масштабных постановлений, препятствующих реализации планов президента", - пишет издание. По словам собеседника издания, говорившего на условиях анонимности, администрация Трампа "воодушевлена" недавним решением Верховного суда в отношении полномочий федеральных судей ограничивать действия Белого дома и планирует активно оспаривать вводимые ограничения. "Приоритеты администрации включают запреты, связанные с министерством образования и департаментом государственной эффективности, а также (судебного - ред.) приказа, останавливающего роспуск Агентства США по международному развитию (USAID)", - добавил источник газеты. По подсчетам Washington Post, федеральные судьи на сегодняшний день выпустили уже порядка полусотни различных ограничений, которые приостанавливают или вводят временные запреты на решения действующей администрации Трампа. Подобные распоряжения судов касаются сокращений внешней помощи США, предоставления гражданства по рождению, массовых сокращений госслужащих и вопрос, связанных с незаконными мигрантами. В пятницу Верховный суд США постановил, что федеральные окружные суды должны ограничить свои запреты сторонами, подающими иск, которыми могут быть отдельные лица, организации или штаты. Ранее они могли выносить запреты, которые применялись к людям, не участвующим напрямую в делах. Решение было принято в рамках дела, оспаривающего запрет Трампа на предоставление американского гражданства по праву рождения. Ранее Верховный суд ограничил федеральных судей в возможности широкого освобождения от исполнения указа Трампа, который запретил гражданство по рождению для тех, чьи родители находятся в США нелегально или временно. Сам Трамп, комментируя решение высшей судебной инстанции страны, заявил, что благодаря ему администрация сможет проводить политику, которая ранее была заблокирована судами нижних инстанций.

https://ria.ru/20250330/tramp-2008269061.html

https://ria.ru/20250228/ssha-2002087088.html

https://ria.ru/20250525/tramp-2018942654.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша