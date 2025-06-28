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Белый дом намерен надавить на судей, пишет Washington Post - РИА Новости, 28.06.2025
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19:30 28.06.2025 (обновлено: 19:31 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/ssha-2026048409.html
Белый дом намерен надавить на судей, пишет Washington Post
Белый дом намерен надавить на судей, пишет Washington Post - РИА Новости, 28.06.2025
Белый дом намерен надавить на судей, пишет Washington Post
Администрация президента США Дональда Трампа намерена оказывать давление на американских судей с целью отмены многочисленных постановлений, препятствующих... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T19:30:00+03:00
2025-06-28T19:31:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена оказывать давление на американских судей с целью отмены многочисленных постановлений, препятствующих реализации планов главы государства, сообщил представитель Белого дома газете Washington Post. "Правительственные юристы будут оказывать давление на судей, чтобы те "как можно скорее" расчищали десятки масштабных постановлений, препятствующих реализации планов президента", - пишет издание. По словам собеседника издания, говорившего на условиях анонимности, администрация Трампа "воодушевлена" недавним решением Верховного суда в отношении полномочий федеральных судей ограничивать действия Белого дома и планирует активно оспаривать вводимые ограничения. "Приоритеты администрации включают запреты, связанные с министерством образования и департаментом государственной эффективности, а также (судебного - ред.) приказа, останавливающего роспуск Агентства США по международному развитию (USAID)", - добавил источник газеты. По подсчетам Washington Post, федеральные судьи на сегодняшний день выпустили уже порядка полусотни различных ограничений, которые приостанавливают или вводят временные запреты на решения действующей администрации Трампа. Подобные распоряжения судов касаются сокращений внешней помощи США, предоставления гражданства по рождению, массовых сокращений госслужащих и вопрос, связанных с незаконными мигрантами. В пятницу Верховный суд США постановил, что федеральные окружные суды должны ограничить свои запреты сторонами, подающими иск, которыми могут быть отдельные лица, организации или штаты. Ранее они могли выносить запреты, которые применялись к людям, не участвующим напрямую в делах. Решение было принято в рамках дела, оспаривающего запрет Трампа на предоставление американского гражданства по праву рождения. Ранее Верховный суд ограничил федеральных судей в возможности широкого освобождения от исполнения указа Трампа, который запретил гражданство по рождению для тех, чьи родители находятся в США нелегально или временно. Сам Трамп, комментируя решение высшей судебной инстанции страны, заявил, что благодаря ему администрация сможет проводить политику, которая ранее была заблокирована судами нижних инстанций.
https://ria.ru/20250330/tramp-2008269061.html
https://ria.ru/20250228/ssha-2002087088.html
https://ria.ru/20250525/tramp-2018942654.html
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в мире, сша, дональд трамп, агентство по международному развитию сша
В мире, США, Дональд Трамп, Агентство по международному развитию США
Белый дом намерен надавить на судей, пишет Washington Post

WP: администрация Трампа будет оказывать давление на судей для отмены запретов

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа намерена оказывать давление на американских судей с целью отмены многочисленных постановлений, препятствующих реализации планов главы государства, сообщил представитель Белого дома газете Washington Post.
"Правительственные юристы будут оказывать давление на судей, чтобы те "как можно скорее" расчищали десятки масштабных постановлений, препятствующих реализации планов президента", - пишет издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
Американцы шокированы судебной системой США, заявил Трамп
30 марта, 19:42
По словам собеседника издания, говорившего на условиях анонимности, администрация Трампа "воодушевлена" недавним решением Верховного суда в отношении полномочий федеральных судей ограничивать действия Белого дома и планирует активно оспаривать вводимые ограничения.
"Приоритеты администрации включают запреты, связанные с министерством образования и департаментом государственной эффективности, а также (судебного - ред.) приказа, останавливающего роспуск Агентства США по международному развитию (USAID)", - добавил источник газеты.
По подсчетам Washington Post, федеральные судьи на сегодняшний день выпустили уже порядка полусотни различных ограничений, которые приостанавливают или вводят временные запреты на решения действующей администрации Трампа. Подобные распоряжения судов касаются сокращений внешней помощи США, предоставления гражданства по рождению, массовых сокращений госслужащих и вопрос, связанных с незаконными мигрантами.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Суд запретил Трампу увольнять чиновников на испытательном сроке
28 февраля, 03:02
В пятницу Верховный суд США постановил, что федеральные окружные суды должны ограничить свои запреты сторонами, подающими иск, которыми могут быть отдельные лица, организации или штаты. Ранее они могли выносить запреты, которые применялись к людям, не участвующим напрямую в делах.
Решение было принято в рамках дела, оспаривающего запрет Трампа на предоставление американского гражданства по праву рождения. Ранее Верховный суд ограничил федеральных судей в возможности широкого освобождения от исполнения указа Трампа, который запретил гражданство по рождению для тех, чьи родители находятся в США нелегально или временно.
Сам Трамп, комментируя решение высшей судебной инстанции страны, заявил, что благодаря ему администрация сможет проводить политику, которая ранее была заблокирована судами нижних инстанций.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Судьи в США опасаются, что Трамп может лишить их охраны, пишут СМИ
25 мая, 09:34
 
В миреСШАДональд ТрампАгентство по международному развитию США
 
 
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