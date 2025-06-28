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Сенат США отклонил резолюцию о боевых действиях против Ирана

Сенат США отклонил резолюцию о боевых действиях против Ирана - РИА Новости, 28.06.2025

Сенат США отклонил резолюцию о боевых действиях против Ирана

Сенат США в пятницу вечером по местному времени отклонил резолюцию о запрете американским военным участвовать в боевых действиях против Ирана без санкции... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T02:34:00+03:00

2025-06-28T02:34:00+03:00

2025-06-28T02:34:00+03:00

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тим кейн (сенатор)

александрия окасио-кортес

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Сенат США в пятницу вечером по местному времени отклонил резолюцию о запрете американским военным участвовать в боевых действиях против Ирана без санкции конгресса, следует из итогов голосования. Согласно онлайн-трансляции подсчета голосов, 53 сенатора отдали свои голоса против резолюции, а остальные 47 ее поддержали. Как следует из текста документа, инициатива сенатора-демократа Тима Кейна требовала "дать указание о выводе Вооруженных сил Соединенных Штатов из боевых действий против Исламской Республики Иран, которые не были санкционированы конгрессом". Также подчеркивалось, что только Капитолий обладает единоличной властью объявлять войну в соответствии с положениями американской конституции, а участие военных США в боевых действиях против Тегерана требовало информирования, публичных дебатов и голосования конгресса. "Конгресс настоящим приказывает президенту прекратить использование Вооруженных сил Соединенных Штатов для военных действий против Исламской Республики Иран или любой части ее правительства или вооруженных сил", - говорилось в тексте резолюции. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. Атака вызвала отрицательную реакцию в США. Конгрессмен-республиканец Томас Масси 21 июня назвал удары по Ирану противоречащими конституции Соединенных Штатов. Помимо этого, конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента. Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250627/tramp-2025925976.html

https://ria.ru/20250626/ssha-2025567171.html

https://ria.ru/20250626/pentagon-2025587952.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, сша, тегеран (город), тим кейн (сенатор), александрия окасио-кортес, война израиля и ирана: последние новости о конфликте