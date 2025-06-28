Рейтинг@Mail.ru
Сенат США отклонил резолюцию о боевых действиях против Ирана - РИА Новости, 28.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:34 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/ssha-2025965732.html
Сенат США отклонил резолюцию о боевых действиях против Ирана
Сенат США отклонил резолюцию о боевых действиях против Ирана - РИА Новости, 28.06.2025
Сенат США отклонил резолюцию о боевых действиях против Ирана
Сенат США в пятницу вечером по местному времени отклонил резолюцию о запрете американским военным участвовать в боевых действиях против Ирана без санкции... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T02:34:00+03:00
2025-06-28T02:34:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
тим кейн (сенатор)
александрия окасио-кортес
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_41da596e056b77c7ae30db72ae7ff242.jpg
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Сенат США в пятницу вечером по местному времени отклонил резолюцию о запрете американским военным участвовать в боевых действиях против Ирана без санкции конгресса, следует из итогов голосования. Согласно онлайн-трансляции подсчета голосов, 53 сенатора отдали свои голоса против резолюции, а остальные 47 ее поддержали. Как следует из текста документа, инициатива сенатора-демократа Тима Кейна требовала "дать указание о выводе Вооруженных сил Соединенных Штатов из боевых действий против Исламской Республики Иран, которые не были санкционированы конгрессом". Также подчеркивалось, что только Капитолий обладает единоличной властью объявлять войну в соответствии с положениями американской конституции, а участие военных США в боевых действиях против Тегерана требовало информирования, публичных дебатов и голосования конгресса. "Конгресс настоящим приказывает президенту прекратить использование Вооруженных сил Соединенных Штатов для военных действий против Исламской Республики Иран или любой части ее правительства или вооруженных сил", - говорилось в тексте резолюции. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики. Атака вызвала отрицательную реакцию в США. Конгрессмен-республиканец Томас Масси 21 июня назвал удары по Ирану противоречащими конституции Соединенных Штатов. Помимо этого, конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента. Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250627/tramp-2025925976.html
https://ria.ru/20250626/ssha-2025567171.html
https://ria.ru/20250626/pentagon-2025587952.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105349/56/1053495670_0:0:2200:1650_1920x0_80_0_0_64e8006600eeb734be326c1f67672c8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), тим кейн (сенатор), александрия окасио-кортес, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Тим Кейн (сенатор), Александрия Окасио-Кортес, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Сенат США отклонил резолюцию о боевых действиях против Ирана

Сенат США отклонил резолюцию о запрете атак на Иран без согласия конгресса

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкЗдание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Эдуард Песов
Перейти в медиабанк
Здание Конгресса США (Капитолий) в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 28 июн - РИА Новости. Сенат США в пятницу вечером по местному времени отклонил резолюцию о запрете американским военным участвовать в боевых действиях против Ирана без санкции конгресса, следует из итогов голосования.
Согласно онлайн-трансляции подсчета голосов, 53 сенатора отдали свои голоса против резолюции, а остальные 47 ее поддержали. Как следует из текста документа, инициатива сенатора-демократа Тима Кейна требовала "дать указание о выводе Вооруженных сил Соединенных Штатов из боевых действий против Исламской Республики Иран, которые не были санкционированы конгрессом". Также подчеркивалось, что только Капитолий обладает единоличной властью объявлять войну в соответствии с положениями американской конституции, а участие военных США в боевых действиях против Тегерана требовало информирования, публичных дебатов и голосования конгресса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
США могут потребовать от Ирана передачи запасов урана, заявил Трамп
Вчера, 19:17
"Конгресс настоящим приказывает президенту прекратить использование Вооруженных сил Соединенных Штатов для военных действий против Исламской Республики Иран или любой части ее правительства или вооруженных сил", - говорилось в тексте резолюции.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты исламской республики.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
США будут довольны только капитуляцией Ирана, заявил Хаменеи
26 июня, 14:36
Атака вызвала отрицательную реакцию в США. Конгрессмен-республиканец Томас Масси 21 июня назвал удары по Ирану противоречащими конституции Соединенных Штатов. Помимо этого, конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес заявила, что произошедшее может являться основанием для импичмента.
Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по американской базе Эль-Удейд в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и ИРИ договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Пентагон - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
В Пентагоне заявили, что продолжают анализ итогов атак США на Иран
26 июня, 15:57
 
В миреИранСШАТегеран (город)Тим Кейн (сенатор)Александрия Окасио-КортесВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала