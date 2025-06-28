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ВСУ пытаются остановить силы России, растянув фронт, заявил Алаудинов - РИА Новости, 28.06.2025
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07:57 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/spetsoperatsiya-2025978986.html
ВСУ пытаются остановить силы России, растянув фронт, заявил Алаудинов
ВСУ пытаются остановить силы России, растянув фронт, заявил Алаудинов - РИА Новости, 28.06.2025
ВСУ пытаются остановить силы России, растянув фронт, заявил Алаудинов
ВСУ пытаются остановить силы РФ, растянув фронт, действия украинских войск похожи на полет мотылька, который движется на огонь, заявил РИА Новости командир... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T07:57:00+03:00
2025-06-28T07:57:00+03:00
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КУРСК, 28 июн - РИА Новости. ВСУ пытаются остановить силы РФ, растянув фронт, действия украинских войск похожи на полет мотылька, который движется на огонь, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. "Они действительно пытаются где-то совершить какой-то прорыв определенный, собирают определенные ресурсы, не очень даже большие для того, чтобы сказать, что это могло бы нанести нам какой-то серьезный урон... Попытки этих прорывов, вклинивания, они делаются для того, чтобы максимально растянуть наши силы, средства", - пояснил Алаудинов. Он уточнил, что ВСУ данными действиями пытаются заставить российские силы снять с наступательных группировок ресурсы и бросить их на то, чтоб остановить эти маленькие наступательные группы противника, которые вклиниваются там или в другом месте. "Я считаю, что это их действо, оно похоже на полет бабочки или мотылька на огонь. Зная, что они бросают этих ребят насмерть, что они не выживут, что они не сделают никаких там сверхсерьезных результатов, в то же самое время они берут, бросают, рассказывая им, что вот-вот мы к вам придем на помощь или еще что-то. А те бывают вынуждены стоять и умирать там, потому что если как только они пытаются отойти назад, их расстреливают", - добавил командир спецназа "Ахмат".
https://ria.ru/20250623/alaudinov-2024734899.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, россия, апти алаудинов, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины
ВСУ пытаются остановить силы России, растянув фронт, заявил Алаудинов

Командир Ахмата Алаудинов: действия ВСУ напоминают полет мотылька на огонь

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкКомандир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов
Командир спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Архивное фото
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КУРСК, 28 июн - РИА Новости. ВСУ пытаются остановить силы РФ, растянув фронт, действия украинских войск похожи на полет мотылька, который движется на огонь, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
"Они действительно пытаются где-то совершить какой-то прорыв определенный, собирают определенные ресурсы, не очень даже большие для того, чтобы сказать, что это могло бы нанести нам какой-то серьезный урон... Попытки этих прорывов, вклинивания, они делаются для того, чтобы максимально растянуть наши силы, средства", - пояснил Алаудинов.
Командир спецназа Ахмат, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Он уточнил, что ВСУ данными действиями пытаются заставить российские силы снять с наступательных группировок ресурсы и бросить их на то, чтоб остановить эти маленькие наступательные группы противника, которые вклиниваются там или в другом месте.
"Я считаю, что это их действо, оно похоже на полет бабочки или мотылька на огонь. Зная, что они бросают этих ребят насмерть, что они не выживут, что они не сделают никаких там сверхсерьезных результатов, в то же самое время они берут, бросают, рассказывая им, что вот-вот мы к вам придем на помощь или еще что-то. А те бывают вынуждены стоять и умирать там, потому что если как только они пытаются отойти назад, их расстреливают", - добавил командир спецназа "Ахмат".
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