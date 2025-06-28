https://ria.ru/20250628/spetsoperatsiya-2025974407.html

Российский боец чудом выжил после попадания в него дрона

Российский боец чудом выжил после попадания в него дрона - РИА Новости, 28.06.2025

Российский боец чудом выжил после попадания в него дрона

Военнослужащий группировки "Днепр" чудом выжил после попадания украинского ударного FPV-дрона в шею, рассказала РИА Новости медицинская сестра... РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T06:31:00+03:00

2025-06-28T06:31:00+03:00

2025-06-28T06:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

республика крым

севастополь

феникс

русская православная церковь

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 28 июн - РИА Новости. Военнослужащий группировки "Днепр" чудом выжил после попадания украинского ударного FPV-дрона в шею, рассказала РИА Новости медицинская сестра приемно-сортировочного отделения отдельного медицинского отряда "Днепра" с позывным "Феникс". "На войне неверующих точно нет, потому что каждый (день - ред.) встречаемся с такой ситуацией, что произошло чудо. Ну это все чудо!.. Поступают бойцы, которые… не должен выжить вообще… Например такое: FPV-дроны, они же как бы глубокое поражение дают, чем просто сброс с дрона… И там порез шеи (был - ред.), там вообще, наложили ему (раненому - ред.) специальный корсет на шею, чтоб он не вытек. А он приезжает, у него там разрез, который… Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!" - рассказала РИА Новости военный медик "Днепра". Отдельному медицинскому отряду группировки войск "Днепр", в котором служит рассказавшая агентству о чудесном спасении бойца медсестра с позывным "Феникс", делегация священнослужителей из Крыма по благословению епископа Русской Православной Церкви, главы Крымской митрополии, митрополита Тихона (Шевкунова) передала изготовленный в Севастополе стяг "Спас Нерукотворный Херсонесский", шевроны и иконы, а также непосредственно в прифронтовом подземном госпитале провела службу как для личного состава, так и для пациентов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

республика крым, севастополь, феникс, русская православная церковь, безопасность