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Российский боец чудом выжил после попадания в него дрона - РИА Новости, 28.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:31 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/spetsoperatsiya-2025974407.html
Российский боец чудом выжил после попадания в него дрона
Российский боец чудом выжил после попадания в него дрона - РИА Новости, 28.06.2025
Российский боец чудом выжил после попадания в него дрона
Военнослужащий группировки "Днепр" чудом выжил после попадания украинского ударного FPV-дрона в шею, рассказала РИА Новости медицинская сестра... РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T06:31:00+03:00
2025-06-28T06:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
севастополь
феникс
русская православная церковь
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 28 июн - РИА Новости. Военнослужащий группировки "Днепр" чудом выжил после попадания украинского ударного FPV-дрона в шею, рассказала РИА Новости медицинская сестра приемно-сортировочного отделения отдельного медицинского отряда "Днепра" с позывным "Феникс". "На войне неверующих точно нет, потому что каждый (день - ред.) встречаемся с такой ситуацией, что произошло чудо. Ну это все чудо!.. Поступают бойцы, которые… не должен выжить вообще… Например такое: FPV-дроны, они же как бы глубокое поражение дают, чем просто сброс с дрона… И там порез шеи (был - ред.), там вообще, наложили ему (раненому - ред.) специальный корсет на шею, чтоб он не вытек. А он приезжает, у него там разрез, который… Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!" - рассказала РИА Новости военный медик "Днепра". Отдельному медицинскому отряду группировки войск "Днепр", в котором служит рассказавшая агентству о чудесном спасении бойца медсестра с позывным "Феникс", делегация священнослужителей из Крыма по благословению епископа Русской Православной Церкви, главы Крымской митрополии, митрополита Тихона (Шевкунова) передала изготовленный в Севастополе стяг "Спас Нерукотворный Херсонесский", шевроны и иконы, а также непосредственно в прифронтовом подземном госпитале провела службу как для личного состава, так и для пациентов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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республика крым, севастополь, феникс, русская православная церковь, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Севастополь, Феникс, Русская православная церковь, Безопасность
Российский боец чудом выжил после попадания в него дрона

Российский боец чудом выжил после попадания FPV-дрона в шею

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ГЕНИЧЕСК, 28 июн - РИА Новости. Военнослужащий группировки "Днепр" чудом выжил после попадания украинского ударного FPV-дрона в шею, рассказала РИА Новости медицинская сестра приемно-сортировочного отделения отдельного медицинского отряда "Днепра" с позывным "Феникс".
"На войне неверующих точно нет, потому что каждый (день - ред.) встречаемся с такой ситуацией, что произошло чудо. Ну это все чудо!.. Поступают бойцы, которые… не должен выжить вообще… Например такое: FPV-дроны, они же как бы глубокое поражение дают, чем просто сброс с дрона… И там порез шеи (был - ред.), там вообще, наложили ему (раненому - ред.) специальный корсет на шею, чтоб он не вытек. А он приезжает, у него там разрез, который… Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!" - рассказала РИА Новости военный медик "Днепра".
Отдельному медицинскому отряду группировки войск "Днепр", в котором служит рассказавшая агентству о чудесном спасении бойца медсестра с позывным "Феникс", делегация священнослужителей из Крыма по благословению епископа Русской Православной Церкви, главы Крымской митрополии, митрополита Тихона (Шевкунова) передала изготовленный в Севастополе стяг "Спас Нерукотворный Херсонесский", шевроны и иконы, а также непосредственно в прифронтовом подземном госпитале провела службу как для личного состава, так и для пациентов.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымСевастопольФениксРусская православная церковьБезопасность
 
 
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