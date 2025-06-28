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Россиянам рассказали о причинах самопроизвольной перезагрузки смартфона - РИА Новости, 28.06.2025
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11:40 28.06.2025
https://ria.ru/20250628/smartfon-2025999066.html
Россиянам рассказали о причинах самопроизвольной перезагрузки смартфона
Россиянам рассказали о причинах самопроизвольной перезагрузки смартфона - РИА Новости, 28.06.2025
Россиянам рассказали о причинах самопроизвольной перезагрузки смартфона
Самопроизвольная перезагрузка смартфона может быть связана с проблемой программного обеспечения (ПО), ошибки в операционной системе (ОС) или из-за установленных РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T11:40:00+03:00
2025-06-28T11:40:00+03:00
общество
технологии
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Самопроизвольная перезагрузка смартфона может быть связана с проблемой программного обеспечения (ПО), ошибки в операционной системе (ОС) или из-за установленных приложений, которые конфликтуют между собой, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына. "Наиболее распространённая причина - это проблемы с программным обеспечением. Иногда сбои могут возникать из-за ошибок в операционной системе или из-за установленных приложений, которые конфликтуют между собой. Также не стоит забывать, что обновления системы могут иногда завершаться с ошибками, что тоже может привести к перезагрузкам", - сообщила она. Так, в таких случаях стоит обновить ПО или, в крайнем случае, сбросить настройки телефона до заводских. Она отмечает, что если проблема связана с установленными приложениями, можно попробовать включить безопасный режим. "В безопасном режиме работает только базовое программное обеспечение, без сторонних приложений, что поможет понять, не они ли вызывают сбои. Если телефон больше не перезагружается в этом режиме, значит, нужно поочередно проверять каждое приложение, чтобы выявить виновника", - пояснила она. Также, продолжает Голицына, со временем аккумулятор теряет свою емкость, и в какой-то момент этого может быть недостаточно для нормальной работы устройства. В результате смартфон может зависать или перезагружаться, когда нагрузка на него становится слишком высокой. Еще одна причина - влага, попавшая в корпус устройства. Вода может вызвать короткое замыкание или сбой в работе отдельных частей телефона, что тоже приводит к неожиданным перезагрузкам. Она добавила, что одной из возможных причин сбоя может быть недостаток свободной памяти. Если на смартфоне накопилось много приложений или данных, устройство может не справляться с нагрузкой и начать перезагружаться. Эксперт советует очистить кеш, удалить ненужные файлы или переместить их на внешнюю память.
https://ria.ru/20250507/smartfon-2015423300.html
https://ria.ru/20250407/moshenniki-2009728154.html
https://ria.ru/20250302/kiberbezopasnost-2002524959.html
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общество, технологии, мтс
Общество, Технологии, МТС
Россиянам рассказали о причинах самопроизвольной перезагрузки смартфона

МТС: проблемы с ПО могут вызвать самопроизвольную перезагрузку смартфона

© Pixabay / StockSnapДевушка заряжает смартфон
Девушка заряжает смартфон - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© Pixabay / StockSnap
Девушка заряжает смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Самопроизвольная перезагрузка смартфона может быть связана с проблемой программного обеспечения (ПО), ошибки в операционной системе (ОС) или из-за установленных приложений, которые конфликтуют между собой, рассказала РИА Новости руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына.
"Наиболее распространённая причина - это проблемы с программным обеспечением. Иногда сбои могут возникать из-за ошибок в операционной системе или из-за установленных приложений, которые конфликтуют между собой. Также не стоит забывать, что обновления системы могут иногда завершаться с ошибками, что тоже может привести к перезагрузкам", - сообщила она.
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Так, в таких случаях стоит обновить ПО или, в крайнем случае, сбросить настройки телефона до заводских. Она отмечает, что если проблема связана с установленными приложениями, можно попробовать включить безопасный режим.
"В безопасном режиме работает только базовое программное обеспечение, без сторонних приложений, что поможет понять, не они ли вызывают сбои. Если телефон больше не перезагружается в этом режиме, значит, нужно поочередно проверять каждое приложение, чтобы выявить виновника", - пояснила она.
Также, продолжает Голицына, со временем аккумулятор теряет свою емкость, и в какой-то момент этого может быть недостаточно для нормальной работы устройства. В результате смартфон может зависать или перезагружаться, когда нагрузка на него становится слишком высокой.
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Еще одна причина - влага, попавшая в корпус устройства. Вода может вызвать короткое замыкание или сбой в работе отдельных частей телефона, что тоже приводит к неожиданным перезагрузкам.
Она добавила, что одной из возможных причин сбоя может быть недостаток свободной памяти. Если на смартфоне накопилось много приложений или данных, устройство может не справляться с нагрузкой и начать перезагружаться. Эксперт советует очистить кеш, удалить ненужные файлы или переместить их на внешнюю память.
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