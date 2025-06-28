https://ria.ru/20250628/slova-2025973175.html

Пушков поставил датского генерала на место за слова о России

Пушков поставил датского генерала на место за слова о России - РИА Новости, 28.06.2025

Пушков поставил датского генерала на место за слова о России

Слова датского генерала о якобы российской угрозе в Гренландии претендуют на глупость года, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T05:49:00+03:00

2025-06-28T05:49:00+03:00

2025-06-28T05:49:00+03:00

арктика

россия

гренландия

алексей пушков

дания

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Слова датского генерала о якобы российской угрозе в Гренландии претендуют на глупость года, заявил российский сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале."В Дании решили вступить в конкуренцию за Глупость года. До сих пор на первое место претендовал Макрон с его заявлением, что он видит "русских у ворот Парижа. Но теперь его догнал и перегнал датчанин — глава Арктического командования Дании Андерсен, который опасается появления русских... в Гренландии", — написал он.Сенатор с сарказмом ответил, что генерала удивительным образом не беспокоят заявления президента США Дональда Трампа об аннексии острова из-за его стратегической ценности.Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что НАТО ищет предлоги для размещения своей инфраструктуры в Арктике.В мае газета Wall Street Journal сообщала, что Трамп, пообещавший купить или завоевать Гренландию, считает Арктику зоной будущей торговли и потенциальных конфликтов.В свою очередь, Россия и Китай в совместном заявлении отметили, что выступают за сохранение мира и стабильности в Арктике и предотвращение в регионе военно-политической напряженности.

https://ria.ru/20250618/tramp-2023450793.html

https://ria.ru/20250606/danija-2021272660.html

https://ria.ru/20250626/tramp-2025455001.html

арктика

россия

гренландия

дания

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арктика, россия, гренландия, алексей пушков, дания