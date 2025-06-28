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СК завел дело после гибели ребенка в ДТП в Одинцово
СК завел дело после гибели ребенка в ДТП в Одинцово - РИА Новости, 28.06.2025
СК завел дело после гибели ребенка в ДТП в Одинцово
Уголовное дело возбуждено после ДТП в подмосковном Одинцово, где машина насмерть сбила восьмилетнего мальчика во дворе дома, сообщает подмосковный главк СК РФ. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T23:31:00+03:00
2025-06-28T23:31:00+03:00
2025-06-28T23:37:00+03:00
происшествия
одинцово
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в подмосковном Одинцово, где машина насмерть сбила восьмилетнего мальчика во дворе дома, сообщает подмосковный главк СК РФ.Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщали, что иномарка наехала на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Одинцово, ребенок умер в машине скорой помощи."По данному факту следователем следственного отдел по Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в Telegram-канале ведомства.В СК уточнили, что за рулем автомобиля был 40-летний водитель такси.
https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Россия
СК завел дело после гибели ребенка в ДТП в Одинцово
СК: возбуждено уголовное дело после ДТП в Одинцово, при котором погиб ребенок