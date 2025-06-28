https://ria.ru/20250628/sk-2026067947.html

СК завел дело после гибели ребенка в ДТП в Одинцово

СК завел дело после гибели ребенка в ДТП в Одинцово - РИА Новости, 28.06.2025

СК завел дело после гибели ребенка в ДТП в Одинцово

Уголовное дело возбуждено после ДТП в подмосковном Одинцово, где машина насмерть сбила восьмилетнего мальчика во дворе дома, сообщает подмосковный главк СК РФ. РИА Новости, 28.06.2025

2025-06-28T23:31:00+03:00

2025-06-28T23:31:00+03:00

2025-06-28T23:37:00+03:00

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП в подмосковном Одинцово, где машина насмерть сбила восьмилетнего мальчика во дворе дома, сообщает подмосковный главк СК РФ.Ранее в ГУ МВД по Московской области сообщали, что иномарка наехала на восьмилетнего мальчика во дворе многоквартирного дома в Одинцово, ребенок умер в машине скорой помощи."По данному факту следователем следственного отдел по Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в Telegram-канале ведомства.В СК уточнили, что за рулем автомобиля был 40-летний водитель такси.

https://ria.ru/20250628/dtp--2025995995.html

одинцово

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, одинцово, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия