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СК квалифицировал атаку ВСУ на частный дом в Курской области как теракт - РИА Новости, 28.06.2025
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10:05 28.06.2025 (обновлено: 10:21 28.06.2025)
https://ria.ru/20250628/sk-2025990193.html
СК квалифицировал атаку ВСУ на частный дом в Курской области как теракт
СК квалифицировал атаку ВСУ на частный дом в Курской области как теракт - РИА Новости, 28.06.2025
СК квалифицировал атаку ВСУ на частный дом в Курской области как теракт
Атака дрона ВСУ 24 июня 2025 года по частному дому в селе Белица Курской области, где пострадал мирный житель, квалифицирована как теракт, сообщает СК РФ. РИА Новости, 28.06.2025
2025-06-28T10:05:00+03:00
2025-06-28T10:21:00+03:00
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
александр хинштейн
россия
беловский район
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Атака дрона ВСУ 24 июня 2025 года по частному дому в селе Белица Курской области, где пострадал мирный житель, квалифицирована как теракт, сообщает СК РФ.Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в селе Белица Беловского района Курской области, раненому оказана необходимая медпомощь, он будет доставлен в областную больницу, сообщил ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Устанавливаются обстоятельства ранения украинскими боевиками мирного жителя в селе Белица Курской области... Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.По данным следствия, 24 июня 2025 года в дневное время украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали территорию частного домовладения в селе Белица Беловского района Курской области.В ведомстве подчеркнули, что в результате мужчина получил ранение, его машина повреждена. Также пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах совершенного украинскими боевиками преступления, сообщив, что собирался выезжать в Курск. Находясь возле автомобиля, мужчина увидел над собой дрон, который через несколько секунд приблизился и сдетонировал вблизи транспортного средства."Военными следователями назначены судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего и установления размера ущерба, причиненного в результате этого преступления... Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250628/prestuplenie-2025968577.html
курская область
россия
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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, александр хинштейн, россия, беловский район
Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Александр Хинштейн, Россия, Беловский район
СК квалифицировал атаку ВСУ на частный дом в Курской области как теракт

СК квалифицировал атаку дрона ВСУ на частный дом в Курской области как теракт

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.06.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Атака дрона ВСУ 24 июня 2025 года по частному дому в селе Белица Курской области, где пострадал мирный житель, квалифицирована как теракт, сообщает СК РФ.
Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в селе Белица Беловского района Курской области, раненому оказана необходимая медпомощь, он будет доставлен в областную больницу, сообщил ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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22 июня 2022, 17:18
"Устанавливаются обстоятельства ранения украинскими боевиками мирного жителя в селе Белица Курской области... Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 24 июня 2025 года в дневное время украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали территорию частного домовладения в селе Белица Беловского района Курской области.
В ведомстве подчеркнули, что в результате мужчина получил ранение, его машина повреждена. Также пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах совершенного украинскими боевиками преступления, сообщив, что собирался выезжать в Курск. Находясь возле автомобиля, мужчина увидел над собой дрон, который через несколько секунд приблизился и сдетонировал вблизи транспортного средства.
"Военными следователями назначены судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего и установления размера ущерба, причиненного в результате этого преступления... Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавляется в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныАлександр ХинштейнРоссияБеловский район
 
 
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