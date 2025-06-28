СК квалифицировал атаку ВСУ на частный дом в Курской области как теракт
СК квалифицировал атаку дрона ВСУ на частный дом в Курской области как теракт
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России
Сотрудник Следственного комитета России. Архивное фото
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Атака дрона ВСУ 24 июня 2025 года по частному дому в селе Белица Курской области, где пострадал мирный житель, квалифицирована как теракт, сообщает СК РФ.
Мужчина получил осколочные ранения в результате атаки дрона ВСУ в селе Белица Беловского района Курской области, раненому оказана необходимая медпомощь, он будет доставлен в областную больницу, сообщил ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
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"Устанавливаются обстоятельства ранения украинскими боевиками мирного жителя в селе Белица Курской области... Действия украинских боевиков квалифицированы следствием как террористический акт (пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 24 июня 2025 года в дневное время украинские военнослужащие, используя FPV-дрон с прикрепленным к нему взрывным устройством, целенаправленно атаковали территорию частного домовладения в селе Белица Беловского района Курской области.
В ведомстве подчеркнули, что в результате мужчина получил ранение, его машина повреждена. Также пострадавший рассказал военным следователям об обстоятельствах совершенного украинскими боевиками преступления, сообщив, что собирался выезжать в Курск. Находясь возле автомобиля, мужчина увидел над собой дрон, который через несколько секунд приблизился и сдетонировал вблизи транспортного средства.
"Военными следователями назначены судебные экспертизы с целью определения степени тяжести причиненного вреда здоровью потерпевшего и установления размера ущерба, причиненного в результате этого преступления... Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - добавляется в сообщении.